Attentats de Paris : six ans après, l'heure des comptes

Hugh Schofield

BBC News, Paris

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images

Dans la soirée du vendredi 13 novembre 2015, Theresa Cede - une Autrichienne vivant à Paris, maman de deux enfants - avait invité son ami Stéphane pour fêter ses 40 ans. Son cadeau : deux billets pour le groupe californien Eagles of Death Metal à la salle de concert du Bataclan.

Ils se tenaient près de l'entrée à côté lorsque trois hommes armés ont fait irruption à 21h47, tuant sans discernement. Elle a été sauvée par un homme qui a reçu une balle, tombé à côté d'elle.

"Je lui dois la vie. J'étais protégée par son corps, tandis que les tirs continuaient autour de nous", a-t-elle déclaré.

Vers 22h00, un policier et son chauffeur ont tiré sur l'un des hommes armés qui se trouvait sur la scène avec une victime, faisant exploser le gilet de l'agresseur. Peu de temps après, les deux djihadistes restants se replient dans un couloir au dernier étage du Bataclan, prenant des otages. Theresa et Stéphane ont finalement été évacués peu avant l'assaut final à 00h20.

A lire aussi :

Près de six ans plus tard, c'est l'heure des comptes pour les milliers de personnes qui, de près ou de loin, se sont retrouvées aux prises des terroristes dans la pire nuit de l'histoire de la France. Le procès qui s'ouvre mercredi et qui se poursuivra jusqu'en mai prochain pourrait entrer dans l'histoire.

Dans une salle d'audience spécialement construite dans le palais de justice historique de l'île de la Cité, 20 hommes seront jugés pour le complot djihadiste de l'État islamique (EI) qui a fait 130 morts et des centaines de blessés cette nuit-là, non seulement au Bataclan mais également au Stade de France et aux terrasses des cafés des 10e et 11e arrondissements.

Salah Abdeslam, 31 ans, était également censé se faire exploser, mais au lieu de cela, il a jeté sa ceinture suicide et s'est enfui à Bruxelles où il a été arrêté des mois plus tard. Depuis la prison, il en a très peu dit, mais son interrogatoire sera un point clé du procès.

Theresa Cede est l'une des près de 1 800 plaignantes - principalement des survivants et des proches des morts - qui ont le droit de raconter leur histoire devant le tribunal. Leurs souvenirs prendront cinq semaines d'audiences.

Bien que Theresa n'ait pas encore décidé de s'exprimer elle-même, elle sera présente pour apporter son soutien à ceux qui le font.

Près de six ans d'enquêtes menées dans 19 pays ont abouti à une montagne de preuves. Le ministère de la Justice précise que les 47 000 dépositions et déclarations représentent 542 volumes qui, empilés, atteindraient 53 mètres de hauteur.

Le but du procès n'est pas seulement d'établir la culpabilité ou l'innocence des 20 accusés, il est également de documenter les origines, la planification et l'exécution du complot du 13 novembre :

•depuis sa conception dans les rangs supérieurs de l'État islamique à Raqqa, en Syrie

•à l'envoi d'agents secrets cachés dans les rangs des migrants entrant en Europe depuis la Turquie et la Grèce en 2015

•aux détails logistiques élaborés depuis le quartier de Molenbeek à Bruxelles

•puis les actions des trois escadrons d'attaque connus sous le nom de 'commandos' la nuit des tueries.

Pour accueillir le grand nombre d'avocats, de plaignants, de journalistes et de membres du public, il a été décidé de reconvertir une galerie entière du Palais de Justice du XIXe siècle.

La galerie contient une salle lambrissée de 45 m sur 15 m, pouvant accueillir 600 personnes, qui sera la salle d'audience principale, ainsi que deux autres salles principales pour la presse et les parents.

Avec d'autres salles plus petites également équipées d'écrans de projection, il y a de la place pour jusqu'à 2 000 personnes - bien qu'après l'ouverture, on estime que seule une fraction de ce nombre y assistera.

L'ensemble du procès sera filmé pour la postérité, comme ce fut le cas pour le plus petit procès de Charlie Hebdo l'année dernière, et un flux radio en ligne sera disponible pour les survivants et autres plaignants afin qu'ils puissent se tenir au courant des développements.

