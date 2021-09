Amour : pourquoi sommes-nous attirés par l'idée de nous remettre avec un ex ?

Bryan Lufkin

BBC Worklife

il y a 53 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La relation entre Jennifer Lopez et Ben Affleck fascine tant le public que la presse

Au début de l'été, 17 ans après leur séparation, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont remis ensemble et ont déclenché un flot de nostalgie du début des années 2000, d'intrigues glamour sur les célébrités et d'analyses culturelles sur Internet.

Ils forment un couple puissant, et les tabloïds et les utilisateurs de Twitter ne peuvent pas détourner le regard.

Mais la principale raison pour laquelle les gens ordinaires sont si fascinés par ce qui serait autrement une histoire de potins de célébrités est peut-être que les ex ont retrouvé l'amour.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Pour beaucoup, l'idée de se remettre avec ses ex est une possibilité réelle de romance.

Une réalité qui peut être négative, parsemée d'avertissements et d'ex-partenaires qui ne comprennent rien.

Mais la reconstruction d'une relation peut aussi être une aventure tentante et même un objectif pour certaines personnes, surtout lorsque les histoires de réussite semblent sortir d'un conte de fées.

En outre, les recherches indiquent que le nombre de couples qui se séparent et se remettent ensemble s'élève à 50 %.

La pandémie a même accéléré ce processus pour certains : au milieu d'une crise sanitaire mondiale et d'un enfermement solitaire et sans sexe, beaucoup de gens ont repris contact avec un ex dans l'espoir de retrouver cette vieille étincelle.

Selon les experts, si les deux ex sont intéressés, créer son propre "Bennifer" peut avoir des retombées positives, si l'on est prêt à travailler dur et à garder l'esprit ouvert.

Ce qui attire les gens vers leurs ex

L'un des principaux avantages de la reprise d'une relation antérieure est que, la plupart du temps, vous savez dans quoi vous vous engagez.

"Il peut y avoir de réels avantages à bien connaître son partenaire avant de réessayer une relation à long terme", déclare Michael McNulty, thérapeute de couple à Chicago et formateur à l'Institut Gottman, une organisation qui étudie les relations et propose des conseils.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Couple

McNulty affirme que toute relation amoureuse comporte des "différences perpétuelles".

Il s'agit de points de conflit potentiel, tels que la gestion du partage de l'espace de vie, de l'argent, du sexe, des enfants, des amis, de la famille, etc.

Même les couples heureux en ont, car une relation est toujours fondamentalement constituée de deux personnes différentes, avec des personnalités et des visions du monde différentes.

M. McNulty indique que, selon les recherches menées par l'Institut Gottman, ces différences perpétuelles sont à l'origine de 69 % des problèmes auxquels la plupart des couples sont confrontés dans leur relation.

Les problèmes de longue durée et à combustion lente sont le véritable poison de la relation, et non les événements ou les confrontations importants, explosifs ou ponctuels.

"La plupart des mariages ou des relations se terminent avec de la glace au lieu du feu", dit McNulty.

Certains couples "trouvent qu'il est trop difficile de parler ou de travailler sur les différences autour de questions clés.

"Ils deviennent souvent plus distants et [deviennent] plus des colocataires que des époux ou des amants".

C'est pourquoi certaines personnes peuvent vouloir se remettre avec un ancien partenaire, ou essayer de tourner la page avec un partenaire actuel.

En effet, si nous entamons souvent une nouvelle relation en pensant qu'elle sera meilleure que l'ancienne, M. McNulty nous invite à la prudence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les problèmes de longue durée et à combustion lente sont le véritable poison de la relation, et non les événements ou les confrontations importants, explosifs ou ponctuels

"Si vous êtes dans une relation et que vous envisagez de la quitter, faites attention, car vous échangez essentiellement 69 % de différences perpétuelles avec un partenaire contre 69 % de différences perpétuelles avec un autre."

Donc, si vous retournez avec un ex, vous savez au moins quelles seront ces différences perpétuelles.

Se mettre au rythme de la relation peut sembler moins compliqué que de rencontrer une nouvelle personne et de repartir de zéro.

"Vous reprenez là où vous vous étiez arrêté", explique Judith Kuriansky, thérapeute sexuelle et relationnelle et professeur associé de psychologie et d'éducation au Teachers College de l'université Columbia à New York.

Pour certaines personnes, il est "préférable de retourner auprès de quelqu'un dont on sait quelque chose que d'être avec quelqu'un dont on ne sait rien".

Célébrer ce qui a changé

Un autre avantage de se remettre avec un ex-partenaire est la prise de conscience de ce qui a changé pendant le temps que vous avez passé séparés l'un de l'autre.

Vous pouvez être désavantagé lorsque vous sortez avec quelqu'un de nouveau, car vous ne savez pas comment vous avez pu évoluer et changer de manière positive au fil du temps.

