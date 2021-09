Prison et violence : comment les lésions cérébrales peuvent conduire au crime

Crédit photo, iStock Légende image, Scanner cérébral

Entre 40 et 60 % des détenus ont des lésions cérébrales ou des maladies graves qui affectent leur comportement.

Les universitaires ne s'accordent pas sur la mesure dans laquelle ces blessures entraînent un comportement antisocial, mais on craint que ces personnes ne récidivent une fois libérées.

Certains médecins occidentaux appellent à ne pas attendre et à investir des ressources dans leur réhabilitation alors qu'ils sont encore derrière les barreaux.

Parmi les criminels atteints de troubles cérébraux figure Ilnaz Galyaviev, 19 ans, qui a ouvert le feu dans une école de Kazan la semaine dernière.

Son diagnostic exact n'est pas connu, mais selon Kommersant, il s'agit d'une atrophie du cerveau, c'est-à-dire de la mort progressive de ses cellules.

La maladie entraîne une perte de la mémoire et des fonctions cognitives - la personne perd la capacité de penser clairement et il y a une confusion de l'esprit.

Avec le temps, la personnalité de la personne commence à se désintégrer, et ce processus peut s'accompagner de nombreuses pathologies psychiatriques.

L'atrophie cérébrale peut se développer pour de nombreuses raisons. L'une des plus courantes est le stress permanent, qui entraîne une augmentation du taux sanguin de l'hormone cortisol. Le problème peut être héréditaire ou acquis - à la suite d'une lésion cérébrale, par exemple.

Les chercheurs de nombreux pays voient un lien direct entre les troubles cérébraux - tant ceux causés par des blessures physiques que ceux résultant de maladies - et la criminalité.

Une étude de l'université d'Oxford montre que les personnes souffrant de lésions cérébrales, en particulier celles subies à un âge précoce, sont plus susceptibles de commettre des crimes violents plus tard dans leur vie que celles qui n'ont pas subi de telles lésions.

Les chercheurs suggèrent qu'au moment du traumatisme, le cortex préfrontal, qui est responsable de la prise de décisions et de l'interaction avec les autres, peut être endommagé.

Crédit photo, Alexey Nasyrov/Anadolu Agency via Getty Images Légende image, Le tireur de Kazan Ilnaz Galyaviev a été diagnostiqué d'une maladie du cerveau. Au cours des prochains mois, les médecins détermineront si Galyaviev est sain d'esprit

Un cortex préfrontal sain établit des relations entre les actions d'une personne et leurs conséquences possibles, prédit le résultat et supprime les pensées qui pourraient conduire à des actions socialement inacceptables.

Si le cortex préfrontal est anormal, la personne peut se montrer excessivement agressive et impulsive.

"Ça ne devrait pas nous coûter cher"

La prison de Swansea est un bâtiment victorien avec des ajouts modernes sur les rives de la baie de Bristol au Pays de Galles.

Il s'agit d'une prison pour hommes, avec certaines cellules pour les personnes déjà condamnées et d'autres pour celles qui attendent leur sentence.

Le régime n'est pas le plus strict de Grande-Bretagne - il est rare que des personnes condamnées à des peines supérieures à un an et demi y soient détenues.

Mais Chris Allen va passer plusieurs années à Swansea.

Les gardiens de prison le décrivent comme "difficile". Il admet lui-même : "j'avais l'impression de devenir fou à certains moments. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis comporté de manière extrêmement agressive".

À Swansea, ils disent avoir atteint leur objectif principal ainsi qu'un second : réduire le risque de récidive.

En 2015, le Disabilities Trust, une organisation britannique à but non lucratif qui se consacre à la réadaptation des personnes souffrant de lésions cérébrales, a envoyé son rapport au gouvernement : avec l'aide de collègues d'autres pays, les experts ont estimé que jusqu'à 60 % des prisonniers ont des blessures à la tête, ce qui peut affecter leur comportement et entraîner une récidive.

L'organisation a proposé son aide.

Le ministère de la Justice a aimé l'idée, mais a imposé quelques conditions : "il doit s'agir d'un programme qui peut être réalisé par n'importe qui. Nous n'embaucherons pas de psychologues, de neurologues et de psychiatres. Il devrait s'agir de choses que les gardiens peuvent faire eux-mêmes. Cela devrait prendre peu de temps. Et cela ne devrait rien nous coûter".

