Afghanistan : les différences entre les talibans, l'État islamique et Al-Qaïda

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien qu'ils adhèrent au jihad, ou guerre sainte, les trois groupes ont des ambitions, des objectifs et des méthodes différents

Les djihadistes du monde entier ont célébré l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan.

Au Yémen et dans d'autres pays, ils ont allumé des feux d'artifice, en Somalie, ils ont distribué des bonbons et en ligne, dans toute l'Asie du Sud, des groupes islamistes ont salué le retrait occidental du pays comme une victoire de la persévérance sur la puissance militaire occidentale.

Aujourd'hui, les experts craignent une possible nouvelle ère du djihadisme au Moyen-Orient et en Asie centrale.

La plus grande menace vient des groupes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI), qui ont été affaiblis ces dernières années mais restent actifs.

Dans le cadre de l'accord conclu avec les États-Unis, les Talibans ont promis de ne pas héberger de groupes extrémistes ayant l'intention de mener des attaques contre des cibles occidentales. Mais ses liens avec Al-Qaïda restent étroits.

Quant au rival d'Al-Qaïda, l'EI, certains experts estiment que le groupe sera mis sous pression pour démontrer son importance.

L'État islamique de la province de Khorasan (IS-K ou ISKP), un groupe affilié à l'EI, n'a pas perdu de temps et a perpétré un attentat à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul le 26 août, qui a tué pas moins de 170 personnes, dont 13 membres des services américains.

Mais à part une idéologie fondamentaliste, qu'est-ce qui différencie ces trois groupes ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le califat autoproclamé de l'État islamique s'étendait sur une grande partie de l'Irak et de la Syrie.

Colin Clarke, chercheur et analyste de la sécurité au Soufan Center de New York, résume la situation :"Les talibans sont l'acteur le plus important en Afghanistan. Al-Qaïda est un groupe djihadiste transnational qui cherche à reconstruire ses réseaux. L'État islamique l'est aussi, mais il aura une bataille difficile à mener étant donné qu'il est l'ennemi mortel d'Al-Qaïda et des Talibans", explique-t-il à la BBC.

Origines

Al-Qaida et les Talibans sont nés de la résistance à l'invasion soviétique à la fin des années 1980 et des luttes internes de l'Afghanistan au début des années 1990.

Le groupe État islamique a émergé des années plus tard des restes d'Al-Qaïda en Irak (AQI), une ramification locale d'Al-Qaïda fondée en réponse à l'invasion américaine de l'Irak en 2003.

Le groupe a disparu dans l'ombre pendant plusieurs années après l'arrivée massive des troupes américaines en Irak en 2007. Mais il a commencé à réapparaître en 2011.

Al-Qaida a été fondé par le millionnaire saoudien Oussama Ben Laden à la fin des années 1980. En anglais, ce nom signifie "la base" ou "le réseau" et il a servi de réseau de soutien logistique et d'armement pour les musulmans qui ont combattu l'Union soviétique.

Ben Laden a recruté des individus dans tout le monde islamique pour rejoindre Al-Qaïda.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Oussama Ben Laden a justifié la "guerre sainte" contre les États-Unis dans une vidéo diffusée par CNN en 1998, trois ans avant les attentats du 11 septembre.

Les talibans, ou "étudiants" en langue pachtoune, sont apparus au début des années 1990 dans le nord du Pakistan, après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan.

On pense que ce mouvement à prédominance pachtoune est apparu pour la première fois dans des séminaires religieux - financés pour la plupart par de l'argent provenant d'Arabie saoudite - qui prêchaient une forme dure d'islam sunnite.

La promesse faite par les talibans - dans les régions pachtounes à cheval sur le Pakistan et l'Afghanistan - était de rétablir la paix et la sécurité et d'appliquer leur propre version austère de la charia, ou loi islamique, une fois au pouvoir.

À partir du sud-ouest de l'Afghanistan, les talibans ont rapidement étendu leur influence. En 1996, ils s'emparent de Kaboul, renversant le régime du président Burhanuddin Rabbani.En 1998, les talibans contrôlaient près de 90 % du territoire afghan.

