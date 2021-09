Jean-Paul Belmondo: qui était l'acteur français décédé à 88 ans

il y a 48 minutes

Le visage buriné, le style laconique et le sourire espiègle de Jean-Paul Belmondo ont captivé l'imagination de la jeunesse française des années 1960.

Son interprétation sombre d'un voleur condamné et fan d'Humphrey Bogart a touché une corde sensible et l'a fait surnommer le James Dean gaulois.