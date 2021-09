Guerre froide et espionnage : le "syndrome de La Havane" et le mystère des micro-ondes

Par Gordon Corera

Correspondant sécurité, BBC News

il y a 38 minutes

Des médecins, des scientifiques, des agents de renseignement et des responsables gouvernementaux ont tous essayé de trouver la cause du "syndrome de La Havane", une maladie mystérieuse qui a frappé des diplomates et des espions américains.

Certains y voient un acte de guerre, d'autres se demandent s'il ne s'agit pas d'une nouvelle forme secrète de surveillance, et d'autres encore pensent qu'il pourrait s'agir d'une maladie mentale. Alors, qui ou quoi est responsable ?

Tout commence souvent par un son, que les gens ont du mal à décrire.

Des "bourdonnements", des "grincements de métal", des "cris perçants", c'était le mieux qu'ils pouvaient faire.

Une femme a décrit un bourdonnement grave et une pression intense dans son crâne ; une autre a ressenti une pulsation de douleur.

Ceux qui n'ont pas entendu de son, ont ressenti une chaleur ou une pression.

Mais pour ceux qui ont entendu le son, se boucher les oreilles n'a fait aucune différence. Certaines des personnes qui ont fait l'expérience du syndrome ont souffert de vertiges et de fatigue pendant des mois.

Le syndrome de La Havane est apparu pour la première fois à Cuba en 2016.

Les premiers cas étaient des agents de la CIA, ce qui signifie qu'ils ont été gardés secrets.

Mais, finalement, le bruit a couru et l'inquiétude s'est répandue.

Vingt-six membres du personnel et des membres de leur famille allaient signaler une grande variété de symptômes. Il se murmurait que certains collègues pensaient que les personnes atteintes étaient folles et que tout était "dans la tête".

Cinq ans plus tard, les rapports se comptent par centaines et, selon la BBC, couvrent tous les continents, ce qui a un impact réel sur la capacité des États-Unis à opérer à l'étranger.

La découverte de la vérité est devenue une priorité pour la sécurité nationale des États-Unis, qu'un responsable a décrite comme le défi le plus difficile que les services de renseignement aient jamais eu à relever.

Les preuves tangibles sont rares, ce qui fait du syndrome un champ de bataille pour des théories concurrentes.

Certains y voient une maladie psychologique, d'autres une arme secrète. Mais de plus en plus de preuves montrent que les micro-ondes sont les coupables les plus probables.

En 2015, les relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba ont été rétablies après des décennies d'hostilité.

Mais en l'espace de deux ans, le syndrome de La Havane a failli entraîner la fermeture de l'ambassade, le personnel ayant été retiré en raison d'inquiétudes pour son bien-être.

Dans un premier temps, on a supposé que le gouvernement cubain - ou une faction de la ligne dure opposée à l'amélioration des relations - était peut-être responsable, ayant déployé une sorte d'arme sonique.

Les services de sécurité cubains, après tout, étaient nerveux face à l'afflux de personnel américain et gardaient une mainmise sur la capitale.

Cette théorie s'estompera au fur et à mesure que les cas se répandront dans le monde.

Mais récemment, une autre possibilité est apparue - une possibilité qui trouve ses racines dans les recoins les plus sombres de la guerre froide, et un lieu où la science, la médecine, l'espionnage et la géopolitique entrent en collision.

Lorsque James Lin, professeur à l'université de l'Illinois, a lu les premiers rapports sur les sons mystérieux de La Havane, il a immédiatement soupçonné que les micro-ondes en étaient responsables.

Sa conviction était fondée non seulement sur des recherches théoriques, mais aussi sur une expérience de première main. Des décennies plus tôt, il avait lui-même entendu ces sons.

Depuis son apparition aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, il a été signalé que des personnes étaient capables d'entendre quelque chose lorsqu'un radar proche était allumé et commençait à envoyer des micro-ondes dans le ciel.

Et ce, même s'il n'y avait aucun bruit extérieur. En 1961, le Dr Allen Frey a publié un article dans lequel il affirmait que les sons étaient dus à l'interaction des micro-ondes avec le système nerveux, d'où le terme "effet Frey". Mais les causes exactes - et les implications - restent floues.

