Covid-long : chez les enfants, cette forme 'n'a atteint nulle part l'ampleur redoutée'

Par Nick Triggle

Correspondant santé

il y a 7 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Image d'archives d'un enfant avec un mal de tête

Selon d'éminents spécialistes de la santé infantile, le risque de "long Covid" chez les enfants est beaucoup plus faible que ce que l'on craignait.

À l'issue de la plus grande étude au monde sur la question, les chercheurs, dirigés par l'University College London, se sont dits "rassurés".

Ils ont mené une enquête auprès de jeunes de 11 à 17 ans testés positifs au coronavirus en Angleterre entre septembre et mars.

Les recherches suggèrent qu'entre 2 et 14 % des personnes présentent encore des symptômes causés par Covid 15 semaines plus tard.

L'équipe soutient qu'il est important que les personnes présentant des symptômes persistants, notamment des maux de tête, de la fatigue et des difficultés respiratoires, reçoivent un soutien.

Mais rien ne prouve qu'un grand nombre d'entre elles aient demandé l'aide du NHS pour des symptômes qui les avaient laissées alitées ou incapables d'aller à l'école.

L'étude, qui n'a pas encore été publiée dans une revue médicale, a également recueilli des données auprès de jeunes qui n'avaient jamais été testés positifs, ce qui signifie que plus de 50 000 personnes ont été interrogées au total.

Et 53% d'entre eux présentaient au moins un symptôme après 15 semaines, tout simplement parce qu'ils sont fréquents dans la population générale.

Parmi ceux qui avaient été testés positifs, cette proportion était de 65%.

Une différence plus significative a été observée parmi les personnes dont 30 % présentaient trois symptômes ou plus, contre 16 % de celles qui n'avaient jamais été testées positives, ce qui suggère que 32 000 des quelque 235 000 personnes qui ont été infectées entre septembre et mars ont développé un long Covid.

Mais les chiffres pourraient être encore plus bas.

Seuls 13 % des personnes invitées à répondre à l'enquête l'ont fait.

Les chercheurs pensent que les personnes souffrant de symptômes continus seraient plus susceptibles de répondre à l'enquête que celles qui ne le sont pas.

Si toutes les personnes ayant un Covid long devaient le faire parmi celles qui l'ont fait, cela indiquerait que leur nombre réel n'est que de 4 000, soit moins de 2 %.

'Pris au sérieux'

L'équipe de recherche - dont le professeur Sir Terence Stephenson, du Great Ormond Street Institute of Child Health de l'UCL, le docteur Liz Whittaker, responsable des maladies infectieuses au Royal College of Paediatrics and Child Health, et des responsables de Public Health England - continuera à suivre les enfants au cours des prochains mois.

Mais Sir Terence explique qu'il est déjà " rassuré " par le fait que les suggestions, au plus fort de la pandémie, selon lesquelles la moitié des enfants pourraient développer des cas longs de Covid étaient fausses.

"C'est loin d'être ce que les gens pensaient dans le pire des scénarios".

Il ajoute toutefois que les chiffres ne sont pas négligeables et que la question doit être prise au sérieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adolescente souffrant d'un mal de tête

Les filles les plus susceptibles de signaler des symptômes persistants étaient les plus âgées et celles dont la santé physique et mentale était déjà moins bonne.

Selon les chercheurs, les personnes en difficulté émotionnelle et mentale pourraient être plus sensibles aux maladies physiques, même mineures, et un test positif au coronavirus pourrait contribuer à déclencher ce phénomène.

Sur l'ensemble des enfants de l'étude, 40 % ont déclaré se sentir tristes, inquiets ou malheureux.

Et les chercheurs soulignent qu'il est clair que la pandémie a eu un effet néfaste sur les jeunes pour les raisons suivantes :

la fermeture des écoles

ne pas voir leurs amis

inquiétude quant au risque que représente le virus