D’où viennent les habitudes les plus ‘déplaisantes’ de nos animaux de compagnie ?

Zaria Gorvett

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Jeff Greenberg

Dans une banlieue verdoyante du sud-est de Londres, une guerre se prépare. Cela a commencé en mai de cette année, lorsqu'un de mes voisins s'est soudainement intéressé à la petite nature sauvage devant sa maison.

Au cours des trois semaines suivantes, on pouvait régulièrement le voir travailler, arracher les mauvaises herbes, lisser le sol et ajouter du compost. Puis un jour, la touche finale : un doux tapis de gazon immaculé. Le résultat était aussi soigné que les pentes verdoyantes autour du château de Windsor. Je me souviens m'être demandé ce que les chats du quartier aller en faire.

La première nuit apporta une réponse rapide et décisive. Autrefois aussi plate qu'une table de billard, le lendemain, la surface de la pelouse était striée et tordue, comme si les rouleaux de gazon étaient des plaques tectoniques qui avaient été poussées les unes contre les autres. Elle était parsemée de petites boucles brunes de caca de chat.

Sans se laisser décourager, mon voisin a reconstitué le jardin, restant éveillé toutes les nuits pendant une semaine, pour éloigner d'autres félins. Mais c'est arrivé encore - et encore, et encore. A l'heure où j'écris ces mots, ses fortifications ont pris des proportions presque ridicules. Toute la surface de la pelouse est désormais gainée d'un filet de protection, et il y a de petits pots de vinaigre à chaque coin, que les chats sont censés détester. Finalement, il installe une machine à ultrasons, qui émet des sons désagréables dans une plage à laquelle les chats sont particulièrement sensibles. Jusqu'à présent, les défenses tiennent le coup - mais qui sait comment cette bataille pourrait se terminer.

La possession d'animaux dans le monde entier est en plein essor - au Japon, les entreprises ont adopté la nouvelle tendance en lançant des lignes de vêtements pour chiens et des hôtels pour chats, amenant certains commentateurs à suggérer qu'ils remplacent les enfants. Aux États-Unis, il y a près de 78 millions de chiens et 58 millions de chats. Au Royaume-Uni, les animaux de compagnie les plus courants représentent désormais collectivement près d'un tiers de la population humaine, avec environ 10,1 millions de chiens, 10,9 millions de chats et un million de lapins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux traits trouvés chez les chats de compagnie ont été hérités de leurs ancêtres chats sauvages, qui parcourent toujours les montagnes, les prairies et les forêts de l'Afrique du Sud à la Mongolie.

Mais alors que de plus en plus d'animaux domestiques ont envahi nos maisons et se sont glissés sur nos genoux, certaines des habitudes les moins désirables de ces précieux nouveaux membres de la famille sont devenues plus apparentes. Il y a les aboiements et les miaulements incessants qui peuvent garder des quartiers entiers éveillés, déterrer des plantes, sauter avec des griffes rugueuses, mâcher des fils et une consommation enthousiaste des excréments d'autres animaux.

Où les animaux de compagnie - dont le comportement est souvent si soigneusement aligné sur les préférences humaines que les chiens ont développé un muscle dédié dans leurs yeux pour les rendre plus mignons, et les chats ont appris à interpréter nos mouvements faciaux - ont-ils pris ces habitudes qui sont ennuyeuses, dérangeantes ou tout simplement révoltantes ? Et comment pouvons-nous apprendre à vivre avec eux ?

Pour retracer les origines d'un comportement particulier, il y a deux facteurs importants à prendre en compte :l'animal sauvage à partir duquel votre animal de compagnie a évolué et son histoire de vie avec les humains.

Le plus proche parent vivant du chien (Canis familiaris) est le loup gris (Canis lupus), originaire d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Cependant, on pense que les chiens ne sont pas leurs descendants directs - une analyse génétique a révélé queles chiens modernes sont également étroitement liés aux populations de loups de plusieurs parties du monde, suggérant qu'ils ont tous évolué à partir d'un ancêtre commun.