À cette époque, Al-Qaida était devenu bien plus qu'un réseau de soutien logistique. Elle s'était transformée en une organisation djihadiste aux ambitions mondiales. Et le régime des Talibans, par gratitude et en échange de financements, les a accueillis en Afghanistan.

Mais AQI, qui était devenu un acteur clé dans la résistance à l'intervention étrangère en Irak, avait également des aspirations mondiales avec des idées différentes des principes originaux d'Al-Qaïda.En 2006, elle a intégré d'autres groupes extrémistes et adopté le nom d'État islamique.

Après 2011, alors qu'il progressait dans une Syrie ravagée par la guerre, l'État islamique s'est rebaptisé État islamique en Irak et au Levant, s'autoproclamant califat et prenant d'emblée ses distances avec Al-Qaida.

Interprétation de l'islam

Les talibans, Al-Qaïda et l'EI ont en commun leur vision intransigeante de l'islam sunnite.

Michele Groppi, chargé d'enseignement au King's College de Londres, a déclaré : "Ces trois groupes pensent que la vie sociale et politique ne peut être séparée de la vie religieuse".

"Ils pensent que la violence au nom de la foi est justifiée. C'est aussi un devoir : quiconque ne se bat pas est un mauvais musulman", a-t-il déclaré à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un trait commun de ces groupes est l'adoption d'une interprétation stricte de l'islam sunnite.

Selon M. Groppi, cette opinion découle d'une interprétation littérale de textes sacrés qui ont été écrits dans un contexte différent de menaces.

"Comme la Bible, le Coran a des versets durs, des versets très forts. Mais la grande majorité des musulmans, en général, rejettent ces principes violents. Ils disent qu'ils étaient valables au début de la religion, quand elle était menacée. Le djihad, la guerre sainte, avait alors un sens."

Malgré ce point de vue partagé, les talibans, Al-Qaïda et l'EI présentent des degrés d'extrémisme différents en fonction de leurs objectifs - ce qui, selon certains experts, constitue la principale différence entre les trois.

Objectifs

Si les intérêts des Talibans se situent en Afghanistan, Al-Qaïda et l'EI ont des ambitions mondiales.

La dernière fois que le groupe a appliqué la charia, dans les années 1990, celle-ci comprenait des lois strictes pour les femmes et des châtiments sévères, notamment des exécutions publiques, des flagellations et des amputations.

Par crainte que l'histoire ne se répète, les Afghans ont tenté de fuir le pays en masse après le retour au pouvoir du groupe.

Daniel Byman, spécialiste du terrorisme et du Moyen-Orient à l'université de Georgetown à Washington, estime que les enseignements d'Al-Qaïda et de l'EI sont encore plus radicaux.

Il a déclaré à la BBC que si les Talibans "visent à ramener l'Afghanistan à un passé musulman idéalisé", ils ne cherchent pas à changer les autres pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Talibans sont nés de la guerre civile et de la résistance contre les troupes soviétiques à la fin des années 1970 et dans les années 1980.

Selon Byman, bien qu'Al-Qaïda et l'EI aient tous deux des aspirations internationales et aspirent à créer un califat, ils diffèrent sur un point crucial.

"Alors que l'EI veut créer un califat maintenant, Al-Qaïda pense que c'est trop tôt. Ils pensent que la communauté djihadiste et les sociétés musulmanes ne sont pas prêtes. Ce n'est pas leur priorité".

Ennemis

Les talibans, Al-Qaïda et l'État islamique ont en commun des ennemis lointains et proches.

Les États-Unis et l'Occident font partie des premiers ; parmi les seconds, on trouve leurs alliés et les pays qui ont adopté la séparation de l'État et de la religion.

"Dès le début, l'EI était plus violent qu'Al-Qaïda et menait - en plus d'une guerre contre l'Occident - une lutte sectaire contre les autres musulmans qui ne partageaient pas son idéologie", explique Byman.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président américain George W. Bush avait promis une "guerre contre le terrorisme" et ordonné l'invasion de l'Afghanistan en 2001

Une autre différence essentielle est donc que, si les États-Unis restent le principal ennemi d'Al-Qaida, l'EI continue d'attaquer les communautés chiites et d'autres monastères religieux au Moyen-Orient.

