Tempête Ida : le bilan s'élève à 45 morts dans quatre États du nord-est des États-Unis

Crédit photo, BBC/CAPTURE D'ECRAN Légende image, Les précipitations record ont provoqué des inondations soudaines dans la ville de New York

Le président américain Joe Biden annonce qu'un "investissement historique" est nécessaire pour faire face à la crise climatique, alors que le nord-est du pays est touché par des inondations soudaines et des tornades qui ont tué au moins 45 personnes.

Les États-Unis sont confrontés à des destructions liées au climat dans tout le pays et y faire face est "une question de vie ou de mort", explique le président.

Les villes de New York et du New Jersey ont connu des niveaux de précipitations sans précédent.Certains habitants se sont retrouvés coincés dans des sous-sols et des voitures inondés.Six États ont subi des pertes humaines :

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, affirme qu'au moins 23 personnes sont mortes dans son État, la plupart coincées dans leur véhicule alors que les eaux montaient

Au moins 14 personnes ont perdu la vie à New York, dont un petit garçon de deux ans. Onze d'entre elles se sont noyées alors qu'elles étaient coincées dans leurs sous-sols inondés, selon les autorités

Cinq personnes sont mortes en Pennsylvanie, tandis qu'un policier du Connecticut a été emporté par les eaux alors qu'il répondait à un appel

Des décès ont également été signalés dans le Maryland et en Virginie

Le président Biden proclame l'état d'urgence dans le New Jersey et dans l'État de New York, ce qui permet aux deux États de recevoir des fonds fédéraux pour soutenir les efforts locaux de secours en cas de catastrophe.

L'impact du changement climatique sur la fréquence des tempêtes n'est pas encore clair, mais nous savons que l'augmentation des températures à la surface de la mer réchauffe l'air au-dessus et rend plus d'énergie disponible pour alimenter les ouragans, les cyclones et les typhons. Par conséquent, ils sont susceptibles d'être plus intenses et de provoquer des précipitations plus extrêmes.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les habitants d'Elizabeth, dans le New Jersey, se remettent de la tempête

Le monde s'est déjà réchauffé d'environ 1,2 °C depuis le début de l'ère industrielle et les températures continueront à augmenter si les gouvernements du monde entier ne réduisent pas fortement les émissions.

'Niveau des chutes d'eau du Niagara'

Le maire de New York, Bill de Blasio, critique les experts météorologiques, affirmant que leurs prévisions sont "tournées en dérision en quelques minutes". Il déclare avoir été averti qu'il fallait s'attendre à des précipitations de 7,5 à 15 cm au cours de la journée. Cependant, un record de 10 cm est tombé à Central Park en une heure seulement.

"La soudaineté et la brutalité des tempêtes sont différentes aujourd'hui", dit-il, ajoutant que ces dernières conditions météorologiques extrêmes constituent "le plus grand signal d'alarme".

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, quant à elle souligne : "nous ne savions pas qu'entre 20h50 et 21h50 la nuit dernière, que les cieux allaient littéralement s'ouvrir et apporter le niveau d'eau des chutes du Niagara dans les rues de New York."

Crédit photo, Mullica Hill Living Légende image, La plus grande ferme laitière du New Jersey a subi d'importants dégâts

Les habitants évaluent les dégâts matériels.

Un homme de Flushing, à New York, raconte que sa maison était sujette aux inondations "mais ce que j'ai vu la nuit dernière est inimaginable". "Je n'ai jamais vu l'eau arriver dans toutes les directions", confie Tedla Asfaw, 60 ans, à la BBC. "Il y a d'énormes dégâts ici. C'est un coup dur pour nous".

Dans le New Jersey, une tornade aplatit la plus grande ferme laitière de l'État, arrachant les toits des bâtiments et renversant plusieurs grands silos.

De nombreuses vaches sont restées coincées sous des hangars tombés et certaines sont mortes, écrivent les propriétaires de la ferme Wellacrest sur leur page Facebook. "En plus de la perte dévastatrice de maisons dans nos quartiers - nous, en tant que communauté, avons subi une grande perte avec la destruction de notre ferme."

À New York, quelque 835 personnes sont sorties de rames de métro bloquées, indique la police jeudi, après que des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de l'eau jaillissant dans des stations et des tunnels souterrains.

D'autres images ont montré des voitures flottant sur des routes inondées, avec des cris d'"aide" entendus de l'intérieur. Près de 500 véhicules sont abandonnés à New York, selon l'Associated Press.

Des passagers de trains, d'avions et de bus racontent qu'ils s'étaient retrouvés bloqués pendant des heures sans pouvoir bouger, les inondations ayant rendu les déplacements impossibles.

'L'un des grands défis de notre époque'

Le président Biden indique que les inondations sans précédent dans la région, ainsi que les destructions causées par l'ouragan Ida en Louisiane et au Mississippi et les incendies de forêt dans l'Ouest, sont "un nouveau rappel que ces tempêtes extrêmes de la crise climatique sont là".

Il annonce qu'il fera pression sur le Congrès pour qu'il donne suite à son plan "Build Back Better", qui prévoit des "investissements historiques" dans les infrastructures, notamment la modernisation des routes et des ponts et l'amélioration des réseaux d'énergie, d'eau et d'égouts.

"Cette destruction est partout", dit-il déclaré. "C'est une question de vie ou de mort et nous sommes tous dans le même bateau. C'est l'un des grands défis de notre époque, mais je suis convaincu que nous le relèverons".