Cette mystérieuse espèce de loup aujourd'hui éteinte aurait pu vivre en Sibérie il y a environ 23 000 ans et avoir été forcée de migrer, avec de petits groupes isolés de chasseurs-cueilleurs, par les conditions glaciales de la dernière période glaciaire, quand une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe du Nord, et l'Asie était gelée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les loups peuvent aboyer, même s'ils ne le font pas très souvent

Au début, peut-être que les loups suivaient simplement les humains, ramassant des restes de nourriture abandonnés alors qu'ils se déplaçaient d'un camp à l'autre - ou ils auraient pu chasser en meute aux côtés des humains, chassant de grosses proies et offrant un tel avantage qu'ils nous ont permis de sortir -rivaliser avec nos proches parents, les Néandertaliens. Une autre possibilité est que tout a commencé avec des humains anciens qui gardaient des louveteaux comme animaux de compagnie.

Finalement, la relation s'est approfondie et les loups ont subi une transformation physique - leurs oreilles sont devenues tombantes, leurs queues incurvées et leurs manteaux sont devenus marbrés. (Une expérience excentrique de 62 ans en Russie, au cours de laquelle des renards ont été élevés de manière sélective jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur des humains, a révélé qu'il s'agit d'effets secondaires courants de l'évolution de l'apprivoisement.) Ils ont également adapté leurs comportements en fonction de leurs nouveaux collaborateurs - en certains cas, exagérant les traits déjà trouvés chez leurs ancêtres sauvages, et dans d'autres, en inventant de nouveaux.

Prenez les salutations enthousiastes de nombreux chiens, qui sautent et essaient de vous lécher le visage, finissant par se contenter de la partie du corps qui ne recule pas assez rapidement. "Ils aimeraient donner un "baiser" - ou du moins c'est ainsi que les gens le décrivent", explique Zsofia Viranyi, experte en cognition comparée à l'Université de médecine vétérinaire de Vienne, et co-fondatrice et co-directrice du Centre des sciences du loup.

En fait, ce trait - souvent classé parmi les habitudes les plus ennuyeuses des chiens - est un comportement de loup par excellence - une relique de leurs ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années.

En tant que petits, les loups sautent régulièrement et lèchent la bouche des autres membres de la meute après leur retour d'une chasse, comme moyen de mendier de la nourriture. Tout comme les manchots de l'Antarctique, les loups adultes vomissent rapidement un repas à moitié digéré pour qu'ils le mangent.

"Et puis les animaux plus âgés gardent également le comportement et ils l'utilisent pour saluer essentiellement", explique Viranyi, qui explique qu'il s'agit généralement d'individus de rang inférieur léchant la bouche de ceux qui ont un statut plus élevé. "Donc, en gros, chaque fois que la meute se rassemble et qu'ils veulent faire quelque chose ensemble, ou quand quelqu'un est parti puis est revenu", explique Viranyi.

Si vous les laissez faire, les loups le feront aussi avec les humains. "Certaines personnes qui élèvent des loups les embrasseront en fait", explique David Mech, chercheur principal au US Geological Survey qui étudie les loups depuis des décennies. "Je connaissais un gars qui régulièrement embrassait son loup."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cochons d'Inde sont consommés comme un mets délicat dans les Andes depuis des millénaires

Aboiements et mixqaulements

En revanche, certaines habitudes parfaitement normales chez les ancêtres sauvages de nos animaux de compagnie ont été grandement exagérées.

Comme les chiens, les chats cohabitent avec les humains depuis des millénaires. Ils descendent des chats sauvages d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Ouest (Felis silvestris lybica) - des animaux territoriaux solitaires qui se nourrissent principalement de petits rongeurs. Des preuves génétiques et archéologiques suggèrent qu'ils ont peut-être rencontré à l'origine des humains dans la célèbre région du Croissant fertile du Moyen-Orient il y a au moins 6 500 ans, où les premières communautés agricoles ont vu le jour. (Outre la domestication des chats et l'agriculture pionnière, les habitants de ces colonies ont également inventé les premiers systèmes d'écriture et la roue.)

Initialement, les chats traînaient pour le banquet des rongeurs qui prospéraient autour des établissements humains, mais finalement ils ont commencé à interagir de plus en plus avec les gens - et sont devenus des candidats improbables à la domestication. Ils se sont dispersés de leur patrie le long des routes commerciales humaines, se propageant d'abord en Europe et en Afrique, où ils se sont frayés un chemin dans les religions égyptiennes antiques - la déesse Bastet était souvent représentée comme un chat - des pyramides et des hiéroglyphes, et se sont croisées avec des chats sauvages d'Afrique du Nord.

