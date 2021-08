Emploi : pourquoi le Royaume-Uni a des milliers de postes vacants qu'il ne peut pas pourvoir

il y a 37 minutes

Mais cette nouvelle n'est qu'un symptôme d'un problème plus vaste : la crise de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni.

On estime que le secteur des transports doit à lui seul pourvoir environ 100 000 postes vacants pour répondre à la demande dans le pays.

Et des avertissements sont lancés : si le gouvernement n'agit pas rapidement, la plupart des supermarchés pourraient connaître des pénuries.

"L'industrie a du mal à trouver des personnes pour occuper ces postes vacants. Un certain nombre de nos partenaires ont recruté des prisonniers en congé spécial, mais ils ne sont pas assez nombreux", affirme Tony Goodger de l'association au Guardian.

"Et le ministère nous a dit qu'ils étaient très demandés et que nous avions déjà couvert notre quota de prisonniers que nous pouvions embaucher", ajoute-t-il.

Une tempête parfaite causée par le Brexit et la pandémie de covid-19 pourrait être une partie de la réponse.

Le Brexit et le covid-19

Pour comprendre le problème, nous pourrions concentrer notre attention sur le secteur le plus touché : les transports.

L'année dernière, alors que les voyages étaient de plus en plus limités et qu'une grande partie de l'économie était fermée, de nombreux conducteurs européens sont rentrés chez eux.