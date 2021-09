Covid : les vaccins réduisent les risques de COVID long

il y a 36 minutes

Une étude récente a révélé que la vaccination complète contre le Covid-19 limite non seulement l'infection, mais aussi la transformation de cette infection en Covid long.

L'étude a observé une diminution d'environ 50 % de la persistance des symptômes de Covid pendant plus de quatre semaines chez les personnes qui ont contracté la Covid malgré la prise de deux doses du vaccin.

Dans l'étude publiée dans la revue médicale The Lancet, les chercheurs affirment que la vaccination s'est avérée efficace pour prévenir la détérioration de l'état des personnes infectées, mais l'effet des vaccins sur la durée de l'infection n'a pas été confirmé au même degré.

A lire aussi :

Les chercheurs ont analysé les données collectées via l'application Zoe Covid Study, qui suit les symptômes, les vaccins et les tests annoncés au Royaume-Uni.

Cela signifie qu'entre décembre 2020 et juillet dernier, plus de 1,2 million d'adultes qui ont reçu une seule dose du vaccin et 971 504 de ceux qui ont reçu deux doses au cours de cette période ont été suivis.