Ce qui nous amène à un trait que certains propriétaires de chats pourraient considérer comme une partie inhérente de leur attrait - tandis que d'autres se sentent obligés de rechercher désespérément "comment faire taire un chat ?" à trois heures du matin : le miaou. Curieusement, les chats sauvages miaulent, mais seulement contre leur mère lorsqu'ils sont des chatons. En tant qu'adultes, ils ne font généralement pas ce bruit.

Les chats domestiques gardent leur miaulement tout au long de leur vie, mais pas non plus pour communiquer avec d'autres chats - juste leurs compagnons humains. En 2004, des scientifiques ont demandé à des auditeurs humains d'évaluer le caractère agréable des miaulements des chats domestiques et de leurs homologues sauvages, et ont découvert que les premiers sont nettement plus agréables à entendre que les seconds. Cela suggère que non seulement leurs vocalisations "agaçantes" sont une adaptation à la vie autour des humains, mais qu'elles ont déjà été adoucies par l'apprivoisement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les lapins aiment garder les voies d'évacuation exemptes de débris, de racines et de brindilles - ou s'ils vivent à l'intérieur, d'articles ménagers tels que les câbles électriques.

C'est une histoire similaire pour l'aboiement du chien.

Contrairement à la croyance populaire,l'aboiement n'est pas réservé aux chiens - les loups l'ont inventé en premier. "Ce n'est pas un aboiement aussi aigu que le font les chiens - c'est plus rugueux et plus guttural, mais quiconque l'écouterait dirait oui, c'est un aboiement", explique Mech. Cependant, alors que les loups ont tendance à aboyer comme un avertissement ou un signe d'agression, les chiens domestiques l'utilisent comme langage universel pour transmettre un large éventail de remarques, des significations originales comme "bonjour", une invitation à jouer, l'excitation d'une collation imminente ou marcher, ou la solitude.

On ne sait pas exactement pourquoi les anciens loups ont complètement abandonné leurs hurlements étranges et sont passés à aboyer à plein temps, mais il y a quelques indices. Une étude de 2019 a révélé que les aboiements de chien les plus ennuyeux ont des signatures acoustiques uniques - ils sont aigus et atonaux, similaires aux miaulements des chats et aux cris des bébés humains. Les auteurs expliquent que les chiens peuvent avoir adapté certains types d'aboiements pour provoquer une forte réaction de la part des humains et les inciter à agir.

L'aboiement a également été historiquement utile aux humains, qui ont utilisé des chiens pour chasser, rassembler des animaux et défendre leurs biens. Une étude de 2004 a révélé que les chasseurs indigènes en Finlande qui avaient un chien avec eux avaient 56 % plus de succès, peut-être parce que les chiens aboient souvent contre leur victime jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger - permettant à leur collaborateur humain de les prendre. Cela a du sens, car les races de chiens développées pour la chasse ont tendance à aboyer le plus.

Ironiquement, les aboiements sont la cause de l'une des plaintes les plus courantes concernant les chiens. Une étude menée en 2015 auprès de propriétaires sud-coréens a révélé que 47,1 % ont signalé des aboiements excessifs, tandis qu'une enquête de 2012 auprès de Néo-Zélandais a révélé qu'ils considéraient les aboiements comme plus irritants que les autres bruits urbains.

Cadeaux, caca et plantes

Malgré le miaulement adaptatif des chats modernes, certains experts ne considèrent les chats que comme "semi-domestiqués", car ils conservent bon nombre de leurs comportements sauvages et se croisent facilement avec les chats sauvages - à tel point qu'ils ont contribué à l'extinction de certaines populations sauvages (comme les chats sauvages écossais). Par conséquent,pour savoir pourquoi votre chat vous apporte des cadeaux, fait caca sur la pelouse de votre voisin ou déterre vos plantes, ne cherchez pas plus loin que le chat sauvage.

