5 mythes et fausses croyances sur les allergies et intolérances alimentaires

Marian Cunningham

The Conversation *

il y a 9 minutes

Les allergies alimentaires semblent être à la hausse, mais les idées fausses abondent, entravant souvent le diagnostic et le traitement appropriés d'une maladie.

Selon des recherches récentes, jusqu'à 35 % des personnes se diagnostiquent à tort (ou leurs enfants) une intolérance ou une allergie alimentaire, puis essaient de la contrôler elles-mêmes au lieu de demander un avis médical approprié.

Il est donc temps de dissiper 5 des idées fausses les plus populaires qui persistent.

1- J'ai des symptômes après manger, donc ce doit être une allergie

Pas nécessairement. Des réactions indésirables aux aliments peuvent survenir pour diverses raisons, qui relèvent toutes du terme générique "hypersensibilité alimentaire".

Cela inclut les réactions qui impliquent le système immunitaire, appelées allergies alimentaires, mais aussi une variété d'autres qui ne le font pas, souvent appelées "intolérances alimentaires".

Les réactions allergiques impliquant l'anticorps d'immunoglobuline E sont souvent appelées allergies IgE-médiées (IgE).

Ceux-ci provoquent des symptômes tels que des démangeaisons oculaires, à des symptômes plus graves comme l'anaphylaxie, une réaction allergique rapide et grave qui peut provoquer un gonflement sévère de la gorge ou de la langue, des difficultés respiratoires, une pression artérielle basse et, finalement, la mort.

Ces symptômes apparaissent généralement rapidement après l'ingestion de l'aliment en question et, lorsqu'ils sont graves, nécessitent des soins médicaux immédiats.

D'autres réactions impliquant le système immunitaire (appelées allergie non IgE-médiée) peuvent provoquer des symptômes immédiats ou d'apparition plus lente et de nature plus chronique, tels que des rougeurs, des démangeaisons cutanées, des brûlures d'estomac ou de la diarrhée.

Certains d'entre eux peuvent être similaires aux symptômes causés par des intolérances alimentaires.

Bien qu'il soit généralement nécessaire d'exclure totalement l'aliment déclencheur dans l'allergie aux IgE, le restreindre peut être suffisant dans d'autres formes d'hypersensibilité, mais cela dépendra de la cause sous-jacente.

2- Je peux me connecter à Internet et faire un test d'allergie

Une visite à la pharmacie ou une recherche en ligne pour un diagnostic peuvent engendrer une facture couteuse pour vous procurer la longue liste d'aliments qui sont apparemment à l'origine de vos symptômes.

Bon nombre des tests proposés sur Internet pour les allergies ou les intolérances alimentaires ne sont pas basés sur des preuves.

Ceux-ci peuvent conduire à des restrictions alimentaires auto-imposées injustifiées qui non seulement augmentent le risque de carence nutritionnelle, mais peuvent également provoquer de l'anxiété, avoir un effet néfaste sur votre vie sociale en rendant les repas au restaurant difficiles et, en fin de compte, affecter votre qualité de vie.

Le seul test d'allergie fondé sur des preuves actuellement disponible est celui de l'allergie aux IgE (réaction immédiate).

Ce sont des tests cutanés et des tests sanguins IgE spécifiques.

Cependant, même si un test IgE est proposé, les résultats nécessitent une interprétation prudente, car un test positif ne signifie pas nécessairement une allergie.

Cela devrait être fait par un professionnel de la santé ayant une expérience dans les allergies. Donc, si vos symptômes vous inquiètent, parlez-en à votre médecin généraliste.

3- Je dois éviter de nombreux aliments pour aider à contrôler mon eczéma

C'est peu probable. La nourriture ne provoque pas d'eczéma et de nombreux déclencheurs environnementaux sont impliqués dans les poussées, ce qui rend difficile de déterminer si l'élimination d'aliments spécifiques aide vraiment.

Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver des livres et des sites Web qui suggèrent une variété d'aliments impliqués, mais pour la plupart des gens, un traitement médical approprié est la clé de la gestion de la maladie.

Cela dit, certaines personnes atteintes d'eczéma atopique peuvent avoir besoin d'éviter certains aliments en raison de l'allergie alimentaire IgE d'apparition rapide et potentiellement grave.

De plus, l'exclusion d'aliments spécifiques peut être bénéfique pour certains et peut impliquer une allergie alimentaire non IgE.

Cependant, cela nécessite une évaluation minutieuse, donc si vous pensez que votre traitement actuel contre l'eczéma ne le contrôle pas, parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation.

4- La mention "peut contenir" est là pour protéger les fabricants

L'étiquetage des allergènes alimentaires s'est amélioré ces dernières années cependant, il a des limites. En fait, "l'étiquetage préventif des allergènes" n'est pas spécifiquement réglementé par la législation au-delà de l'exigence selon laquelle l'information volontaire ne doit pas induire le consommateur en erreur, être ambiguë ou déroutante.

Le libellé des avertissements n'est pas standardisé et, surtout, ne donne pas d'indication sur le niveau de risque.

Par conséquent, il n'est peut-être pas surprenant que ce type d'avertissement soit considéré avec méfiance par certains alors qu'il est une cause de détresse pour d'autres, en particulier ceux qui présentent une allergie IgE potentiellement sévère où même de très petites quantités d'un aliment spécifique peuvent provoquer des symptômes immédiats.

L'approche la plus sûre, et pour certains, nécessaire est d'éviter tous les produits qui contiennent ces avertissements.

En fin de compte, la façon dont cela est géré dépend du choix personnel, mais comprendre ce qui est requis et ce qui ne l'est pas dans l'étiquetage des aliments est essentiel pour prendre une décision en toute connaissance de cause sur la manière de gérer ce que vous mangez et les aliments que vous devez éviter.

5- Allergie alimentaire : il suffit d'éviter l'aliment déclencheur

Beaucoup de gens qui suivent des régimes restreints seraient en désaccord.

Non seulement il y a un risque nutritionnel potentiel, mais l'exclusion de certains aliments nécessite une planification minutieuse et une vigilance constante.

Pour les personnes souffrant d'une allergie IgE particulièrement rapide, où une exposition accidentelle à l'aliment déclencheur peut provoquer des symptômes graves, cela peut entraîner une anxiété considérable.

En effet, il est prouvé qu'avoir une allergie alimentaire potentiellement grave a un effet néfaste sur la qualité de vie en termes de santé.

Par conséquent, recevoir des conseils et une gestion appropriée sont essentiels.

Avec une mine d'informations disponibles principalement à partir de sources en ligne, il est plus important que jamais de vous assurer d'utiliser des sources crédibles et fiables et de rechercher les conseils et le traitement médicaux appropriés si vous êtes préoccupé par les symptômes liés à l'alimentation.