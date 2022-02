Pourquoi les commérages au travail sont bénéfiques pour vous

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux collègues en train de discuter dans un bureau

Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous manquer dans le travail au bureau : le café gratuit, la climatisation gratuite, une excuse pour porter autre chose qu'un pantalon de survêtement.

Mais ce qui peut nous manquer le plus, ce sont les autres, et nos conversations avec eux. Plus précisément, comment la compagne de Mike vient d'avoir un autre bébé, comment le réfrigérateur est rempli des vieux déjeuners moisis de Jane, que le service d'assistance informatique est toujours aussi lent et comment le patron a accordé une augmentation de salaire à Mark et non à Jean. En d'autres termes : les ragots.

Si certains ragots peuvent être mesquins et non professionnels, d'autres types de ragots peuvent être amusants, normaux, voire sains et productifs. Les experts affirment que parler des autres dans leur dos n'est pas forcément un passe-temps coupable au bureau - cela peut être un outil utile pour naviguer sur le lieu de travail et apprendre des informations importantes.

Lire aussi :

L'utilité surprenante des ragots

"Je pense qu'en général, le commérage est une bonne chose", déclare Elena Martinescu, associée de recherche à la Vrije Universitetit Amsterdam, qui a étudié en profondeur la psychologie du commérage. "Selon la théorie de l'évolution, les humains ont développé le commérage afin de faciliter la coopération dans un groupe."

En parlant des autres personnes, nous pouvons apprendre avec qui collaborer et de qui se tenir à l'écart, ce qui permet à un groupe de mieux travailler ensemble. Ce comportement inné se traduit sur le lieu de travail moderne, dit-elle, "où il est tout aussi important de savoir à quels collègues on peut faire confiance et avec qui il faut faire attention".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains ragots peuvent être amusants, normaux, sains... et même productifs.

Matthew Feinberg, professeur de gestion à l'université de Toronto, qui a également étudié le commérage, souligne qu'il existe différents types de commérages. "Lorsque le commérage consiste simplement à "dire des bêtises" - en commentant l'apparence de quelqu'un par exemple - cela ne sert aucun objectif positif, et est donc négatif, dommageable et problématique." Mais la recherche montre que la plupart des ragots sont plutôt bénins.

Une étude de 2019, par exemple, a montré que lorsque les chercheurs ont enregistré les conversations d'environ 500 participants, la grande majorité - plus des trois quarts - des conversations n'étaient pas positives ou négatives, mais neutres. Il pouvait s'agir d'informations banales qui circulaient dans le réseau, comme "J'ai entendu dire que la fille de Mary se spécialisait en marketing" ou "Pete est en vacances en Cornouailles". Ainsi, même si la même étude a montré que nous bavardons beaucoup - en moyenne 52 minutes par jour, en fait - le contenu n'est pas aussi salace que nous le supposons.

Lire aussi :

"Je pense que l'idée fausse la plus répandue est que les ragots sont toujours une forme de méchanceté négative, qui consiste à dire du mal de quelqu'un dans son dos. Mais les enquêtes suggèrent que la principale raison pour laquelle les gens le font est qu'ils veulent simplement donner un sens à leur environnement", explique Shannon Taylor, professeur de management à l'université de Floride centrale (États-Unis), qui étudie la dynamique du lieu de travail.

Les commérages peuvent "valider nos émotions" et nous aider à comprendre la position des autres sur les choses, dit-il, et les commérages nous aident à nous assurer que la façon dont nous "percevons le monde est la même que celle que reçoivent nos collègues et collaborateurs. Il s'agit en fait de recueillir des informations." Ainsi, si quelqu'un au travail dit quelque chose comme "Ralph a pris beaucoup de congés maladie ces derniers temps", cela peut ouvrir la porte à d'autres personnes pour qu'elles partagent leurs jugements et évaluations - par exemple, que les nombreux congés maladie de Ralph pourraient expliquer ses mauvaises performances professionnelles. Cela peut vous aider à évaluer le nombre d'arrêts maladie considéré comme "approprié" par vos collègues (indépendamment de la politique officielle) et à déterminer qui est empathique ou méchant envers Ralph.