Chez leurs cousins sauvages, déposer des excréments à des endroits bien en vue est une méthode importante pour marquer son territoire. James Serpell, professeur d'éthique et de bien-être animal à l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Pennsylvanie, pense que cela pourrait expliquer le problème des chats domestiques qui font caca dans le jardin du voisin. "Ils ont tendance à cibler des zones en bordure du territoire", dit-il. "Quand ils le laissent autour de l'endroit, ils disent : 'd'accord, vous entrez maintenant dans mon domaine'." Ainsi, si vous possédez des chats, vous risquez même moins de trouver leurs excréments dans votre jardin que s'ils appartenaient à vos voisins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les rats ont des dents qui poussent continuellement et la morsure la plus efficace de tous les rongeurs, une des raisons possibles de leur succès - et leur capacité à ruiner les meubles

Un autre facteur est que les chats sauvages aiment particulièrement aller à la toilette sur un sol meuble récemment retourné."C'est un très bon substrat pour eux - si vous avez un jardin bien entretenu avec beaucoup de terre meuble bien retournée, alors ce sera un aimant pour les chats", explique Serpell. Il explique que les chats ne déterrent probablement pas exprès de plantes - ou de gazon fraîchement planté -, mais en plus de déféquer dans des endroits bien en vue, ils enterrent aussi parfois instinctivement leurs excréments.

On pense que la tradition des 'cadeaux' chez les chats domestiques pourrait également provenir des chats sauvages.

Contrairement aux lions, dont on estime qu'ils tuent 15 gros animaux chaque année, les chats sauvages ont évolué pour manger des dizaines de proies de petits mammifères par jour. Les chats domestiques ne se sont pas adaptés à manger des restes humains de la même manière que les chiens - ils ne peuvent pas goûter les glucides - donc conserver leurs compétences de chasse peut avoir été une stratégie judicieuse pour compléter leur apport nutritionnel.

Avant l'avènement de la science des aliments pour animaux de compagnie, la réfrigération et la grande disponibilité de viande abordable, les chats qui pouvaient chasser avaient probablement un avantage de survie. En fait, alors que les chats domestiques modernes mangent rarement les créatures qu'ils ramènent à la maison, on pense qu'ils étaient une source de nourriture importante pour les chats historiques - et les chats errants modernes passent plus de temps à chasser que ceux qui sont dans des demeures.

Curieusement, ramener une prise et la déposer à vos pieds peut aussi être un comportement sauvage. Dans la nature, les mères ramènent naturellement des animaux à moitié morts dans leur nid, pour que leurs bébés s'exercent à chasser.

Certains experts pensent quele "cadeau" des chats domestiques est une extension de ce trait - soit ils ramènent instinctivement leurs prises là où ils vivent, soit ils vous considèrent comme un chaton particulièrement incompétent qui a besoin d'apprendre à chasser.

Fils et câbles

Bien sûr, d'autres types d'animaux de compagnie peuvent être tout aussi difficiles à vivre.

Après les chats et les chiens, les cochons d'Inde et les lapins sont parmi les animaux de compagnie les plus nombreux. Ces petits mammifères grinçants sont consommés en Amérique du Sud depuis près de 10 000 ans et ont été domestiqués pour la première fois par la civilisation inca il y a jusqu'à 8 000 ans, avant que leurs ancêtres sauvages ne disparaissent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les loups se lèchent l'intérieur de la bouche pour mendier de la nourriture ou comme acte de soumission

L'histoire de l'élevage de lapins est également ancienne. En 2019, des scientifiques ont identifié un os précédemment négligé trouvé dans un palais romain du Sussex comme appartenant à un lapin du 1er siècle. Une analyse de ses os a suggéré qu'il avait été gardé en captivité et qu'il pouvait s'agir d'un animal de compagnie. Les premiers individus domestiqués seraient arrivés environ 400 ans plus tard, élevés par des moines français. Cela est resté leur utilisation principale pendant des siècles, jusqu'à ce que les Victoriens les élèvent dans la gamme de compagnons ultra-mignons et légèrement ridicules que nous connaissons aujourd'hui.

D'autres petits animaux de compagnie tels que les rats, les hamsters, les souris et les gerbilles sont plus récents encore, domestiqués au cours des dernières centaines d'années via un élevage sélectif intensif, parfois à partir de quelques individus seulement. Comme les chats et les chiens, ces animaux se sont accrochés à certains comportements naturels - souvenirs de leur passé évolutif.

