Mathémétiques : ces scientifiques qui prétendent avoir découvert "la formule de la forme des œufs"

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Michael Blann / Getty Légende image, Ce n'est pas la première fois que des scientifiques tentent d'établir la formule de l'œuf.

Les œufs d'oiseaux font depuis longtemps l'objet de l'attention des scientifiques du monde entier.

Aujourd'hui, un groupe de chercheurs a découvert la formule mathématique qui permet de décrire la forme des œufs de n'importe quelle espèce d'oiseau, une découverte que beaucoup recherchaient depuis des années.

Les experts, de l'université du Kent (Royaume-Uni), de l'Institut de recherche pour le traitement de l'environnement (Ukraine) et de la société Vita-Market, ont résolu l'énigme que les mathématiciens, les ingénieurs et les biologistes peinaient à comprendre : un objet, l'œuf, suffisamment grand pour contenir et incuber un embryon et suffisamment petit pour être éjecté du corps de l'oiseau sans rouler.

Les scientifiques ont publié leurs conclusions dans les Annales de l'Académie des sciences de New York, une revue publiée par l'Académie des sciences de New York aux États-Unis.

L'œuf est en fait une merveille de la nature, dont la composition structurelle lui permet de supporter le poids requis et d'être à l'origine de la vie de 10 500 espèces d'oiseaux qui ont survécu depuis l'époque des dinosaures.

Ce n'est pas pour rien que l'œuf a été décrit comme "la forme parfaite".

Cité par le site web scientifique Eurekalert !, Darren Griffin, professeur de génétique à l'université du Kent, et l'un des responsables de la découverte, affirme que "les processus d'évolution biologique tels que la formation d'un œuf doivent faire l'objet d'une description mathématique afin de servir de base à la recherche en biologie de l'évolution".

M. Griffin estime que la nouvelle "formule universelle peut être utilisée dans différentes disciplines fondamentales, notamment dans l'industrie alimentaire et avicole, et qu'elle servira d'impulsion à de nouvelles recherches basées sur l'œuf comme objet d'étude".

Jusqu'à présent, toutes les analyses de la forme des œufs étaient basées sur quatre formes géométriques : sphérique, ellipsoïde, ovoïde et pyriforme (en forme de poire).

Les scientifiques du Kent ont introduit une fonction supplémentaire dans le pyriforme, développant ainsi un modèle mathématique adapté à une forme géométrique totalement nouvelle, caractérisée comme la dernière phase de l'évolution de la sphère-ellipsoïde, qui est applicable à la géométrie de tous les œufs.

La nouvelle formule mathématique de la forme des œufs est basée sur quatre paramètres : la longueur de l'œuf, sa largeur maximale, le déplacement de son axe vertical et le diamètre à la hauteur d'un quart de la longueur de l'œuf.

Recherchée depuis des années, la nouvelle formule constitue une avancée significative dans la compréhension de la forme de l'œuf elle-même, mais aussi de la manière dont elle a évolué et des raisons de cette évolution, ce qui devrait permettre un large éventail d'applications biologiques et technologiques.

La recherche alimentaire, le génie mécanique, l'agriculture, la biologie, l'architecture et l'aéronautique utilisaient déjà des descriptions mathématiques de toutes les formes de base de l'œuf et font partie des domaines où la nouvelle formule pourrait avoir le plus grand impact.

Possibilités multiples

La nouvelle formule représente une percée majeure avec des applications potentielles dans de nombreux domaines différents.

Maintenant que la forme d'un œuf peut être décrite par une formule mathématique, la systématisation et l'optimisation biologiques de processus tels que l'incubation et l'élevage de volailles deviendront plus faciles.

Les caractéristiques externes d'un œuf sont essentielles pour les chercheurs et les ingénieurs qui développent des technologies pour l'incubation, le stockage et la sélection des œufs.

Il est nécessaire de simplifier le processus d'identification en utilisant uniquement le volume, le rayon, la surface ou la courbure de l'œuf et la formule nouvellement développée offre une solution à cet égard.

Et puis, il y a les possibilités qu'elle offre pour l'architecture et l'ingénierie.

L'œuf est un système naturel qui est étudié pour le développement de technologies de pointe.

En architecture, les formes ovoïdes sont courantes, comme dans l'hôtel de ville de Londres et d'autres bâtiments dans le monde, car leur adoption permet de supporter des charges maximales avec une consommation minimale de matériaux. La nouvelle forme de l'œuf devrait être utile dans ce domaine également.

Crédit photo, Fergus McNeill / Getty Légende image, L'hôtel de ville de Londres est l'un des exemples de l'utilisation de la forme ovoïde en architecture.

Michael Romanov, chercheur invité à l'université du Kent, affirme que cette équation mathématique souligne "notre compréhension et notre appréciation d'une certaine harmonie philosophique entre les mathématiques et la biologie, et d'une plus grande compréhension de notre univers à partir de celles-ci, compris purement sous la forme d'un œuf".