Crédit photo, iStock Légende image, Ivan Pitman a passé des mois à essayer d'entrer en contact avec les prisonniers par une petite fenêtre dans la porte de leur cellule

Le Disabilities Trust a accepté. Une équipe de plusieurs volontaires de la Fondation s'est donc rendue à Swansea et a rencontré Chris Allen pour la première fois.

Allen vient d'une famille pauvre. Il a grandi avec des amis dans un quartier où règne la criminalité.

Dans sa jeunesse, il a commencé à "barboter" dans les petits vols, pour lesquels il s'est retrouvé à plusieurs reprises sur le banc des accusés.

Il y a cinq ans, Allen a eu un accident de voiture, a subi un grave traumatisme crânien et est tombé dans le coma.

Il a été sauvé par un neurochirurgien. Mais après l'accident, les choses ont changé - Allen est devenu plus agressif et ses crimes plus violents.

En même temps, il oubliait de plus en plus de détails de sa vie. "Quand on m'a dit ce que j'avais fait, je ne pouvais pas le croire. Je ne me souvenais pas du tout de ce qui se passait", confesse-t-il.

Ainsi, peu conscient de ce qui lui arrivait, Allen s'est retrouvé à Swansea. Comme sa peine était supérieure à 18 mois, il devait être transféré dans une autre prison, mais les bénévoles du Disabilities Trust sont intervenus.

Ils ressemblent à vous et moi

Le neuropsychologue Ivan Pitman a passé sa vie à travailler avec des personnes souffrant de troubles du cerveau. Depuis quelques années, il aide les prisonniers dans l'espoir qu'un jour ils soient libérés et puissent retrouver une vie normale.

"Le plus difficile dans mon travail est d'identifier la nature de la déficience. Si vous regardez mes patients, vous ne vous rendrez jamais compte qu'ils ont une déficience. Ils ressemblent à vous et à moi", dit Pitman.

Lorsqu'il a commencé à travailler avec des prisonniers, Pitman a passé plusieurs mois à parler à ses patients à travers une petite fenêtre dans la porte de leur cellule. Les hommes dans la cellule n'étaient pas d'humeur à parler, et la confiance devait être gagnée chaque jour.

Crédit photo, iStock Légende image, Les experts estiment qu'il est possible de prévenir la récidive en dotant une personne, alors qu'elle est encore en prison, d'outils lui permettant de gérer ses émotions

Après plusieurs semaines, la porte de la cellule a été ouverte. Pitman se tenait sur le seuil. De chaque côté de lui se trouvaient deux gardes. Cela a duré quelques semaines de plus. Au bout d'un certain temps, Pitman a réussi à identifier un groupe de 15 personnes qui étaient plus avenantes et a confirmé qu'elles avaient des lésions cérébrales. La prison leur a aménagé une petite pièce séparée : Pitman n'était plus séparé des prisonniers que par une table, mais ils n'étaient plus agressifs.

"A ce stade, je sais déjà que leur capacité à se souvenir des informations et à les traiter est altérée. Ainsi, au fil du temps, nous commençons à faire les choses les plus simples : nous nous rencontrons à la même heure chaque jour, puis nous avons une conversation de 15 minutes, puis cinq minutes de thé, puis nous allons dehors et jouons au ballon pendant 20 minutes. Ma tâche est de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité, non agressifs et toujours conscients de ce qui se passe. Après tout, quand nous sentons-nous anxieux ? Quand nous ne contrôlons pas la situation."

Dans une telle situation, dit Pitman, le cœur d'une personne bat plus vite, elle transpire et produit de l'adrénaline.

Une personne en bonne santé n'aura le plus souvent aucun mal à trouver un moyen de se calmer. Mais pas les patients de Pitman.

"S'ils sont nerveux, ils vont se pousser à la limite. Et sont très susceptibles de vous frapper."

Dans quelle mesure le traumatisme crânien est-il responsable de ce comportement ? Cela n'a aucun effet sur le fait qu'une personne ressente une agression ou non. Mais ça contribue à l'agression.

"Les troubles cérébraux ne feront jamais de vous une personne différente. Mais ils peuvent très bien briser vos freins", dit Pitman.

