Les "Sept de Martinsville", le groupe de jeunes hommes noirs "graciés" 70 ans après leur exécution

il y a 34 minutes

Que s'est-il passé ?

Il s'agissait de Frank Hairston Jr. et Lee Hairston, tous deux âgés de 18 ans ; Booker T. Millner et Joe Henry Hampton, 19 ans ; James Luther Hairston, 20 ans ; John Claybon Taylor, 21 ans ; et Francis DeSales Grayson, 37 ans.

Des doutes sur la régularité de la procédure

Aucun procès n'a duré plus d'un jour et la plus longue délibération du jury a duré moins de deux heures (la plus courte a duré un peu plus d'une demi-heure).