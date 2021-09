Covid: Pourquoi tant de travailleurs se désintéressent-ils de leur emploi ?

Ce n'est que peu de temps après le début de la pandémie que Danielle, 31 ans, enseignante dans une école publique du New Jersey, aux États-Unis, a réalisé que presque tout ce qu'elle aimait dans son travail avait disparu.

"J'aimais toujours enseigner, mais les circonstances ne me permettaient pas de faire mon travail comme je voulais le faire", dit-elle. "La façon dont je pense que les élèves apprennent le mieux est en parlant entre eux et en posant des questions, et nous ne pouvions rien faire de tout cela. Ils n'étaient pas autorisés à travailler en groupe, ils parlaient à peine. Je me sentais comme le professeur de Charlie Brown dans Peanuts : 'wah waah waaah wah...'. C'était affreux."

Avant la pandémie, elle n'avait jamais douté que l'enseignement était sa vocation, mais Danielle a commencé à redouter d'aller au travail.

Au cours de l'année et demie écoulée, de nombreux employés ont également ressenti une détérioration de leur relation avec leur emploi autrefois apprécié, car le travail est devenu remarquablement différent. Certains ont vu leur désintérêt préexistant s'amplifier, tandis que d'autres ont découvert un nouveau niveau de dégoût pour leur poste ou des domaines entiers. Et même si tous les travailleurs ne sont pas obligés d'aimer leur poste, il est essentiel pour beaucoup de garder une relation positive - ou au moins neutre - pour passer la journée.

Les millions de travailleurs qui sont aujourd'hui en désaccord avec leur profession se trouvent dans des situations difficiles : il peut être déconcertant d'occuper un emploi auquel on ne se sent plus lié, surtout si l'on n'a pas d'autre solution à l'horizon ; et il est difficile de savoir si l'on traverse simplement une phase de désintérêt ou si l'étincelle s'est éteinte définitivement.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Existe-t-il un moyen de ranimer votre passion pour un travail dans lequel vous vous sentiez bien, et devez-vous essayer ?

Intérêt décroissant

Selon Jon M Jachimowicz, professeur adjoint en comportement organisationnel à la Harvard Business School, il existe un phénomène très clair et actuel de désaffection pour le travail.

"En particulier au début du Covid, les gens ont commencé à passer beaucoup plus de temps à la maison et cela leur a donné beaucoup plus de temps de pause", dit-il. "Lorsque vous êtes au bureau et que c'est agité, vous n'avez pas autant d'espace et de temps pour réfléchir. Il est difficile de faire un zoom arrière et de penser au mois, à l'année ou aux cinq prochaines années de votre vie. Le fait d'être à la maison vous oblige à le faire, pour le meilleur ou pour le pire. Les gens ont commencé à se poser la question suivante : comment puis-je vivre une vie ou avoir une carrière qui corresponde à ce qui m'intéresse vraiment ?"

Outre l'introspection accrue des travailleurs, Stacey Lane, coach et consultante en orientation professionnelle basée dans l'Oregon, aux États-Unis, estime que la baisse d'intérêt pourrait être due au fait que de nombreux emplois ont été réduits à leurs éléments les plus essentiels. Les travailleurs qui disaient aimer leur travail avant de travailler à distance ont réalisé que ce n'était pas le travail lui-même qu'ils aimaient.

"Tout à coup, les gens ne se rendaient plus sur un lieu de travail et n'avaient plus ces liens sociaux. Et pour beaucoup de gens, c'est ce qui les lie à leur travail, qu'ils en soient conscients ou non", dit-elle. "Ce n'est pas le travail qu'ils font, c'est la culture, les gens, et on ne peut pas transposer cela dans le travail à distance. C'est vraiment un tout, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, et alors vous vous dites : "eh, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout".

D'autres encore ont perdu tout intérêt, selon Mme Jachimowicz, parce que faire leur travail pendant la pandémie est devenu exceptionnellement difficile, et que les employeurs n'ont pas fait assez pour les aider.

"Nous le constatons souvent chez les personnes qui ne se sentent pas soutenues, ou qui se sentent surchargées de travail", dit-il. "La chose la plus courante que j'entends ces jours-ci est que les employés sont épuisés, soit parce que la charge de travail a augmenté, soit parce que cette chose que nous appelons un contrat psychologique - toute la confiance non écrite qui existe entre l'organisation et l'employé - a été rompue. Les gens réagissent par une perte d'intérêt et une envie de quitter leur emploi."

Ce phénomène est particulièrement évident, ajoute M. Jachimowicz, dans les professions dans lesquelles les gens ont tendance à entrer en grande partie en raison de l'intérêt qu'ils portent au travail, qu'il s'agisse du domaine ou de l'entreprise elle-même. Les soins infirmiers et l'enseignement, dit-il, sont des exemples de métiers qui ont vu un exode de personnes autrefois passionnées. "Il y a eu beaucoup plus de retraites anticipées chez les enseignants", dit-il. "Est-ce que cela se serait produit dans les années non-Covid ? Probablement pas."