Le feu est toujours vert

Paul Warren a récemment quitté le service de neurochirurgie de l'hôpital de Liverpool. Physiquement, il se sent bien, mais il n'arrive pas à avancer dans sa vie.

Chaque jour, Paul se rend au magasin du coin, où il est accueilli par une vendeuse d'origine asiatique. Paul la connaît depuis plusieurs années, mais depuis sa blessure, il a commencé à proférer des insultes racistes chaque fois qu'il la rencontre.

Crédit photo, iStock Légende image, Selon les experts, le principal défi pour travailler avec ces personnes est de créer un environnement très prévisible pour elles : "c'est comme si vous vous rendiez au travail en voiture et que tous les feux de signalisation étaient verts"

"Il ne s'est jamais permis d'être comme ça avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais pensé. C'est seulement maintenant qu'il le pense, qu'il le dit. C'est la différence entre le comportement de la personne avant et après le traumatisme", explique M. Pitman.

Selon l'expert, le principal défi dans le travail avec ces personnes est de créer un environnement très prévisible pour elles.

"C'est comme si vous conduisiez pour aller au travail et que tous les feux de circulation étaient verts. Le rouge ne vient pas sur votre chemin. Tu ne t'arrêtes pas. Tu n'es ni nerveux ni en colère."

En Grande-Bretagne, dans la grande majorité des situations, les personnes reçoivent un traitement psychiatrique de leur plein gré. Mais la loi sur la santé mentale permet à certains patients d'être traités de manière involontaire dans certains cas.

La première loi sur la santé mentale du pays a été adoptée en 1800 à la suite de la tentative d'assassinat du roi George III.

L'auteur du crime s'est avéré être James Hadfield, un ancien militaire.

Un soir de mai, pendant l'hymne national dans le théâtre, Hadfield a essayé de tirer sur le roi, mais il a manqué son coup.

Lors du procès, deux chirurgiens ont confirmé que Hadfield avait subi plusieurs blessures à la tête alors qu'il participait à l'effort de guerre.

La défense a insisté sur le fait qu'il était fou au moment de l'attaque.

À l'époque, les criminels qui avaient été déclarés incompétents étaient exemptés de toute sanction.

Pour éviter que cela n'arrive à Hadfield, le Parlement a rapidement adopté une loi autorisant le traitement obligatoire.

"Nous avons vu à de nombreuses reprises que des personnes vont en prison à cause de leurs crimes, puis découvrent des années plus tard qu'elles ont de graves problèmes de santé. Le problème est que le comportement criminel peut être le premier signe de la maladie", explique Madeleine Liljegren, de l'Association médicale suédoise.

"Nous suggérons, par exemple, que les primo-délinquants de plus de 55 ans soient soumis à un examen de dépistage des troubles neurodégénératifs. Je suis sûr que, quelle que soit l'opinion de la société sur la responsabilité morale, les progrès de la neurobiologie influenceront à l'avenir la façon dont nous traitons les comportements criminels et socialement inacceptables", poursuit-elle.

Crédit photo, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images Légende image, Dans de nombreux pays, les personnes qui ont commis un crime et qui sont considérées comme aliénées sont envoyées en traitement

Madeleine Liljegren affirme que les traumatismes crâniens ne sont pas les seuls à pouvoir affecter le comportement d'une personne.

Elle a mené ses propres recherches et a découvert que les crimes sont souvent commis par des personnes atteintes de démence fronto-temporale, une forme particulière de démence dégénérative qui se caractérise par une atrophie des parties frontale et temporale des grands hémisphères cérébraux.

"Ces lobes cérébraux jouent un rôle crucial dans la construction de relations avec les autres, dans le contrôle des impulsions. Peut-on dire avec certitude que ces personnes ont pris la décision de commettre un crime ? Ou le crime était-il le résultat de leur maladie ? Je pense que la vérité est quelque part au milieu. Il est raisonnable de penser que les changements dans le cerveau humain qui se produisent dans la démence frontale et temporale pourraient être la cause du comportement criminel", déclare Liljegren.

"Cela dit, une personne atteinte de psychopathie, dont la capacité d'empathie envers les autres est désactivée, risque davantage de commettre un crime, mais elle peut y renoncer car ces personnes sont plus susceptibles d'être sous traitement pendant longtemps", dit-elle.