"Même si Al-Qaïda considère également les chiites comme des apostats, il estime que les tuer est trop extrême, constitue un gaspillage de ressources et nuit au projet djihadiste", explique Byman.

L'arrivée au pouvoir des talibans a accentué les divisions, car l'EI considère le groupe comme un "traître" pour avoir négocié le retrait prévu avec les États-Unis, explique M. Groppi.

Cependant, ils ont des liens périphériques avec les talibans par l'intermédiaire d'un troisième groupe.

Selon les experts, il existe des liens étroits entre la faction de l'EI en Afghanistan et le réseau Haqqani, un groupe militant qui est lui-même étroitement lié aux Talibans.

Méthodes

Al-Qaida est surtout connu pour son attaque contre les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001, connue sous le nom d'attentats du 11 septembre.

Avec ces méthodes à fort impact, le groupe vise à dynamiser les combattants musulmans du monde entier et à chasser les États-Unis du Moyen-Orient, en particulier de l'Arabie saoudite et des lieux saints.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Al-Qaeda est à l'origine des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington DC, qui ont fait des milliers de victimes.

Sa propagande tourne autour de l'idée que le djihad est l'obligation de tout musulman - mais les objectifs d'Al-Qaïda priment sur les objectifs locaux.

Byman affirme que l'EI fait également valoir ces arguments "mais avec une approche beaucoup plus violente".

"Pour l'EI, le terrorisme fait partie de la guerre révolutionnaire. Dans les territoires qu'ils contrôlent, ils organisent des exécutions de masse, des décapitations publiques et des viols. Ils cherchaient à terroriser la population locale pour la soumettre. Al-Qaïda, si je peux utiliser ce terme, a une approche un peu plus douce."

Entre 2014 et 2017, l'EI a largement étendu son territoire en Syrie et en Irak, bien qu'il l'ait depuis perdu face aux forces occidentales et kurdes et aux forces syriennes soutenues par la Russie.

En mars 2019, le califat a été déclaré défait après avoir perdu son dernier territoire en Syrie, mais il s'est transformé en un réseau clandestin et reste une menace.

IS-K, la branche afghane de l'EI, a perpétré l'attentat devant l'aéroport de Kaboul le 26 août, qui a fait pas moins de 170 morts. Le groupe s'attaque également aux groupes ethniques minoritaires dans le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'attentat du 26 août devant l'aéroport de Kaboul a fait jusqu'à 170 morts et a été perpétré par l'IS-K, un groupe affilié à l'EI

Quant aux talibans, le groupe a déployé des tactiques de guerre et organisé des attaques contre le gouvernement et les forces de sécurité afghanes ces dernières semaines pour s'emparer des grandes villes et, finalement, de la capitale Kaboul.

De nombreux témoignages accusent les combattants talibans présents dans ces lieux d'exécuter des soldats afghans et d'imposer des punitions et des restrictions sévères, notamment aux femmes.

Toutefois, selon M. Groppi, le groupe a également progressé en persuadant la population locale, "en particulier dans les zones rurales, qu'il est la solution à de nombreux problèmes du pays, notamment la corruption".

Recrutement

Les talibans, Al-Qaïda et le groupe État islamique ont tous réussi à recruter des personnes au sein de ces populations locales pour les rallier à leur cause.

Ils le font en promettant que le djihad sauvera et "purifiera" leur religion.

Avec des ambitions mondiales, Al-Qaïda et l'EI ont également réussi à recruter des personnes bien au-delà des frontières du Moyen-Orient.

"C'est l'EI qui a le mieux réussi dans ce domaine", affirme M. Groppi, en capitalisant sur le pouvoir d'Internet pour attirer des gens vers ses territoires en Irak et en Syrie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La propagande de l'EI a encouragé les extrémistes des pays occidentaux à organiser des attaques sur leur propre sol, comme à Paris en 2015.

Byman est d'accord : "Les efforts de l'EI sur les réseaux sociaux ont été impressionnants, et ils ont mieux réussi à mobiliser des individus en Occident qui, bien qu'ayant peu ou pas de contacts avec l'organisation et ne pouvant pas se rendre en Syrie ou en Irak, ont planifié des attaques dans leur propre pays."