Elizabeth Holmes: comment la plus jeune femme milliardaire du monde s'est retrouvée accusée d'escroquerie et de fraude

Kirill Belyaninov

BBC, Washington

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elizabeth Holmes a déjà perdu son entreprise au tribunal. Maintenant, elle doit se battre pour sa liberté personnelle

La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui est devenue il y a sept ans la plus jeune femme milliardaire du monde, risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et escroquerie aux investisseurs.

Sa société mettait au point un appareil universel pour diagnostiquer les maladies, mais après des années d'attente, il s'est avéré n'être qu'une jolie petite boîte.

Aujourd'hui, 31 août, s'ouvre le procès d'Elizabeth Holmes et de son partenaire Ramesh Balwani devant un tribunal fédéral de Californie.

Le procès a déjà été reporté quatre fois, trois fois en raison de la pandémie de coronavirus et ensuite parce que Mme Holmes était enceinte. Le procès devrait durer environ trois mois.

Elizabeth Holmes, 37 ans, qui avait été surnommée "Steve Jobs en jupe" au début des années 2010, risque jusqu'à 20 ans de prison.

Son activité de facto a pris fin en 2015 à la suite d'une série d'articles du journaliste du Wall Street Journal, John Carreiro.

Il a enquêté sur Theranos pendant plusieurs années et a réussi à prouver que l'entreprise, dans un environnement extrêmement fermé et rigide vis-à-vis de ses propres employés, développait une coquille.

En 2018, Carreiro a écrit un livre, Bad Blood, sur les activités de Theranos, qui est devenu un best-seller.

Un documentaire basé sur ce projet a été produit par HBO, l'un des principaux acteurs mondiaux sur ce marché. Un long métrage sur l'histoire de Theranos est également en cours de production.

Jennifer Lawrence, star de Hunger Games et lauréate d'un Oscar, y jouera le rôle d'Elizabeth Holmes.

Un iPod pour la santé

Mme Holmes a grandi dans l'agglomération de Washington dans la famille d'un fonctionnaire fédéral et d'une membre du Congrès américain et, selon sa biographie officielle, elle rêvait depuis son plus jeune âge de "changer le monde".

"Tout ce que je veux vraiment, c'est découvrir quelque chose de nouveau", écrit-elle dans une lettre à son père à l'âge de neuf ans.

Elizabeth Holmes a obtenu son baccalauréat avec mention et est entrée à la prestigieuse université de Stanford, mais a abandonné ses études à 19 ans.

En 2003, elle a fondé une startup appelée Theranos (combinaison des mots "thérapie" et "diagnostic").

Son idée était très ambitieuse : créer un appareil capable d'établir un large éventail de diagnostics à partir d'une simple goutte de sang.

Le fait est que Mme Holmes a déclaré qu'elle avait très peur des vaccinations et des seringues.

Elle s'est donc fixé un objectif : diagnostiquer une maladie à partir d'une goutte de sang prélevée sur un doigt.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Holmes a toujours souligné que son modèle était le fondateur d'Apple, Steve Jobs

Mme Holmes n'a jamais caché qu'elle considérait le fondateur d'Apple, Steve Jobs, comme son idole.

Elle a qualifié le système Edison de Theranos, qu'elle a créé, d'"iPod de la médecine". Et elle a affirmé qu'il serait bientôt dans tous les foyers.

En 2007, elle a invité plusieurs employés de la société de Steve Jobs à travailler chez Theranos, les chargeant de concevoir le dispositif d'analyse du sang.

Holmes avait prévu que l'appareil serait doté d'un écran tactile semblable à celui de l'iPhone et a engagé le célèbre designer industriel de la Silicon Valley Yves Behar pour concevoir le boîtier.

L'entreprise était déjà le sujet de conversation du marché ; Holmes a fait peau neuve.

Elle a commencé à porter les cols roulés noirs que Steve Jobs portait souvent en public et des pantalons noirs moulants.

Lors d'interviews, elle a affirmé que le système de test qu'elle avait mis au point pouvait détecter l'infection par le VIH et diverses formes de cancer à des stades précoces.

En 2013, Holmes a signé des contrats pour installer des dispositifs Edison dans les chaînes de pharmacies et de supermarchés Walgreens et Safeway aux États-Unis.

Et dans les négociations avec leurs propriétaires, elle est allée pour la première fois sérieusement à l'encontre de la vérité, en prétendant que le système de diagnostic était déjà utilisé dans l'armée américaine, alors qu'il y avait simplement été introduit.