Radio 4 - Traverser les continents

Dans les années 1970, le professeur Lin a commencé à mener ses expériences à l'université de Washington.

Il s'était assis sur une chaise en bois dans une petite pièce tapissée de matériaux absorbants, une antenne dirigée vers l'arrière de sa tête.

Dans sa main, il tenait un interrupteur. A l'extérieur, un collègue envoyait des impulsions de micro-ondes à travers l'antenne à des intervalles aléatoires.

Si le professeur Lin entendait un son, il appuyait sur l'interrupteur.

Une impulsion unique ressemble à un zip ou à un claquement de doigt. Une série d'impulsions comme le chant d'un oiseau. Elles étaient produites dans sa tête plutôt que comme des ondes sonores venant de l'extérieur.

Le professeur Lin pense que l'énergie a été absorbée par le tissu cérébral mou et convertie en une onde de pression se déplaçant à l'intérieur de la tête, qui a été interprétée par le cerveau comme un son.

Ce phénomène s'est produit lorsque des micro-ondes de forte puissance ont été délivrées sous forme d'impulsions plutôt que sous la forme continue de faible puissance que l'on obtient avec un four à micro-ondes moderne ou d'autres appareils.

Le professeur Lin se souvient qu'il avait pris soin de ne pas le régler trop haut. "Je ne voulais pas que mon cerveau soit endommagé", dit-il à la BBC.

En 1978, il s'est aperçu qu'il n'était pas le seul à s'intéresser à la question et a reçu une invitation inhabituelle à discuter de son dernier article de la part d'un groupe de scientifiques qui avaient mené leurs propres expériences.

Pendant la guerre froide, la science était au centre d'une intense rivalité entre superpuissances.

Même des domaines tels que le contrôle de l'esprit étaient explorés, par crainte que l'autre camp ne prenne l'avantage - et cela incluait les micro-ondes.

Le professeur Lin a découvert l'approche soviétique dans un centre de recherche scientifique situé dans la ville de Pushchino, près de Moscou.

"Ils avaient un laboratoire très élaboré et très bien équipé", se souvient le professeur Lin.

Mais leur expérience était plus grossière que la sienne. Le sujet devait s'asseoir dans un baril d'eau de mer salée, la tête à l'extérieur.

Des micro-ondes étaient ensuite envoyées sur son cerveau. Les scientifiques pensaient que les micro-ondes interagissaient avec le système nerveux et voulaient interroger le professeur Lin sur sa vision alternative.

La curiosité est à double tranchant, et les espions américains suivent de près la recherche soviétique.

Un rapport de 1976 de l'Agence de renseignement de la défense américaine, mis au jour par la BBC, indique qu'il n'a pu trouver aucune preuve de l'existence d'armes à micro-ondes dans le bloc communiste, mais qu'il a eu connaissance d'expériences au cours desquelles des micro-ondes ont été envoyées à la gorge de grenouilles jusqu'à ce que leur cœur s'arrête.

Le rapport révèle également que les États-Unis craignaient que les micro-ondes soviétiques ne soient utilisées pour altérer les fonctions cérébrales ou induire des sons pour obtenir un effet psychologique.

"Leurs recherches sur la perception interne des sons ont un grand potentiel de développement en un système permettant de désorienter ou de perturber les schémas de comportement du personnel militaire ou diplomatique."

L'intérêt américain n'était pas seulement défensif. James Lin entrevoyait parfois des références à des travaux secrets américains sur des armes dans le même domaine.

Et pendant que le professeur Lin était à Pushchino, un autre groupe d'Américains, non loin de là, s'inquiétait d'être électrocuté par des micro-ondes - et que leur propre gouvernement ait couvert le problème.

Pendant près d'un quart de siècle, l'ambassade américaine de 10 étages à Moscou a été baignée par un large faisceau invisible de micro-ondes de faible niveau. On l'a appelé "le signal de Moscou".

Mais pendant de nombreuses années, la plupart des personnes travaillant à l'intérieur ne savaient rien.