En demandant à un autre collègue : "Pouvez-vous croire que l'employé X a pris autant de congés maladie ?", l'employé qui fait des commérages essaie de juger ou d'évaluer, à partir de la réaction du destinataire du commérage, si le comportement de X est acceptable ou non", dit Taylor.

Un changement de comportement ?

Les ragots ne servent cependant pas uniquement à recueillir des informations. Entendre des ragots sur des collègues peut également nous faire réfléchir davantage, tandis que le fait d'être l'objet de ragots peut amener les gens à modifier leur comportement.

Dans une étude de 2014, Martinescu et ses collègues ont demandé aux participants de remplir des questionnaires sur des incidents au cours desquels ils avaient entendu des ragots négatifs et flatteurs sur d'autres personnes. Les chercheurs ont constaté que si les commérages négatifs faisaient en sorte que l'auditeur se sentait supérieur à la personne faisant l'objet du commérage, ce qui renforçait l'estime de soi, il se sentait également plus vulnérable à un traitement similaire. En revanche, l'écoute de ragots flatteurs donnait aux auditeurs des idées sur la manière de s'améliorer, afin de ressembler davantage à la personne dont on parle.

Dans le même ordre d'idées, Feinberg affirme que l'un des avantages des ragots de bureau est de "tenir en échec les individus égoïstes et immoraux". Dans une étude de 2014, lui et son équipe ont constaté que "les individus qui se comportaient de manière égoïste ou immorale étaient beaucoup plus susceptibles de faire l'objet de commérages à leur sujet afin que tous les autres membres du grand groupe soient au courant de leur comportement", explique-t-il. "En conséquence, les destinataires de ces ragots étaient plus susceptibles d'éviter d'interagir avec eux ; les destinataires les ostracisaient souvent."

Plus tard, ils ont constaté que "ceux qui ont été mis à l'écart ont commencé à changer leurs habitudes afin d'être ré-acceptés dans le groupe, et [également] qu'en général, les gens sont devenus plus coopératifs les uns avec les autres - vraisemblablement parce qu'ils ne voulaient pas être mis à l'écart en premier lieu".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En l'absence de discussions à la cantine, nous avons trouvé des moyens de transférer nos potins vers d'autres canaux en ligne, car nous travaillons à distance.

Alimenté par l'incertitude

Le commérage - une pratique qu'un article de 2017 qualifie de "partie essentielle de tout processus de travail" - peut être particulièrement pertinent en ce moment en tant que mécanisme de défense que nous utilisons pour gérer l'anxiété pendant la pandémie.

Bien que nous ne soyons pas réunis autour d'une fontaine d'eau physique pour nous chuchoter des rumeurs scandaleuses, nous avons les DM et Slack comme canaux alternatifs de travail à distance. "Les commérages sont souvent motivés par l'incertitude", déclare Taylor. "Je ne serais pas du tout surpris si nous observons des niveaux plus élevés de commérages sur le lieu de travail aujourd'hui qu'avant Covid. Avec toutes ces incertitudes, nous essayons de trier ce que les autres pensent et ce que les autres font."

Cela signifie qu'en ce moment, les commérages peuvent consister à savoir si vos collègues sont à la recherche d'un nouvel emploi dans un établissement qui permet des arrangements plus souples en matière de travail à domicile, ou à comparer les notes avec d'autres parents sur les problèmes de garde d'enfants à l'époque de la pandémie. Ce faisant, vous essayez de déterminer quelles informations sont disponibles dans des circonstances qui évoluent rapidement et qui est dans le même bateau que vous.

Voir aussi :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Emploi : comment réussir son premier jour au travail ?

Parfois, cependant, les ragots ne sont qu'une catharsis débridée à propos de personnes ou de structures que vous détestez. Il s'agit peut-être du patron tyrannique qui dirige par la force, ou de l'équipe qui travaille avec une lenteur passive-agressive. Ces ragots peuvent néanmoins constituer un réseau d'observations et d'avertissements qui fournissent une infrastructure informelle de soutien en dehors des canaux traditionnels du lieu de travail comme les RH.

"Les commérages peuvent mettre en garde les gens contre d'autres personnes dangereuses, et ils permettent également de créer des liens sociaux entre les personnes qui commèrent", explique Martinescu. "Au fil du temps, les commérages peuvent aider les gens à réaliser qu'ils ont des valeurs et des expériences communes, ce qui peut contribuer à les rapprocher."