Démissionner ou renouer avec le travail ?

Il est difficile de rester dans un emploi alors que votre intérêt pour le travail diminue, surtout si ce sentiment de désintérêt est apparu soudainement.

La solution la plus évidente, bien sûr, est de partir. C'est ce que Lane a vu se produire à grande échelle pendant "la grande démission". Lane a observé que de nombreuses personnes ayant une mauvaise relation avec leur travail ont choisi de démissionner au cours des derniers mois, y compris des clients qui "détestaient leur travail avant la pandémie, mais qui, pour une raison ou une autre, ne voulaient pas démissionner". La "perturbation majeure" de la pandémie a ouvert une porte au changement pour de nombreux travailleurs - et beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur travail choisissent de la franchir.

Mais, ajoute Lane, la perte d'intérêt pour un emploi est une réaction normale au bouleversement de la pandémie. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez démissionner ou changer de carrière. Il existe peut-être des moyens de rétablir une relation positive avec votre travail, même si cela signifie simplement le rendre plus acceptable pour le moment, pendant que vous cherchez une autre solution.

Elle suggère qu'il peut être utile de faire le point sur les aspects de votre travail que vous aimez le plus, même si vous n'avez pas eu l'occasion de les expérimenter depuis un certain temps. En vous rappelant ce qui a suscité votre intérêt au départ, vous pouvez vous motiver à redécouvrir ces aspects de votre travail. "Il s'agit de clarifier ce que vous avez aimé et ce qui vous manque maintenant", dit-elle, et "d'utiliser ces informations pour une réflexion personnelle".

Si ce que vous avez apprécié est la collaboration, par exemple, vous pouvez demander à être affecté à davantage de projets de groupe. Si c'était le temps passé en tête-à-tête avec un mentor ou un mentoré, vous pouvez vous efforcer de trouver plus de temps pour cela. Et même si, en raison de la pandémie actuelle, ce n'est pas encore possible, le simple fait de vous rappeler ce que vous avez aimé peut raviver ce sentiment.

C'est en grande partie ce qui a sauvé la relation de Danielle avec son poste d'enseignante. Au début, Danielle s'est sentie détachée et mise à l'écart, mais au fur et à mesure que la pandémie avançait, elle dit que faire le point sur ses sentiments l'a aidée à devenir plus passionnée que jamais. "Je me suis dit que cette année était terrible, mais que j'aimais tellement mon travail", dit-elle. Se languir de ce qui lui semblait auparavant routinier - travailler avec les étudiants en petits groupes, parler et rire en classe, et même la possibilité d'enseigner en personne plutôt qu'en ligne - l'a aidée à prendre conscience de la joie qu'elle tire des aspects les plus banals du travail. "Penser à toutes les choses qui me manquaient, tout le temps, m'a fait réaliser à quel point j'aime mon travail en temps ordinaire."

Pour rallumer l'étincelle, vous devrez peut-être aussi changer votre routine et trouver quelque chose qui vous enthousiasme. Cela peut prendre la forme d'un projet parallèle ou d'une nouvelle collaboration avec vos collègues.

"Travailler à une vision et à un objectif communs est vraiment motivant", dit Lane. "Je pense que c'est dans les projets ambitieux et les nouvelles initiatives que les gens trouvent le plus d'intérêt. C'est à ce moment-là que l'innovation se produit, parce que vous avez un groupe d'employés engagés qui sont juste, comme, en feu sur quelque chose."

Se donner la permission

Entre un emploi qui vaut la peine d'être quitté et un emploi dont vous pourriez retomber amoureux, il y a une zone grise assez large. En réalité, certains travailleurs qui se sont désintéressés de leur travail vont le rester, et continuer à travailler de toute façon. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose.

"J'ai des amis qui ont réalisé tout au long de cette année que votre travail ne doit pas nécessairement être votre passion", dit Danielle. "Ils ont réalisé que leur travail leur permettait de financer tout ce que je voulais faire, et que tant qu'ils recevaient un chèque de paie toutes les deux semaines, ça allait."

C'est parfaitement acceptable, convient Jachimowicz, et pour certaines personnes, cela peut être préférable.

"Est-il bon pour les gens d'être passionnés par leur travail ? Bien sûr", répond-il. "Mais est-ce nécessaire ? Bien sûr que non. Certaines personnes ne veulent pas poursuivre leur passion au travail. D'autres n'en ont pas la possibilité. Et soyons réalistes : il y a beaucoup de choses qui peuvent passionner les gens en dehors du travail."