L'une des plaintes les plus courantes sur le groupe de réseaux sociaux ironique "Les lapins sont des trous du cul" est à quel point les lapins aiment mâcher les meubles d'intérieur, y compris le papier peint, les tapis, les canapés. Mais la délicatesse de loin la plus recherchée semble être les fils. Tous les fils qui croisent leur chemin - câbles d'ordinateur portable, casques d'écoute, cordons de four - seront coupés plus rapidement que vous ne pouvez dire "Je me demande où j'ai mis mon…"

Le problème est également courant chez d'autres petits mammifères, en particulier les cobayes et les rongeurs. Le secteur des assurances attribue souvent environ 25 % de tous les incendies électriques dans les bâtiments à des souris et des rats sauvages, qui peuvent ronger l'isolation des câbles - exposant les fils bruts qui peuvent provoquer des étincelles ou un court-circuit. Mais pourquoi le font-ils ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les lapins et les lièvres sont consommés en France et en Espagne depuis la préhistoire - les Romains utilisaient des chiens pour les chasser

Selon Serpell, il y a deux raisons à cela.

La première est que dans la nature, ces proies passent un temps démesuré à planifier des voies d'évacuation vers et depuis leur domicile - ils aiment avoir plusieurs sorties à partir d'un endroit donné et garder des routes dégagées si un prédateur arrivait. "S'ils trouvent un fil croisant leur chemin, la tendance naturelle est de le voir comme un obstacle", explique Serpell. "Ils le mâchent pour s'en débarrasser comme ils le feraient, disons, un bâton qui se trouverait sur leur chemin dans la nature."

L'autre est queces petits mammifères animaux mâcheront tout, peu importe de quoi c'est fait. De nombreuses espèces ont des dents qui poussent continuellement et doivent être usées au cas où elles deviendraient trop longues.

Il est moins courant pour les chiens et les chats de mâcher des fils, mais quand ils le font, c'est souvent parce qu'ils s'ennuient ou qu'ils apprécient la texture intéressante dans leur bouche. Il est également naturel pour de nombreux animaux de mâcher instinctivement des choses pour les explorer.

Mais malgré ces plaintes fréquentes, Serpell pense que nos animaux de compagnie sont extrêmement bien adaptés à la vie avec les humains. "Ce qui me frappe, c'est le peu de problèmes de comportement majeurs qu'ils ont, ce qui témoigne de la façon dont ils ont réussi à s'adapter aux exigences", dit-il. Si vous n'êtes pas convaincu, il souligne que vivre avec un chat sauvage ou un loup serait nettement plus problématique.

En fait, il semble que bon nombre des habitudes soi-disant ennuyeuses de nos animaux de compagnie ne soient que des adaptations aux humains.

"Les animaux [de compagnie] sont comme les humains en fait, nous menons toute une histoire évolutive avec eux", explique Viranyi, qui souligne que nos besoins ont changé si vite qu'il leur est difficile de suivre. "Déplacer les animaux dans cet environnement urbain artificiel - nous vivons dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles ils ont évolué." Historiquement, ces comportements étaient utiles, mais les choses ont maintenant changé et nous avons décidé que nous n'en voulons pas.

Un exemple est le Border Collie, qui a été élevé pour la première fois à la frontière anglo-écossaise pour l'élevage des moutons. "Ils ont un appétit inépuisable pour ça", dit Serpell. "Et si vous ne leur donnez pas de moutons en troupeau, ils trouveront d'autres choses à faire, ce qui peut être extrêmement perturbant dans une sorte de contexte familial urbain ou périurbain." Les Border Collies urbains peuvent essayer de rassembler des enfants ou de développer des comportements de récupération obsessionnels - ils sont bien adaptés à ce pour quoi ils ont été élevés, mais il peut être difficile de les occuper si ce n'est pas ce que vous voulez d'eux.

"Donc, il y a toutes sortes de ramifications lorsque nous prenons ces animaux que nous avons sélectionnés avec des types de comportement particuliers pendant de nombreuses générations, puis nous décidons fondamentalement de manière arbitraire à un moment donné que nous ne voulons plus qu'ils le fassent", explique Serpell.