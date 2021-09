Communication : pourquoi certains e-mails sont perçus comme offensants ou irrespectueux

La plupart des gens utilisent fréquemment le courrier électronique dans leur travail, et encore davantage depuis les confinements a répétition et l'augmentation du travail à domicile.

Et malgré tous les conseils utiles pour éviter les offenses ou les problèmes de communication dans les messages que nous envoyons, le problème persiste.

Les employés de bureau passent environ 2,5 heures par jour à lire, écrire et répondre à des e-mails.

Cependant, certaines fonctionnalités du courrier électronique peuvent aggraver les choses, augmentant la probabilité d'une mauvaise communication et d'une escalade des conflits.

Dans la communication en face à face, nous sommes mieux en mesure de surveiller et de réparer les malentendus en temps réel.

Les e-mails impliquent également une ''présence sociale'' réduite - la perception que l'autre personne est réelle et ''présente'' dans l'interaction.

La rétroaction tardive augmente les risques d'incompréhension, et une faible présence sociale peut réduire les inhibitions et encourager les réponses ''enflammées''.

Le risque de significations involontaires

Tous ceux qui envoient et reçoivent des e-mails au travail connaissent les problèmes qui peuvent survenir.

Une recherche Google trouvera des centaines d'articles sur la manière de les éviter. Et il y a de bonnes raisons.

Les e-mails sur le lieu de travail que les gens considèrent comme grossiers, insultants ou impoli créent du stress, nuisent à la productivité et affectent le bien-être, même en dehors du lieu de travail.

Les conseils sur l'étiquette des e-mails incluent de minimiser les réponses ''répondre à tous'', d'être prudent avec l'humour, de supposer que le message n'est pas confidentiel et de demander à un collègue de lire un message difficile avant de l'envoyer.

Percevoir la négativité

Dans notre étude, nous avons demandé à 276 adultes en Nouvelle-Zélande et en Australie qui utilisaient régulièrement le courrier électronique au travail de fournir un exemple d'e-mail qu'ils avaient reçu et qui transmettait ou provoquait une émotion négative.

Nous leur avons posé des questions sur l'e-mail, puis avons demandé à des observateurs objectifs de lire les mêmes messages. Nous avons trouvé que les personnes qui avaient reçu les e-mails ont directement évalué les messages beaucoup plus négativement que les observateurs.

La différence était encore plus grande lorsque l'organisation du participant avait un climat dans lequel la communication négative était courante et lorsque l'expéditeur de l'e-mail était dans une position de pouvoir plus élevée.