Construite pour un coût de 7 millions d'euros, la nouvelle salle d'audience sera utilisée au cours des deux prochaines années pour d'autres procès terroristes - comme celui résultant de l'attentat au camion de Nice de juillet 2016.

Parmi les accusés, l'attention se portera inévitablement sur Salah Abdeslam. C'est parce que dans le récit établi du 13 novembre, c'est lui qui était censé mourir.

Ami d'enfance d'Abdelhamid Abaaoud (le chef du commando décédé dans une fusillade à Saint-Denis le 18 novembre), il aurait joué un rôle important en transportant en voiture les djihadistes nouvellement arrivés d'Allemagne et de Hongrie à Bruxelles.

Crédit photo, Belgian/French police Légende image, Salah Abdeslam, le seul agresseur survivant, a déjà été emprisonné en Belgique pour une fusillade avec la police

Il aurait loué des voitures et des chambres d'hôtel à Paris, puis aurait conduit les trois kamikazes au Stade de France.

Mais il y a encore de l'incertitude sur ce qui s'est passé ensuite. Laissant sa voiture dans le 18e arrondissement, il a jeté le gilet suicide dans la banlieue de Montrouge et après avoir appelé un ami à Bruxelles a été récupéré et reconduit en Belgique.

Quelques mois plus tard, juste avant les attentats-suicides meurtriers de Bruxelles de mars 2016 - perpétrés par la même cellule militante de l'EI mis en place par Abaaoud - Salah Abdeslam a été arrêté à Molenbeek.

Crédit photo, PA Légende image, 32 personnes sont mortes dans des attentats à la bombe contre l'aéroport de Bruxelles Zaventem et la station de métro Maelbeek

Il a dit à la police qu'il avait changé d'avis et c'est pourquoi il ne s'est pas fait exploser. Mais l'enquête a établi que le gilet suicide était en fait défectueux - ouvrant la possibilité qu'il ait essayé mais n'a pas réussi à accomplir sa mission.

Sur les 19 autres accusés, six sont absents et cinq d'entre eux sont présumés morts : des hommes de haut rang de l'EI ont probablement été tués lors de frappes de drones américains. Le sixième est en prison en Turquie. Parmi les autres, certains sont accusés d'avoir aidé le gang sans nécessairement connaître l'étendue du complot.

L'un des éléments de preuve les plus intrigants de l'affaire est un ordinateur abandonné par le gang et retrouvé à Bruxelles à la suite des attentats de mars 2016.

Celui-ci comprenait un calendrier présentant les attentats du 13 novembre, y compris les trois cibles parisiennes - mais aussi deux autres : l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas et le "métro".

Une théorie est qu'une quatrième escouade - dont deux des accusés au procès - aurait reçu l'ordre d'attaquer Schiphol.

Il est également possible que Salah Abdeslam lui-même ait été invité à attaquer le métro parisien, au moment où il a abandonné sa voiture. Cela expliquerait pourquoi la machine de propagande de l'EI a inclus une attaque inexistante du 18e arrondissement dans sa liste cette nuit-là.

Pour Theresa Cede, la première année après les attentats a été passée à rassembler toutes les informations qu'elle a pu trouver sur ce qui s'était passé au Bataclan. "Je devais trouver des gens qui étaient là ; je devais entendre leurs histoires ; j'avais ce besoin absolu de comprendre", dit-elle.

"Je suis naturellement une personne extravertie et résiliente. J'avais un travail, un mari et deux enfants. Ma priorité absolue au début était de ne pas laisser cela avoir un impact sur ma famille. Mais c'était un vœu pieux."

Crédit photo, Theresa Cede Légende image, Theresa Cede (ici avec l'artiste Shepard Fairey) sait que le procès sera dur pour tous les survivants

Dès le début, elle dit qu'elle a dû changer de côté du lit sur lequel elle dormait, car elle avait passé deux heures et demie à côté de son protecteur décédé.

"Quand l'un de mes fils a fêté son anniversaire, l'odeur de soufre des bougies m'a énervé. Quand il est allé à un spectacle avec son école, la vue du théâtre avec ces sièges de velours a été un autre déclencheur."

Pour Theresa, comme pour beaucoup d'autres, les semaines à venir seront dures, car les souvenirs ressurgissent sous le regard du public. Dur, dit-elle, mais nécessaire.