Et que ce développement unique permettrait de diagnostiquer des maladies mortelles avant que les médecins ne puissent le faire - preuve dont Holmes ne dispose pas non plus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes les plus influentes d'Amérique ont assisté aux présentations de Theranos

"Nous allons créer un monde où plus personne ne se dit au revoir trop tôt", avait-elle affirmé à l'époque.

Les présidents, secrétaires d'État et milliardaires

La longue liste des investisseurs de Theranos comprend le magnat des médias Rupert Murdoch, l'ancien président américain Bill Clinton et Betsy Devos, alors secrétaire à l'éducation du cabinet de Donald Trump, en quelques années seulement.

Son conseil d'administration comprend les anciens secrétaires d'État américains George Shultz et Henry Kissinger, ainsi que le général James Mattis, qui a dirigé le Pentagone sous le président Trump.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président américain Bill Clinton était l'un des investisseurs de Theranos

La famille Devos a investi 100 millions de dollars dans la société, et l'investissement total a ensuite dépassé 900 millions de dollars.

En 2009, l'homme d'affaires Ramesh Balwani a pris la tête de Theranos.

Il a été révélé plus tard que Holmes avait une relation intime avec lui, mais cela n'a pas été révélé aux investisseurs.

Après avoir signé des contrats avec Walgreens et Safeway, la capitalisation de la startup a atteint 9 milliards de dollars.

Holmes est devenue la plus jeune femme de l'histoire à gagner plus d'un milliard de dollars à elle seule.

Sa photo a fait la couverture des principales publications commerciales américaines - Forbes et Fortune magazine. Le magazine Time l'a classée parmi les 100 personnes les plus influentes des États-Unis.

Le sang et les nerfs

Le journaliste du Wall Street Journal, John Carreiro, étudie Theranos depuis les années 2000.

D'abord avec curiosité, puis avec un étonnement croissant, comme il l'a écrit plus tard dans son livre Bad Blood (le titre joue sur le slogan de Theranos - True blood - le vrai sang ou le sang natal).

À partir de conversations avec des employés anciens et actuels (dont certains avaient tellement peur que des réunions étaient organisées dans le plus grand secret), M. Carreiro a découvert que des employés clés de Theranos ont été intimidés, manipulés et directement menacés, contraints de commettre des fraudes.

Ils ont été licenciés - et leurs contrats ont été résiliés dans des conditions telles que toute publicité les aurait ruinés.

Mais surtout, Theranos n'a rien voulu savoir. Une seule goutte de sang était gravement insuffisante pour établir un diagnostic fiable.

Les résultats des tests ont été manipulés, avec des informations de plus en plus fausses et flagrantes dans les documents destinés aux investisseurs.

Le 23 mai 2013, Ian Gibbons, un biochimiste de 67 ans - le principal développeur de la technologie Theranos - s'est suicidé à son domicile.

Il devait comparaître devant le tribunal le lendemain, pour défendre sa technologie contre les premiers plaignants.

La fin de Theranos

Selon une enquête du Wall Street Journal publiée à l'automne 2015, les développements de Theranos ont donné des résultats erronés, entraînant des faux diagnostics massifs.

Des patients ont reçu des diagnostics erronés de VIH et de cancer, entre autres. De nouvelles poursuites judiciaires ont suivi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme politique très intéressé par la technologie de Theranos était Joe Biden, alors vice-président des États-Unis

L'une des sources de la publication était le petit-fils de l'ancien secrétaire d'État américain George Shultz, Tyler Shultz, qui était membre du conseil d'administration de la société - il a été le premier à dire que la technologie proposée par Theranos ne fonctionne tout simplement pas.

En novembre 2016, la chaîne de supermarchés Walgreens a poursuivi Theranos, l'accusant de rupture de contrat et exigeant le remboursement d'un investissement de 140 millions de dollars.

En 2017, le procès s'est terminé par un accord de règlement aux termes duquel Holmes devait payer un peu moins de 30 millions de dollars.

En mars 2018, Elizabeth Holmes a annoncé la fermeture de l'entreprise et a obtenu un règlement avec la Commission fédérale des valeurs mobilières des États-Unis (SEC).

Cela lui a coûté 500 000 dollars et une interdiction de dix ans d'occuper des postes de direction dans des entreprises publiques.

Mais à l'été 2018, le bureau du procureur américain du district nord de la Californie a accusé Holmes et son partenaire Balwani de fraude après leur propre enquête sur Theranos.

À ce moment-là, le couple avait déjà rompu et tous deux se sont rendus volontairement au FBI. Ils ont été libérés sous caution.

Holmes et Balwani ont plaidé non coupable et, selon des sources de Bloomberg, Holmes a l'intention de faire valoir au cours du procès que Balwani l'a contrainte à la fraude, en exerçant sur elle une pression morale et même physique.