Le faisceau provenait d'une antenne installée sur le balcon d'un appartement soviétique voisin et a touché les étages supérieurs de l'ambassade où se trouvaient le bureau de l'ambassadeur et des travaux plus sensibles.

Il avait été repéré pour la première fois dans les années 1950 et a ensuite été surveillé depuis une pièce du 10e étage.

Mais son existence était un secret bien gardé par tous, à l'exception de quelques personnes travaillant à l'intérieur.

"Nous essayions de comprendre à quoi il pouvait bien servir", explique Jack Matlock, numéro deux de l'ambassade au milieu des années 70.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ambassade des États-Unis sur le boulevard Novinsky à Moscou, vers 1964

Mais un nouvel ambassadeur, Walter Stoessel, est arrivé en 1974 et a menacé de démissionner si tout le monde n'était pas informé.

"Cela a provoqué une sorte de panique", se souvient M. Matlock. Le personnel de l'ambassade dont les enfants étaient dans une crèche au sous-sol était particulièrement inquiet. Mais le département d'État a minimisé tout risque.

Puis l'ambassadeur Stoessel lui-même est tombé malade, avec des saignements des yeux parmi les symptômes.

Dans un appel téléphonique de 1975, aujourd'hui déclassifié, à l'ambassadeur soviétique à Washington, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger a établi un lien entre la maladie de Stoessel et les micro-ondes, admettant que "nous essayons de garder le silence sur cette affaire".

Stoessel est mort d'une leucémie à l'âge de 66 ans. "Il a décidé de jouer le rôle du bon soldat et de ne pas faire d'histoires, explique sa fille à la BBC.

À partir de 1976, des écrans ont été installés pour protéger les personnes. Mais de nombreux diplomates étaient en colère, estimant que le département d'État avait d'abord gardé le silence, puis refusé de reconnaître un éventuel impact sur la santé.

Cette affirmation a été reprise des décennies plus tard avec le syndrome de La Havane.

A quoi servait le signal de Moscou ? "Je suis pratiquement sûr que les Soviétiques avaient d'autres intentions que de nous nuire", déclare Matlock.

Ils étaient en avance sur les États-Unis en matière de technologie de surveillance et une théorie veut qu'ils aient fait rebondir des micro-ondes sur les fenêtres pour capter des conversations, une autre qu'ils aient activé leurs propres dispositifs d'écoute cachés à l'intérieur du bâtiment ou qu'ils aient capté des informations par le biais de micro-ondes frappant des appareils électroniques américains (ce qu'on appelle le "peek and poke").

À un moment donné, les Soviétiques ont dit à Matlock que le but était en fait de brouiller les équipements américains sur le toit de l'ambassade, utilisés pour intercepter les communications soviétiques à Moscou.

C'est le monde de la surveillance et de la contre-surveillance, un monde si secret que, même au sein des ambassades et des gouvernements, seules quelques personnes connaissent l'ensemble de la situation.

Selon une théorie, La Havane a utilisé une méthode beaucoup plus ciblée pour effectuer une certaine forme de surveillance à l'aide de micro-ondes dirigées de plus grande puissance.

Un ancien responsable des services de renseignement britanniques révèle à la BBC que les micro-ondes pourraient être utilisées pour "illuminer" des appareils électroniques afin d'en extraire des signaux ou de les identifier et de les suivre.

D'autres spéculent qu'un appareil (peut-être même un appareil américain) pourrait avoir été mal conçu ou avoir mal fonctionné et avoir provoqué une réaction physique chez certaines personnes.

Toutefois, des responsables américains déclarent à la BBC qu'aucun dispositif n'avait été identifié ou récupéré.

Après une accalmie, les cas ont commencé à se propager au-delà de Cuba.

En décembre 2017, Marc Polymeropolous s'est réveillé brusquement dans une chambre d'hôtel de Moscou.

Officier supérieur de la CIA, il était en ville pour rencontrer des homologues russes. "Mes oreilles bourdonnaient, ma tête tournait. J'avais l'impression que j'allais vomir. Je ne pouvais pas me lever", explique-t-il à la BBC.

