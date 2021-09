Covid : quatre scénarios sur quand et comment la pandémie prendra fin

il y a une heure

Alors que la vaccination contre le Covid-19 prend de l'ampleur dans les pays développés, la question devient de plus en plus importante : que faire ensuite?

Toutes les frontières seront-elles enfin ouvertes et dans quelle mesure l'émergence de nouvelles variantes du coronavirus l'empêchera-t-elle ?

L'immunité collective est-elle encore loin, et le monde peut-il revenir à la normale avant qu'un remède efficace contre le coronavirus ne soit trouvé?

Le service russe de la BBC décrit les principaux scénarios possibles pour sortir de la pandémie et indique lesquels semblent les plus probables pour le moment.

Fin juillet, la revue Lancet a publié un article dans lequel trois douzaines d'éminents scientifiques médicaux européens spéculent sur la direction que pourrait prendre la pandémie de Covid-19 dans les mois et années à venir.

Et la principale question que posent les auteurs est de savoir si la pandémie prendra fin d'ici au moins trois à cinq ans?

Les chercheurs affirment que, dans le monde entier, les gens sont de plus en plus réticents à se conformer aux restrictions en matière de précaution

Crédit photo, AFP via Getty Images

Seul un adulte sur quatre sur la planète a reçu les deux doses du vaccin - non seulement parce que les médicaments ne sont pas disponibles mais aussi parce qu'on ne leur fait pas confiance.

La souche virale Delta, hautement contagieuse, s'est déjà répandue dans presque tous les pays et supplante lentement ses homologues moins dangereux et, pire encore, infecte souvent les personnes déjà sur-vaccinées ou totalement vaccinées contre le Covid-19.

Les statistiques montrent que le monde est au milieu de la troisième vague de la pandémie, le nombre de diagnostics confirmés ayant plus que doublé depuis la mi-juillet (de 350 000 à 655 000 par jour).

L'évolution de la pandémie dépendra, entre autres, de la découverte d'un traitement pour la maladie et sa forme prolongée, le "long covid"

D'une part, ils reconnaissent qu'il est peu probable que le virus soit complètement éradiqué : même si tous les patients de Covid se rétablissaient, l'infection continuerait à circuler parmi les animaux - et pourrait y subir des mutations inattendues.

D'autre part, beaucoup dépend de la rapidité avec laquelle un traitement efficace peut être trouvé - non seulement pour la maladie elle-même, mais aussi pour combattre la forme persistante de l'infection, mieux connue sous le nom de "long covid".

Quatre options

Les scénarios possibles de pandémie sont décrits plus en détail dans un article publié fin juillet dans le JAMA, la revue de l'Association médicale américaine.

Une campagne de vaccination massive (et elle prend de l'ampleur assez rapidement aux États-Unis) permet d'espérer un retour relativement rapide à la normale, écrivent les auteurs.

"Mais de nombreux obstacles se dressent sur sa route : la disponibilité très inégale des vaccins, les réticences obstinées à la vaccination, les variantes émergentes du virus et les vagues mondiales d'infection mortelle", ajoutent-ils.

Toutefois, ce succès ne peut être répété qu'à une seule condition. L'immunité (à la fois post-vaccination et post-maladie) doit être forte et durable, de manière à protéger contre la réinfection et à empêcher toute nouvelle transmission.