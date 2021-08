Sauvetage : une Américaine combat l'animal qui attaque son fils

il y a 22 minutes

Le lion des montagnes ( non photographié) est abattu par les autorités de la faune sauvage depuis l'attaque

L'enfant est traîné sur la pelouse de la maison, mais sa mère est sortie en courant et a frappé le puma à mains nues jusqu'à ce qu'il lâche son fils.

L'animal a ensuite été retrouvé et abattu par les services de protection de la faune.

Le garçon est blessé à la tête et au torse, mais son état est désormais stable dans un hôpital de Los Angeles, rapporte l'agence de presse Associated Press.Le capitaine Patrick Foy, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune sauvage, confie à AP que la mère a "absolument sauvé la vie de son fils".