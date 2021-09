Les morts-vivants de l'Inde : "Ils m'ont regardé comme si j'étais un fantôme"

Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas posséder de terres.

C'est une logique simple qui a conduit à d'innombrables cas de personnes en Inde enregistrées comme mortes et dépouillées de leurs biens. Et beaucoup ont constaté qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour y remédier, écrit Chloe Hadjimatheou de la BBC.

Padesar Yadav est vivant et se porte bien. Il a donc été très choqué de découvrir que, selon un journal, il est mort.

À la fin des années 1970, après le décès de sa fille et de son gendre, il a dû, contre toute attente, élever ses deux petits-enfants.

Pour payer leur éducation, Il a vendu des terres qu'il avait héritées de son père dans le village où il est né.

Mais quelques mois plus tard, il reçoit un étrange coup de téléphone.

"L'homme à qui j'avais vendu le terrain m'a appelé pour me dire qu'il y avait une action en justice contre moi", se souvient-il.

"Il a dit que mon neveu avait dit à tout le monde que j'étais mort et qu'un imposteur avait vendu le terrain.M. Yadav a immédiatement quitté Calcutta, où il vit actuellement, pour se rendre dans le village situé dans le district d'Azamgarh, dans l'Uttar Pradesh, au centre-nord de l'Inde. Quand il est arrivé, les gens étaient surpris de le voir.

"Ils m'ont regardé comme s'ils voyaient un fantôme et ont dit : "Tu es mort, nous avons déjà fait des rituels de deuil pour toi !"".

Yadav dit que son neveu et lui avaient une relation étroite et que le jeune homme avait l'habitude de venir lui rendre visite lorsqu'il se rendait en ville.

Mais les visites ont cessé lorsque Yadav l'a informé qu'il prévoyait de vendre la terre familiale.

Il a ensuite appris que son neveu revendiquait la terre comme son héritage et Yadav l'a confronté.

Il a dit : "Je n'ai jamais vu ce type de ma vie". Mon oncle est mort". J'étais en état de choc", raconte Yadav.

"J'ai dit : "Je suis là, vivant, juste devant vous, comment pouvez-vous ne pas me reconnaître ?".

L'association des morts-vivants

Yadav dit qu'il a pleuré pendant des jours, mais qu'il s'est ressaisi et a appelé l'Undead Association of India.

Légende image, Lal Bihari Mritak enveloppé dans une bannière de l'Association des morts-vivants.

L'organisation est dirigée par Lal Bihari Mritak, un sexagénaire qui en sait quelque chose sur le fait d'être déclaré mort : il a vécu un tiers de sa vie comme quelqu'un qui était censé être mort.

Bihari vient d'une famille extrêmement pauvre.

Il n'a jamais appris à lire ou à écrire parce qu'il a été envoyé travailler à l'âge de 7 ans dans une fabrique de robes de sari. À 20 ans, il a ouvert son propre atelier textile dans une ville voisine, mais il avait besoin d'un prêt pour démarrer l'activité et la banque lui a demandé des garanties.

Il s'est rendu au bureau du gouvernement local de son village, Khalilabad, également dans le district d'Azamgarh, dans l'espoir d'obtenir les titres de propriété de la terre qu'il avait héritée de son père.

Le comptable du village a fait une recherche sur son nom et a trouvé les documents, mais il a également trouvé un certificat de décès indiquant que Lal Bihari était mort.

L'affirmation de Bihari selon laquelle il ne pouvait pas être mort parce qu'il était debout n'a servi à rien.

"Ici, dans ces documents, en noir et blanc, il est écrit que vous êtes mort", lui a-t-on dit.

Lorsque le décès de Bihari a été enregistré auprès de l'autorité locale, les terres et les biens qu'il avait hérités de son père sont passés à la famille de son oncle.

À ce jour, M. Bihari dit ne pas savoir s'il s'agissait d'une erreur d'écriture ou si son oncle l'a escroqué.

En tout cas, Bihari était ruiné. Il a dû fermer son atelier et sa famille s'est retrouvée sans ressources.

Pauvres, illettrés et basses castes

Mais Bihari n'était pas disposé à abandonner et à accepter sa mort supposée sans se battre, et il s'est vite rendu compte qu'il n'était pas seul. Dans tout le pays, les gens se faisaient escroquer par des proches qui les déclaraient morts afin de s'approprier leurs terres.

Bihari a donc créé l'Association des morts-vivants pour réunir toutes ces personnes et a lancé une campagne pour attirer l'attention sur leur sort.

Selon une estimation, il y a 40 000 morts-vivants dans le seul État d'Uttar Pradesh, la plupart d'entre eux étant pauvres, illettrés et de basse caste.

Bihari ajoute le suffixe mritak à son nom, qui signifie "le défunt", et devient connu sous le nom de "feu Lal Bihari".

Avec d'autres personnes dans sa situation, il a organisé des manifestations pour attirer l'attention des médias. Mais rien de tout cela n'a suffi à changer son statut.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lal Bihari Mritak (à droite) en 2015, avec un agriculteur déclaré mort par son frère.

Il décide alors de se présenter aux élections nationales et parvient à faire inscrire le nom d'un mort sur le bulletin de vote.

Comme cela ne suffisait pas à convaincre les autorités qu'il était vivant, il a failli se suicider après trois grèves de la faim.

Finalement, en désespoir de cause, il décide d'enfreindre la loi en kidnappant le fils de son oncle. Il espérait que la police l'arrêterait et que, ce faisant, il serait contraint d'accepter qu'il était vivant ; après tout, on ne peut pas arrêter un homme mort.