"C'était terrifiant." C'était un an après les premiers cas de La Havane, mais le bureau médical de la CIA lui a dit que ses symptômes ne correspondaient pas aux cas cubains. Une longue bataille pour obtenir un traitement médical commence. Les violents maux de tête n'ont jamais disparu et, à l'été 2019, il a été contraint de prendre sa retraite.

M. Polymreopolous a d'abord pensé qu'il avait été touché par une sorte d'outil de surveillance technique qui avait été "trop poussé".

Mais lorsque d'autres cas sont apparus à la CIA, qui étaient tous, selon lui, liés à des personnes travaillant sur la Russie, il a fini par croire qu'il avait été visé par une arme.

Puis vint la Chine, notamment au consulat de Guangzhou au début de 2018.

Certaines des personnes touchées en Chine ont contacté Beatrice Golomb, professeur à l'Université de Californie, San Diego, qui a longtemps étudié les effets des micro-ondes sur la santé, ainsi que d'autres maladies inexpliquées.

Elle a signalé à la BBC qu'elle avait écrit à l'équipe médicale du département d'État en janvier 2018 en expliquant en détail pourquoi elle pensait que les micro-ondes étaient responsables. "Cela fait une lecture intéressante", a été la réponse sans engagement.

Le professeur Golomb affirme que des niveaux élevés de radiation ont été enregistrés par les membres de la famille du personnel à Guangzhou en utilisant des équipements disponibles dans le commerce.

"L'aiguille est sortie par le haut des relevés disponibles". Mais elle affirme que le Département d'État a dit à ses propres employés que les mesures qu'ils avaient prises sur leur propre dos étaient classifiées.

Les premières enquêtes ont été marquées par une série de problèmes. Il n'y a pas eu de collecte de données cohérentes.

Le département d'État et la CIA n'ont pas réussi à communiquer entre eux, et le scepticisme de leurs équipes médicales internes a provoqué des tensions.

Le département d'État a déterminé qu'un seul des neuf cas chinois correspondait initialement aux critères du syndrome basés sur les cas de La Havane.

D'autres personnes ayant présenté des symptômes étaient en colère et avaient l'impression d'être accusées d'avoir tout inventé. Ils ont entamé une bataille pour l'égalité de traitement, qui se poursuit encore aujourd'hui.

La frustration grandissant, certaines des personnes concernées se sont tournées vers Mark Zaid, un avocat spécialisé dans les affaires de sécurité nationale.

Il représente aujourd'hui environ deux douzaines de fonctionnaires, dont la moitié sont des membres de la communauté du renseignement.

"Ce n'est pas le syndrome de La Havane. C'est un terme mal choisi", soutient M. Zaid, dont les clients ont été affectés dans de nombreux endroits.

"Ce qui se passe est connu du gouvernement américain probablement, d'après les preuves que j'ai vues, depuis la fin des années 1960."

Depuis 2013, M. Zaid a représenté un employé de l'Agence nationale de sécurité américaine qui pensait avoir été endommagé en 1996 dans un endroit qui reste classifié.

M. Zaid se demande pourquoi le gouvernement américain a été si peu disposé à reconnaître une histoire plus longue. Une possibilité, dit-il, est que cela pourrait ouvrir la boîte de Pandore des incidents qui ont été ignorés au fil des ans.

Une autre raison est que les États-Unis ont eux aussi développé et peut-être même déployé des micro-ondes et qu'ils veulent garder le secret.

L'intérêt du pays pour la militarisation des micro-ondes a dépassé la fin de la guerre froide. Selon certains rapports, dans les années 1990, l'US Air Force avait un projet portant le nom de code "Hello" pour voir si les micro-ondes pouvaient créer des sons inquiétants dans la tête des gens, un autre appelé "Goodbye" pour tester leur utilisation pour le contrôle des foules, et un autre portant le nom de code "Goodnight" pour voir si elles pouvaient être utilisées pour tuer des gens.

Des rapports datant d'une dizaine d'années indiquent que ces essais n'ont pas été couronnés de succès.

Mais l'étude de l'esprit et de ce que l'on peut en faire fait l'objet d'une attention accrue dans le monde militaire et de la sécurité.

