Frank Morton : l'homme qui cultive la laitue pour les salades de la station spatiale

il y a 30 minutes

Frank Morton était assis avec un ami à New York, sur le point de rentrer dans l'Oregon après avoir assisté à un événement destiné aux sélectionneurs de plantes et aux chefs. "Hé, regarde ça", lui dit son ami. "Ils ont fait pousser de la laitue sur la station spatiale."

Morton est un pionnier de la culture de la laitue, un impresario dont le flair pour l'étrange et le beau a fait de la ferme biologique de l'Oregon qu'il partage avec sa femme Karen une Mecque pour les chefs et autres aficionados de la feuille.

Il savait qu'il devait s'agir d'un croisement entre les deux variétés. Il a croisé ses nouvelles plantes, et l'année suivante a révélé une abondance de combinaisons différentes de formes et de couleurs.

L'attrait de la laitue est cependant resté. Parallèlement à ses autres projets, Morton a sélectionné des têtes de plus en plus rouges.

S'il obtenait une plante rousse, il la croisait avec une autre, dans l'espoir d'obtenir quelque chose de plus profond. À l'époque, les laitues étaient plus monochromes qu'aujourd'hui, c'était un club exclusivement vert. Ainsi, lorsque la laitue Outredgeous est apparue, ce fut une découverte inhabituelle.

Ils craignaient que l'E. coli flottant dans la station spatiale ne colonise les salades et ne rende malades les membres de l'équipage, et d'autres légumes verts, comme la roquette et le chou frisé, se sont révélés étonnamment accueillants pour les hôtes microbiens.

Et si, imagine-t-il, il existait une petite laitue croquante et sucrée, de la taille d'une balle de softball, que l'on pourrait couper en deux à l'heure du dîner et partager avec son partenaire ? Et si elle était joliment ébouriffée ou colorée ?