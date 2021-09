Discrimination : qu'est-ce que le "jeunisme" et comment affecte-t-il les jeunes sur le marché du travail ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La discrimination fondée sur l'âge dans le monde du travail n'affecte pas seulement les personnes âgées

À 22 ans, Priscilla Bonzi a terminé son stage dans une ambassade à Washington DC, aux États-Unis. Elle a postulé à un emploi et ne l'a pas obtenu, ce qui peut sembler tout à fait normal.

Cependant, lorsqu'elle a demandé pourquoi elle n'avait pas été choisie, la réponse l'a déroutée : "Ils m'ont dit que j'étais trop jeune pour ce poste.

"Je ne m'attendais pas à ce que mon âge soit la cause de la décision", a déclaré Bonzi à la BBC.

Aujourd'hui, elle travaille à New York en tant que consultante dans un cabinet d'avocats international et cette mauvaise expérience est révolue depuis longtemps. Cependant, de nombreux jeunes vivent des situations similaires.

C'est ce qui est arrivé à Nadirah Hussein, une étudiante de 19 ans à Londres.

"Quand j'ai parlé à mes collègues, ils ont été choqués quand je leur ai dit mon âge et parfois ils ont minimisé les choses que j'ai accomplies ou m'ont traité comme si j'étais plus jeune, même si je suis une adulte."

"J'avais l'impression qu'ils me traitaient comme une petite fille. C'était difficile pour eux de me prendre au sérieux", explique-t-elle.

Cette pratique discriminatoire connue sous le nom de youngism [jeunisme] (un mot en anglais qui fait référence à la discrimination au travail liée au fait d'être jeune) semble être plus répandue aujourd'hui que par le passé, du moins dans les pays développés.

Le défi de détecter que la discrimination existe réellement

Bien qu'il soit difficile d'être certain que l'emploi ne vous a pas été attribué parce que vous êtes considéré comme trop jeune, il est possible de le déduire lorsqu'il n'y a pas de raisons solides pour justifier le rejet.

Elizabeth Houghton, consultante en développement de carrière spécialisée dans le conseil aux personnes de moins de 35 ans dans différentes parties du monde, affirme que bon nombre de ses clients soulèvent souvent le problème.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts disent que ce phénomène d'exclusion touche plus les femmes que les hommes

"Si vous avez toutes les compétences requises par le poste et que vous pouvez montrer que vous les avez mises en pratique, et qu'ils vous disent quand même que vous n'avez pas assez d'expérience, je dirais que c'est une décision basée sur votre âge et non sur ce que vous pouvez vraiment faire, à moins qu'ils ne vous donnent des raisons et des exemples concrets pour affirmer que vous n'êtes pas la bonne personne".

Un autre élément s'ajoute à la question de l'âge : la discrimination fondée sur le sexe.

"Je dirais que cela affecte plus les femmes que les hommes", dit Houghton.

De leur point de vue, l'une des choses qui s'oppose à l'embauche de jeunes femmes est qu'elles sont susceptibles d'avoir des enfants à un moment donné.

Cette possibilité, soutient-il, fonctionne comme un biais inconscient chez les employeurs.

Une pratique "plus acceptée"

Bien que la discrimination fondée sur l'âge affecte traditionnellement les personnes âgées (âgisme), la tendance inverse qui affecte les jeunes est souvent une pratique plus acceptée (jeunisme), explique Lauren Rikleen, consultante qui travaille avec des entreprises pour créer des environnements de travail plus inclusifs.

"C'est un sujet dont nous ne parlons pas assez", dit Rikleen. Et comme cela semble être un problème qui n'existe pas, il devient encore plus difficile de le combattre.

Bien qu'il y ait toujours eu un certain niveau de préjugé contre les plus jeunes dans différentes générations, l'expert estime que cette pratique est plus courante qu'avant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des raisons qui peuvent expliquer le phénomène est que les nouvelles générations ont été élevées d'une manière très différente de ce qu'elle était il y a des décennies

Par exemple, les jeunes générations ont plus d'espace pour participer aux décisions familiales ou aux décisions qu'elles prennent concernant leur propre vie.

A cela s'ajoute l'effet des technologies, ou la manière dont l'enfance passe de manière beaucoup plus structurée à l'école et en dehors de celle-ci.

L'un des plus grands changements historiques à venir de cette nouvelle éducation, soutient Rikleen, est qu'il y a une plus grande concentration sur l'intégration entre le travail et les autres sphères de la vie.

"Cela n'affecte pas votre confiance en vous"

"Les gens parlent toujours de parvenir à un équilibre travail-vie personnelle d'une manière plus holistique et plus saine que la vision des générations précédentes."

En ce sens, ajoute-t-il, "la plus grande contribution des jeunes au monde du travail est un changement fondamental des priorités".

Mais aux yeux de certains employeurs, le fait que les jeunes ne soient pas disposés à "tout sacrifier" pour le travail est une attitude malvenue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les études indiquent qu'il existe aujourd'hui une attitude plus négative envers les jeunes que par le passé

Des études récentes tirées d'enquêtes menées auprès de 6 000 personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni soutiennent que la discrimination fondée sur l'âge affecte davantage les jeunes que les personnes plus âgées aujourd'hui.

"Les gens voient les jeunes adultes d'aujourd'hui sous un jour à la fois positif et négatif", explique Michael North, professeur de gestion à la New York University School of Business et l'un des auteurs de l'étude.

Du côté positif, ils considèrent que la nouvelle génération a plus de compétences pour relever les défis. Ils les voient plus ambitieux, plus intelligents, plus cool, plus technologiques.

Mais le revers de la médaille est qu'ils sont perçus comme ingrats, irrespectueux ou plus naïvement radicaux.

D'un autre côté, ajoute-t-il, les gens ont aujourd'hui une attitude plus 'cool' envers les jeunes adultes.

"Les gens de tous âges ont une vision plus négative de la jeunesse d'aujourd'hui que des générations précédentes", note North.

Les experts suggèrent que les jeunes demandeurs d'emploi mettent très clairement l'accent sur ce qu'ils ont fait, en déplaçant l'entretien vers un endroit où ils peuvent mettre en évidence cette expérience.

Plus important encore, déclare Elizabeth Houghton : "Si vous avez de l'expérience, ne laissez pas la discrimination affecter votre confiance en vous.

(Cette note est adaptée d'un chapitre du programme radio BBC Business Daily).