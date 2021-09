Architecture : la mosquée massive rénovée une fois par an

il y a 26 minutes

Par Peter Yeung

Crédit photo, Peter Yeung Légende image, Des personnes participent au Crépissage à la Grande Mosquée de Djenné, au Mali

Pendant le crépissage, les habitants de Djenné, au Mali, travaillent ensemble pour réparer et reconstruire la Grande Mosquée, la plus grande structure en briques crues du monde.

Crédit photo, Peter Yeung

Située dans l'arrière-pays aride du désert brûlant du Sahara, dans le sud du Mali, la Grande Mosquée de Djenné est une structure fascinante qui frappe immédiatement l'imagination. Haute de près de 20 mètres et construite sur une plate-forme de 91 mètres de long, c'est le plus grand bâtiment en briques crues du monde et le plus bel exemple d'architecture soudano-sahélienne, un style régional caractérisé par des enduits en pisé et des échafaudages en bois. Cette mosquée gargantuesque est sans aucun doute la pièce maîtresse de la vie de la ville de Djenné, protégée par l'Unesco.

Des enfants qui apprennent le coran à Djenné

Crédit photo, Peter Yeung

Perchée sur une plaine inondable entre les fleuves Niger et Bani, Djenné est habitée depuis 250 avant J.-C., ce qui en fait l'une des plus anciennes villes d'Afrique subsaharienne. Elle a prospéré entre le 13e et le 18e siècle en tant que centre de transport de marchandises telles que le sel et l'or. Les caravanes commerciales ont également amené des érudits et des scribes, qui ont introduit l'islam dans la région. Il n'a pas fallu longtemps pour que Djenné devienne un centre d'érudition islamique, l'édifice actuel de la Grande Mosquée ayant été construit en 1907 sur le site de la mosquée d'origine de la communauté, tombée en ruine au XIXe siècle. L'influence islamique est évidente aujourd'hui, les élèves étudiant souvent le Coran dans les rues de Djenné.

Un homme à la Grande Mosquée de Djenné

Crédit photo, Peter Yeung

La Grande Mosquée possède trois minarets distincts, et des centaines de bâtons de palmier à huile, appelés "toron", dépassent des murs de la structure. Après avoir visité la mosquée au début des années 1900, le journaliste français Félix Dubois l'a décrite de manière imagée comme "un croisement entre un hérisson et un orgue d'église". La Grande Mosquée reste fraîche même pendant les journées les plus chaudes. Un treillis de 90 colonnes internes en bois soutient le toit et les murs, qui assurent l'isolation de la chaleur du soleil. Le toit, quant à lui, comporte plusieurs ouvertures qui laissent passer l'air frais pendant la saison sèche, mais qui peuvent être fermées par des couvercles en terre cuite pendant la saison des pluies. La salle de prière de la mosquée peut accueillir jusqu'à 3 000 personnes.

Des personnes participent au crépissage à la Grande Mosquée de Djenné

Crédit photo, Peter Yeung

Les murs de la Grande Mosquée de Djenné sont reconstruits avec de la boue chaque année en avril lors d'un événement épique d'une journée appelé le Crépissage. La structure doit être renforcée chaque année - tout comme les maisons traditionnelles en pisé de la ville - avant la brève mais brutale saison des pluies du Mali, qui a lieu principalement en juillet et en août, lorsque la quasi-totalité des 1 000 mm de précipitations annuelles moyennes tombe. Cette immense entreprise permet à la mosquée de survivre à la saison des pluies, même si sa forme change très légèrement chaque année.

La Grande Mosquée de Djenné au Mali, à l'aube

Crédit photo, Peter Yeung

Le Crépissage est non seulement un acte d'entretien important destiné à protéger les murs de la mosquée contre les fissures et l'effritement, mais c'est aussi un festival qui célèbre la communauté, la foi et le patrimoine de Djenné. La nuit précédant la reconstruction, la ville bourdonne d'impatience et les villageois participent à un carnaval de chants et de danses connu sous le nom de "La Nuit de Veille". Les rues de Djenné, éclairées par la lune, résonnent de chants et de battements de tambour avant qu'un coup de sifflet vers 4 heures du matin ne signale le début de l'événement le plus important du calendrier.

Un homme à Djenné, au Mali, participe au crépissage à la Grande Mosquée

Crédit photo, Peter Yeung

Une fois que le Crépissage est en cours, des équipes de chaque quartier de Djenné se précipitent pour replâtrer la mosquée, mais avec soin et précision. Sous la supervision d'une guilde de 80 maçons chevronnés, une profession très vénérée à Djenné, de jeunes hommes grimpent sur la façade du bâtiment en portant des paniers en osier dégoulinant d'argile humide qu'ils étalent en couches épaisses sur les murs, en utilisant le toron comme barreau d'échelle. Les équipes rivalisent entre elles pour terminer leur section en premier, et la victoire est une question de fierté pour les concurrents, qui recevront également un prix en argent de 50 000 francs CFA ouest-africains (environ 68,50 £), une somme importante dans une ville où beaucoup gagnent moins de 1 £ par jour.

Les habitants de Djenné mélangent le banco pour reconstruire la Grande Mosquée

Crédit photo, Peter Yeung

Toute la communauté participe à l'effort, chaque groupe jouant un rôle différent. En plus des travaux de réparation proprement dits, les hommes sont chargés de préparer le matériau de construction appelé banco, un mélange d'argile fine provenant des rivières voisines, de son de riz, de beurre de karité, de poudre de baobab et d'eau. Ils se précipitent furieusement, déposent d'énormes quantités de banco dans des paniers en osier et continuent vers la mosquée. En peu de temps, la masse de corps se tordant est difficile à distinguer de la boue elle-même.

Des enfants jouent pendant le crépissage à Djenné

Crédit photo, Peter Yeung

Le Crépissage est le seul jour de l'année où les femmes sont autorisées à entrer dans la mosquée, chargées d'apporter l'eau de la rivière pour la mélanger au banco. Les enfants apportent également leur contribution en transportant des paniers de boue pour aider les maçons, mais beaucoup d'entre eux se contentent de gambader et de jouer. Environ cinq heures après le début du processus, le soleil du matin illumine la mosquée nouvellement enduite, qui est généralement terminée à 9 heures.

Des personnes remontent le banco à la Grande Mosquée de Djenné

Crédit photo, Peter Yeung