Mais la police a compris ce qu'il essayait de faire et a refusé de s'impliquer.

En fin de compte, Bihari a trouvé la justice non pas grâce à ses propres efforts, mais grâce au système même qui avait changé sa vie.

Un nouveau magistrat de district d'Azamgarh a réexaminé son dossier et a décidé que, 18 ans après avoir été déclaré mort, Lal Bihari était vivant.

Regarder votre propriété à travers une clôture

M. Bihari affirme que, grâce à son association des morts-vivants, il a soutenu des milliers de personnes à travers l'Inde qui ont été confrontées à des situations similaires.

Beaucoup d'entre eux, dit-il, n'ont pas eu la même chance que lui. Certains se sont suicidés après avoir perdu tout espoir et passé des années à se battre pour leur cause, tandis que d'autres sont morts avant d'avoir réussi à prouver qu'ils n'étaient pas morts.

Tilak Chand Dhakad ne fait que commencer son combat. Aujourd'hui, l'homme a 70 ans et lorsqu'il visite les terres agricoles du Madhya Pradesh où il a grandi, il doit les regarder à travers une clôture.

Le vieil homme a de nombreux problèmes de santé et sait qu'il ne vivra peut-être pas assez longtemps pour fouler à nouveau ces champs.

Plus jeune, Dhakad a déménagé en ville dans l'espoir d'une vie meilleure pour ses enfants et d'un revenu plus élevé. Pendant son absence, il a loué ses terres à un couple.

Légende image, Tilak Chand Dhakad

C'est lorsqu'il est retourné au village pour signer des documents qu'il a découvert qu'il n'était plus le propriétaire des terres car il était soi-disant mort.

"Le fonctionnaire du bureau de l'autorité locale m'a dit qu'il était mort. Je me suis dit : "Comment ça a pu arriver ?". J'avais très peur", se souvient-il.

Dhakad dit qu'il a rapidement découvert que le couple marié à qui il avait loué le terrain l'avait enregistré comme mort. L'épouse s'était présentée au tribunal en se faisant passer pour sa veuve et en affirmant qu'elle était heureuse de céder les terres.

Lorsque la BBC a contacté le couple que Dhakad a accusé de s'approprier sa propriété, la réponse a été qu'ils ne souhaitaient pas répondre aux questions.

Anil Kumar, un avocat qui s'est battu dans plusieurs affaires impliquant des morts-vivants, estime qu'à Azamgarh, la province où vit Lal Bihari, il doit y avoir au moins 100 personnes qui ont été déclarées prématurément mortes.

Chaque cas est complexe, dit-il. Parfois, il y a des erreurs administratives, parfois des fonctionnaires sont soudoyés pour rédiger de faux certificats de décès.

Shaina NC, porte-parole du Parti du peuple indien (BJP) au pouvoir, a déclaré à la BBC que le gouvernement actuel avait fait preuve d'une grande diligence dans l'application de la législation visant à lutter contre la corruption.

"Dans un pays aussi grand et diversifié que l'Inde, il peut y avoir des cas isolés qui reviennent sans cesse, mais la plupart (des gens) sont protégés par la bonne gouvernance du Premier ministre Narendra Modi", a-t-il ajouté.

"S'il y a un cas de corruption, il y a suffisamment de dispositions au Parlement pour que les auteurs soient traduits en justice."

Mais Anil Kumar affirme que lorsque ces affaires sont le résultat d'une escroquerie, la justice peut être difficile à obtenir.

Dans une affaire qu'il a défendue, il lui a fallu six ans pour prouver que son client était en vie, et plus de 25 ans plus tard, il attend toujours un verdict contre l'homme qui avait prétendument déclaré son client mort.

"Si ces affaires étaient accélérées afin que le criminel soit puni, cela inspirerait la peur aux gens et empêcherait de tels crimes", dit Kumar.

Le faux gâteau d'anniversaire

Cela fait plus de 45 ans que Lal Bihari Mritak a été déclaré mort et plus de deux décennies qu'il a réussi à prouver qu'il était vivant.

Mais il organise quand même une fête d'anniversaire chaque année, avec des invités assis autour d'un grand gâteau. Au fur et à mesure que le couteau coupe le glaçage, il devient évident pour ses invités qu'il ne s'agit que d'un carton décoré, d'une supercherie.

Légende image, Lal Bihari Mritak et son gâteau d'anniversaire

"L'intérieur est totalement vide. C'est aussi comme ça que sont certains fonctionnaires : vides et injustes", se plaint-il.

"Je n'ai pas coupé ce gâteau pour faire la fête. C'est un résumé de la société dans laquelle nous vivons".

M. Bihari dit qu'il reçoit encore des appels de personnes de tout le pays qui veulent ses conseils et son aide pour montrer qu'elles sont en vie, mais à 66 ans, il perd ses forces et envisage maintenant de se retirer de la lutte.

"Je n'ai plus ni l'argent ni l'énergie pour diriger l'Association des morts vivants, ajoute-t-il, et il n'y a personne pour la reprendre."

Il a toujours espéré que les médias nationaux prendraient la défense des personnes dépossédées et que le gouvernement sévirait contre les corrupteurs, mais cela ne s'est pas produit.

L'homme qui a passé 18 ans de sa vie à essayer de prouver qu'il est vivant sera un jour réellement mort, sans avoir obtenu les changements pour lesquels il s'est battu si longtemps.