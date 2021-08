"La fin d'une mission de 20 ans" : les États-Unis achèvent leur retrait du pays alors que partent les derniers vols de Kaboul

il y a 25 minutes

Le dernier avion militaire américain, un C-17, a décollé de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul à 15 h 29, heure de l'Est des États-Unis (19 h 29 GMT, minuit à Kaboul). (19:29 GMT, minuit à Kaboul).

"Le retrait de ce soir signifie à la fois la fin de la composante militaire de l'évacuation et la fin de la mission de près de 20 ans qui a débuté en Afghanistan peu après le 11 septembre 2001", a déclaré le général Frank McKenzie, qui a supervisé l'opération.

M. McKenzie a fait cette annonce depuis le Pentagone, après que les dernières troupes envoyées pour évacuer les Américains et les Afghans en danger suite au retour au pouvoir des Talibans ont décollé de Kaboul.

Il a remercié tous ceux qui ont participé à l'effort d'évacuation au cours des 17 derniers jours et s'est souvenu des 13 soldats américains qui ont été tués dans un attentat à la bombe à l'aéroport de Kaboul la semaine dernière.

Une nouvelle ère commence en Afghanistan

Le plus haut commandant militaire américain dans la région, le général Kenneth McKenzie, a déclaré que le dernier avion C17 avait quitté Kaboul avec l'ambassadeur américain à bord.

Ainsi s'est achevée une opération massive d'évacuation de plus de 120 000 personnes en un peu plus de deux semaines - Américains, étrangers et de nombreux Afghans.