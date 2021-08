Covid : les renseignements américains concluent que la maladie n'est pas une arme biologique

Les services secrets américains publient les principales conclusions de leur rapport sur l'origine du Covid-19. Ils n'ont pas pu déterminer les causes exactes de la maladie, mais ont conclu qu'elle n'a pas été développée comme une arme biologique.

En mai, le président américain Joe Biden a demandé à la communauté américaine du renseignement de vérifier toutes les versions de la propagation du Covid-19, y compris les mutations de la transmission naturelle du virus de l'animal à l'homme et les spéculations plus scandaleuses sur une fuite du virus d'un laboratoire en Chine.

"Après avoir examiné tous les renseignements et autres informations disponibles, la communauté du renseignement reste incapable de parvenir à une conclusion définitive quant aux causes les plus probables de l'origine du Covid-19", indique une description déclassifiée du rapport, qui a été publié sur le site Internet du directeur américain du renseignement national.