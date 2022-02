Edition: pourquoi les livres sentent si bon ? La réponse de la science

Analía Llorente

HayFestivalQuerétaro@BBCMundo

il y a 11 minutes

Crédit photo, JGI/Jamie Grill

L'odeur d'un livre peut être enivrante.

Qu'il soit ancien ou récent, qu'il s'agisse d'un classique de la littérature, d'un manuel scientifique ou d'un texte d'auto-assistance, son arôme est souvent accompagné d'une magie qui enchante ceux qui le tiennent entre leurs mains.

Mais pourquoi les livres ont-ils une odeur si particulière, et pourquoi avons-nous tendance à les aimer autant ?

Les deux réponses se trouvent dans la science.

La chimie derrière l'odeur

"Une combinaison de notes herbacées, avec des pointes acides et un soupçon de vanille sur une odeur de moisi sous-jacente".

On pourrait penser qu'il s'agit de la description d'un vin, mais non, c'est la définition de l'odeur des vieux livres par Matija Strlic, professeur de sciences du patrimoine à l'University College London dans son article de 2017 "Heritage smell : a framework for the identification, analysis and archiving of historical smells".

Et ils sentent ainsi à cause de la dégradation au fil du temps de certains produits qui composent le papier, notamment la lignine.

"La lignine est un biopolymère naturel, l'un des principaux composants de la biomasse végétale. Il est présent dans les arbres, les arbustes et les plantes", a déclaré à BBC Mundo Marcelo Domine, docteur en chimie.

"En général, les plantes ont trois composants principaux, qui sont la cellulose, l'hémicellulose et la lignine, selon le type de plante. Et la lignine est ce qui donne à la plante sa rigidité pour qu'elle soit plus résistante", a-t-il ajouté.

Crédit photo, Getty Images

Lorsque les papeteries traitent le bois pour fabriquer du papier, elles extraient la cellulose pour créer la pâte à papier et éliminent l'hémicellulose et la lignine.

Ils le font parce que ce dernier, en particulier, rend le papier difficile à manipuler précisément en raison de ses propriétés de rigidité naturelle. Mais leur séparation n'est pas totale.

"Lors de l'élimination de la lignine, certaines de ses huiles essentielles restent avec la cellulose et c'est ce qui donne au papier son arôme caractéristique. Cette odeur, d'ailleurs, est également utilisée dans certains parfums", a déclaré M. Domine, qui travaille à l'Institut de technologie chimique de l'Université polytechnique de Valence, en Espagne.

Ces traces de substances qui restent sur le papier d'un livre, par exemple, ainsi que le passage du temps, l'exposition à l'oxygène et à l'humidité, le dégradent, lui donnant un aspect brunâtre et rendant ses pages fragiles, très faciles à fissurer.

C'est ce qui se passe dans les bibliothèques et les archives, où certains livres ne sont plus utilisables par le grand public.

Crédit photo, Getty Images

"Et plus l'odeur est intense, plus le papier est instable", a déclaré Strlic lors d'une conférence à l'University College de Londres en 2012.

Le papier contient différentes substances chimiques que le cerveau transforme en odeurs.

Il s'agit notamment de la vanilline, qui sent la vanille, de l'acide acétique, qui sent le vinaigre, des aldéhydes à chaîne courte, qui sentent l'herbe séchée, et du benzaldéhyde, qui sent l'amande amère.

"Si vous les combinez tous, vous obtiendrez probablement quelque chose comme un sundae de crème glacée avec du caramel. Certains de ces composants peuvent également se trouver dans les aliments transformés à haute température, comme le café, les toasts et les barbecues", a comparé M. Strlic.

Crédit photo, Getty Images

Autrefois, la lignine était un sous-produit, un déchet des papeteries, mais elle a été progressivement transformée en quelque chose d'utilisable.

Aujourd'hui, l'industrie chimique le transforme en composés aromatiques tels que la vanilline ou le vanillol pour la production de parfums ou en ce qu'on appelle les BTX (benzène, toluène et xylène), qui sont ensuite utilisés pour produire divers produits chimiques ou biocarburants.

Il est probable qu'avec les progrès technologiques de l'industrie du papier à l'avenir, le papier ne vieillira pas aussi bien qu'aujourd'hui et que nous n'aurons plus de livres qui sentent comme ça.

Mais l'odeur des livres neufs, un mélange de composants chimiques, d'encre et de colle, a également un effet sur nous qui va au-delà du strict aspect olfactif.

La psychologie de l'odorat

Les arômes sont étroitement liés à nos émotions. Et l'odeur des livres ne fait pas exception.

Crédit photo, Analía Llorente Légende image, La librairie "The last bookstore", à Los Ángeles, Californie

"C'est la même réponse que nous avons lorsque nous sentons une nouvelle voiture, dont l'odeur nous indique qu'elle n'a été utilisée par personne d'autre", a déclaré à BBC Mundo la neuroscientifique Rachel Herz, experte en psychologie de l'odorat.

Et en même temps, nous regardons la voiture.

"Nous avons un contexte qui nous indique visuellement et cognitivement ce que cette odeur signifie", a déclaré l'auteur de "The Scent of Desire".

"Lorsque nous achetons un livre, nous sommes excités de l'avoir et heureux de cette odeur, qui se répète également avec certains types de nouveaux livres", a-t-elle déclaré.

L'odeur des vieux livres, quant à elle, nous procure également un sentiment de bien-être lié aux souvenirs.

" Nous sentons l'odeur d'un livre usagé ou ancien que nous venons de trouver, que nous cherchions ou qui était caché quelque part. On sent un peu la moisissure, le pourrissement du papier, de l'encre, etc., et l'endroit où il a été entreposé. Nous tenons ce livre qui a une odeur correspondante et nous sommes heureux", a décrit le neuroscientifique.

"Peut-être avez-vous appris cette odeur quand vous étiez enfant, quand vos parents vous emmenaient dans les librairies ou les bibliothèques et que cette odeur est très significative pour vous depuis l'enfance. Ou peut-être n'y êtes-vous jamais allé avant d'être adulte, et la signification est donc différente pour vous", a-t-elle indiqué.

Crédit photo, Getty Images

Interrogé sur les différences d'expérience de lecture entre un livre imprimé et un livre électronique, le spécialiste a souligné que la technologie n'est pas nécessairement préjudiciable.

"Les gens ont souvent recours à la commodité du téléchargement d'un livre pour éviter d'aller au magasin ou même parce que c'est moins cher", dit-elle.