Une tumeur au cerveau est plus logique pour un juge

Les médecins sont conscients des nombreux facteurs de risque qui peuvent provoquer un comportement antisocial chez une personne.

Lorsque les spécialistes parlent de traumatismes crâniens, ils ne font pas seulement référence aux commotions cérébrales confirmées - parfois, un petit coup suffit.

Le plus souvent, les personnes qui ne perdent pas connaissance après une blessure ne consultent pas de médecin parce qu'elles sont trop occupées par la vie quotidienne et se contentent de boire des analgésiques.

Les autres facteurs de risque connus sont les maladies mentales qui affectent la prise de décision : la schizophrénie, le trouble bipolaire (maladie caractérisée par l'alternance de périodes de dépression et de manie) et même la simple dépression.

"Les recherches menées par les scientifiques suggèrent que ces problèmes de santé peuvent augmenter les chances de voir apparaître un comportement antisocial dans environ 10 % des cas. Il s'agit d'un très faible pourcentage de personnes. Pour la plupart des autres, il ne suffit pas de subir un traumatisme crânien, il faut une combinaison de facteurs", prévient Sina Faisel, docteur en psychiatrie de l'université d'Oxford.

"Par exemple, si vous avez grandi dans une famille où votre père était violent, abusif et emprisonné sous une forme ou une autre, le risque augmente également", précise Sina.

De nombreuses études confirment que la grande majorité des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ne sont pas plus enclines à la violence que les autres.

Et la majorité des actes violents sont commis par des personnes qui n'ont pas de problèmes de santé mentale diagnostiqués.

Le Dr Faisel admet qu'il ne dit jamais qu'un problème de santé particulier pourrait avoir causé le crime commis.

Crédit photo, iStock Légende image, Il est beaucoup plus facile pour les juges et les jurés de comprendre le problème de l'accusé s'il est visible sur les images médicales

"Dans un petit nombre de cas, nous pouvons l'affirmer. Par exemple, un de mes patients a attaqué un homme parce qu'il pensait qu'il l'espionnait. Dans son esprit, il ne faisait que se défendre. Dans d'autres cas, les diagnostics réduisent un peu le degré de responsabilité, mais ils ne suppriment pas cette responsabilité."

Lorsque l'affaire arrive au procès, il est beaucoup plus facile pour le juge ou le jury de comprendre la situation s'il y a un problème important - par exemple, une tumeur au cerveau ou un traumatisme crânien grave.

La défense peut le plus souvent apporter une IRM et montrer clairement, grâce à la technologie, la différence de fonctionnement entre un cerveau sain et un cerveau lésé.

Mais dans de nombreux cas, les scans ne sont pas informatifs.

Même dans le cas de la schizophrénie et de la maladie d'Alzheimer, il est souvent impossible de constater des changements significatifs.

"Vous devez vous fier aux conclusions des médecins, qui sont fondées sur les conversations avec le patient, sur ses antécédents médicaux, sur la façon dont d'autres personnes jugent le comportement de cette personne", explique Sina Faisel.

Huw Williams, professeur britannique de neuropsychologie clinique, a des critères plus stricts : il est convaincu que seules une ou deux lésions cérébrales sur cent entraînent des conséquences irréversibles.

Et il partage pleinement le point de vue de ses collègues sur l'interconnexion des facteurs qui poussent une personne à la criminalité, qu'ils soient sociaux ou liés à la santé.

"Si vous êtes un enfant de moins de cinq ans et que vous faites partie des 5 % les plus pauvres de la population, vous êtes tout simplement plus susceptible de subir un traumatisme crânien grave en raison de votre situation", explique le professeur.

Ce qui arrive aux personnes que Williams observe, il le compare à un syndrome de gueule de bois qui ne s'arrête pas.

C'est également ainsi que Chris Allen, de la prison de Swansea, décrit son état.

Il est aujourd'hui aidé dans sa rééducation par des bénévoles qui enseignent à Allen des notions de base : comment gérer le stress, comment se calmer, comment suivre un régime pour que les événements soient toujours prévisibles et que les routes aient plus souvent des feux verts.

Les bénévoles espèrent que ces techniques simples aideront un jour Allen à sortir de prison et à ne plus y retourner.