Avec un ex, on a plus une image d'avant et d'après. Selon Mme Kuriansky, l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les ex-petits amis renouent avec l'amour est le besoin de "sentir qu'ils ont grandi et mûri".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les couples s'éloignent souvent les uns des autres avec le temps

Violette de Ayala est la directrice exécutive d'une organisation de réseautage de femmes appelée FemCity, basée à Miami, qui a parlé publiquement de la façon dont elle s'est remariée avec son ex-mari en 2019.

"Quand nous avons recommencé à sortir ensemble, c'était bien parce que nous nous connaissions, mais certains éléments de nous avaient changé", dit-elle.

"Nous avons tous deux travaillé sur les domaines sur lesquels nous devions travailler pendant que nous étions séparés, et à bien des égards, nous étions "nouveaux" l'un pour l'autre."

"Les éléments de nous-mêmes qui ont évolué ont fait de la reconnexion un processus magnifique, alors que nous surmontions une partie de la douleur de la rupture", ajoute De Ayala.

"Il ne prenait plus notre relation pour acquise. Il a commencé à me faire des cadeaux attentionnés et maintenant, il s'arrête au hasard pour me dire son amour et sa reconnaissance. Ça n'existait pas la première fois.

À l'inverse, si vous avez passé une longue période loin de quelqu'un, que vous vous remettez ensemble et que vous vous rendez compte que vous retombez dans les mêmes schémas toxiques qu'avant, cette connaissance peut également être avantageuse.

Le fait de savoir que vous rencontrerez les mêmes maux de tête à plusieurs reprises peut vous donner la clairvoyance nécessaire pour éviter deux fois le même désastre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Couple

Parfois, avec la sagesse des années et de l'expérience acquise dans d'autres relations, les gens se disent : "oh mon Dieu, je peux peut-être résoudre le problème d'impasse que nous avions", explique Mme McNulty.

Mais il insiste sur le fait que l'essentiel est que "les gens doivent savoir quels étaient leurs problèmes irréconciliables avant, et examiner honnêtement si tout est différent maintenant".

'Amour et sexe apocalyptique'

Avant de commencer à envoyer des messages directs à votre ex, demandez-vous pourquoi vous le faites, car beaucoup de choses peuvent mal tourner.

Si l'une des joies de se remettre avec un ex est le confort ou la familiarité, M. Kuriansky estime que ce désir de confort peut être déplacé, surtout ces derniers temps, alors que nous semblons vivre au milieu d'un chaos constant.

En mai dernier, au moment de la mise en œuvre des mesures d'isolement, une étude de l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana, qui étudie le sexe et les relations, a révélé qu'une personne sur cinq envoyait des SMS à son ex-partenaire pendant son isolement.

"J'appelle ça "l'amour et le sexe apocalyptiques", dit Kuriansky. "Qui signifie, 'il n'y aura pas de lendemain, donc je ferais mieux de me prendre la tête'."

M. Kuriansky a étudié les relations amoureuses pendant les périodes de catastrophe et de terrorisme. Selon lui, il est fréquent que les gens renouent avec leurs anciens amants parce qu'ils ont "le sentiment qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain : maintenant, avec l'Afghanistan et les catastrophes naturelles partout, [les gens ont l'impression] de vivre dans un état d'Armageddon", et ils veulent donc revenir vers une personne qui leur a apporté amour et sécurité.

Cherchez à savoir pourquoi vous tendez la main à une ancienne flamme : est-ce parce que vous essayez d'apaiser l'anxiété causée par des nouvelles effrayantes en cherchant du réconfort auprès d'une ancienne flamme, et non parce que votre relation vous manque vraiment et que vous êtes prêt à faire un réel effort pour la faire fonctionner ?

M. Kuriansky conseille également de demander l'avis de ses amis et de sa famille avant de poursuivre un ex.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jennifer Lopez et Ben Affleck

Beaucoup peuvent réagir négativement, surtout si la relation s'est mal terminée. Mais le but de cet exercice n'est pas d'inviter les proches à vous juger ; ils peuvent plutôt vous ramener sur terre et vous rappeler pourquoi la relation était problématique.

"Soyez préparé à l'opinion des autres. La plupart des gens diront : "Quoi, vous vous remettez ensemble ? Vous vous moquez de moi ? Pourquoi ?". Ils vont évoquer tous ces souvenirs, alors comment allez-vous gérer cela ?", explique M. Kuriansky.

Soyez prêt à affronter ces souvenirs, non seulement avec vous-même et vos proches, mais aussi avec votre ex, ce qui peut être la partie la plus difficile.

"C'est un morceau qui était assez difficile et nous avons dû le travailler. Laissez le passé dans le passé", dit De Ayala.

"Il y a tellement d'histoire qui peut être évoquée, mais il doit y avoir un accord mutuel sur le fait qu'aller de l'avant, pardonner, communiquer et avoir le sentiment de [repartir] à zéro" est ce qui fera avancer la relation", dit-elle.

Beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver à regretter un amour perdu.