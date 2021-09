Insomnie : "Je ne m’étais pas rendu compte à quel point je souffrais"

Thea de Gallier

BBC Three

il y a 14 minutes

Légende image, Daisy Maskell est une animatrice de radio renommée pour la station de radio britannique Kiss FM.

"Pour moi, les pires symptômes de l'insomnie sont l'isolement et la solitude"

Daisy Maskell, DJ pour la station de radio britannique Kiss FM, est aux prises avec son monde nocturne silencieux depuis l'enfance. L'insomnie la tenait éveillée pendant les heures où les autres dormaient.

Dans un nouveau documentaire de la BBC Three, "Daisy Maskell: Me and Insomnia", Daisy examine de plus près ce trouble du sommeil qui la tourmente depuis l'âge de 9 ans et comment elle s'est rétablie par surprise.

Le terme insomnie a été plus que jamais googlé en 2020, selon une étude. Comme le dit Daisy : "Ce documentaire arrive à point nommé."

L'augmentation du nombre de personnes parlant d'insomnie a été une raison pour Daisy de commencer à penser davantage à son propre problème et a conduit à la production du film.

"J'ai souffert pendant si longtemps... ça a définitivement changé pendant mon adolescence", dit-elle.

"Avant, j'avais du mal à rester endormie, alors je me réveillais très tôt, et quand je suis arrivée à l'adolescence j'ai eu plus de mal à essayer de dormir. Quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas dormir pendant la semaine, mais je tombais de fatigue le week-end."

"Quand vous entrez dans l'âge adulte et assumez plus de responsabilités, vous n'avez plus cet espace. J'ai marché avec un réservoir vide sans pouvoir récupérer le sommeil perdu car j'avais d'autres engagements."

Parfois, l'épuisement de ne pas pouvoir dormir a conduit Daisy à annuler ses plans, augmentant son sentiment d'isolement.

Légende image, "Vous pouvez ressentir des effets très physiques de l'insomnie, mais j'ai toujours eu plus de problèmes avec les effets mentaux et les effets secondaires sur ma santé mentale", affirmeDaisy

"Cela m'a donné envie de ne voir personne et d'annuler des projets".

En tant qu'animatrice d'une émission matinale, cela pourrait être une situation amusante ou peut-être parfaite, selon la façon dont vous la regardez, et Daisy dit que dans le passé, la nature de son travail l'a amenée à ne pas prêter beaucoup d'attention à son état.

"J'ai repris l'émission du matin début 2019. Nous avons donné des conférences de presse et des interviews autour du poste que j'ai occupé, et maintenant je suis gêné avec le recul parce que j'ai utilisé mon insomnie et le fait que je ne pouvais pas dormir comme un avantage pour prendre les rênes, se souvient-elle.

"Je n'y ai pas donné assez d'importance, je n'ai pas reconnu la façon j'en souffrais. Je l'ai définitivement utilisé comme un avantage. Dans le genre d'environnement dans lequel j'évoluais, j'étais censée pouvoir survivre avec peu sommeil."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les insomniaques souffrent dans un monde nocturne silencieux.

Une autre raison pour laquelle elle a minimisé son insomnie, dit-elle, était le récit et les stéréotypes entourant la maladie.

"L'un de mes grands espoirs avec ce film est de sensibiliser à la stigmatisation qui entoure les troubles du sommeil", déclare Daisy.

"L'insomnie est généralement associée à un facteur de style de vie, donc soit vous restez éveillé tard dans les soirées, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, soit vous jouez à des jeux (sur l'ordinateur) - c'est quelque chose que j'ai certainement vécu. Cela ne valide pas mes problèmes, mais cela m'empêche aussi de trouver de l'aide. Je n'ai pas voulu aller voir un médecin ou un thérapeute de peur qu'ils n'arrivent à la même conclusion".

"Chaque fois que vous effectuez une recherche Google concernant les problèmes liés au sommeil, vous obtenez un certain nombre de conseils pour dormir qui peuvent aller de l'utilisation d'une bougie, d'un bon oreiller, et c'est bien, cela peut créer une atmosphère détendue, mais cela ne m'aidait".

Bien que Daisy affirme que son patron était 'super' lorsqu'il lui arrivait d'être en retard pour le studio, d'autres employeurs peuvent être moins compréhensifs.

"Vous ne pouvez pas appeler votre patron et lui dire 'Je ne peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai passé une mauvaise nuit", dit-elle. "Les facteurs associés à cela sont la paresse, comme quand les adolescents ne se lèvent pas. C'est affreux, on a l'impression de ne pouvoir communiquer avec personne même si on souffre".

Dans le documentaire, Daisy fréquente d'autres insomniaques qui ont vécu le même malentendu. Ruan, un étudiant qui a partagé avec son tuteur comment l'insomnie affectait son travail à l'université, décrit - quelque peu incrédule - la suggestion du tuteur de boire du whisky.

"Le traumatisme de l'enfance se poursuit à l'âge adulte"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les problèmes de sommeil peuvent être enracinés dans un traumatisme infantile

Pendant le tournage du documentaire, Daisy s'est rendu compte que son insomnie était enracinée dans d'autres parties de sa psyché.

"J'ai toujours eu l'impression que mon insomnie était le produit d'autre chose, ou que c'était un traumatisme qui se présentait avec l'incapacité de dormir, mais je l'ai rangé dans un coin de mon esprit", explique Daisy.

Le traumatisme dont elle parle était le divorce de ses parents, qui s'est produit à peu près au moment où elle a développé des insomnies. Dans l'émission, elle se rend chez un psychiatre et ses soupçons sont finalement confirmés.

Bien que toutes les personnes souffrant d'insomnie n'aient pas eu de graves problèmes mentaux, Daisy - une victime chronique - déclare :

"Cela m'a donné raison et m'a donné confiance en moi qu'un médecin professionnel pensait de la même manière que moi. Aussi, le diagnostic de SSPT (trouble de stress post-traumatique) m'a choqué. Vous ne réalisez pas que vous portez le même cerveau toute votre vie, et les choses qui vous affectent dans votre enfance continuent à l'âge adulte si elles ne sont pas traitées".

Il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Daisy révèle ses problèmes de troubles de l'alimentation et une IRM indique que lorsque son cerveau est au repos, il est 30 % plus actif que la personne moyenne, ce qui signifie qu'il lui est plus difficile de se détendre.

Pour la première fois, elle a pu analyser son insomnie dans le contexte complet de sa santé physique et mentale, et c'est cela, tout en trouvant la solidarité d'autres insomniaques, qui l'a aidée à dormir depuis la fin du documentaire.