"Le cerveau est considéré comme le champ de bataille du XXIe siècle", affirme James Giordano, conseiller du Pentagone et professeur de neurologie et de biochimie à l'université de Georgetown, à qui l'on a demandé d'examiner les premiers cas de La Havane.

"Les sciences du cerveau sont mondiales. Ce n'est pas seulement la province de ce qu'on appelait autrefois l'Occident". Des moyens d'augmenter et d'endommager les fonctions cérébrales sont en cours d'élaboration, dit-il à la BBC. Mais c'est un domaine où il y a peu de transparence et de règles.

Il indique que la Chine et la Russie se sont engagées dans la recherche sur les micro-ondes et évoque la possibilité que des outils mis au point pour des usages industriels et commerciaux - par exemple pour tester l'impact des micro-ondes sur les matériaux - aient pu être réutilisés. Mais il se demande également si l'objectif était de perturber et de répandre la peur.

Ce type de technologie peut avoir existé pendant un certain temps, voire avoir été utilisé de manière sélective. Mais cela signifierait quand même que quelque chose a changé à Cuba pour la faire remarquer.

Bill Evanina était un haut responsable des services de renseignement lorsque les affaires de La Havane sont apparues, et il a quitté la tête du National Counterintelligence and Security Center cette année. Il a peu de doutes sur ce qui s'est passé à La Havane. "S'agissait-il d'une arme offensive ? Je crois que oui", a-t-il déclaré à la BBC.

Légende vidéo, La riposte de Londres

Il pense que des micro-ondes ont pu être déployées dans des conflits militaires récents, mais il évoque des circonstances spécifiques pour expliquer un changement.

Cuba, situé à 90 miles (144,8 km) des côtes de la Floride, est depuis longtemps un site idéal pour recueillir des "renseignements d'origine électromagnétique" en interceptant des communications.

Pendant la guerre froide, elle abritait une importante station d'écoute soviétique. Lors de la visite de Vladimir Poutine en 2014, des rapports ont suggéré qu'elle était en cours de réouverture.

La Chine a également ouvert deux sites ces dernières années, selon une source, tandis que les Russes ont envoyé 30 agents de renseignement supplémentaires.

Mais à partir de 2015, les États-Unis sont revenus en ville. Avec leur ambassade nouvellement ouverte et une présence renforcée, les États-Unis commençaient tout juste à prendre pied, à collecter des renseignements et à repousser les espions russes et chinois. "Nous étions dans un combat terrestre", se souvient une personne.

Puis les sons ont commencé.

"Qui avait le plus à gagner de la fermeture de l'ambassade à La Havane ?" demande M. Evanina. "Si le gouvernement russe augmentait et promulguait sa collecte de renseignements à Cuba, il n'était probablement pas bon pour eux d'avoir les États-Unis à Cuba."

La Russie a rejeté à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles elle est impliquée, ou a "dirigé des armes à micro-ondes". "De telles spéculations provocatrices et sans fondement et des hypothèses fantaisistes ne peuvent pas vraiment être considérées comme un sujet sérieux à commenter", a déclaré son ministère des affaires étrangères.

Et certains sceptiques s'interrogent sur l'existence même du syndrome de La Havane. Ils affirment que la situation unique de Cuba plaide en leur faveur.

Un stress "contagieux"

Robert W Baloh, professeur de neurologie à UCLA, étudie depuis longtemps les symptômes de santé inexpliqués. Lorsqu'il a vu les rapports sur le syndrome de La Havane, il a conclu qu'il s'agissait d'un état psychogène de masse.

Il compare ce phénomène à la façon dont les gens se sentent malades lorsqu'on leur dit qu'ils ont mangé de la nourriture avariée, même s'il n'y avait rien d'anormal - l'inverse de l'effet placebo. "Lorsque vous voyez une maladie psychogène de masse, il y a généralement une situation stressante sous-jacente", dit-il.

"Dans le cas de Cuba et de la masse des employés de l'ambassade - notamment les agents de la CIA qui ont été les premiers touchés - ils étaient certainement dans une situation stressante."

Selon lui, les symptômes quotidiens comme le brouillard cérébral et les vertiges sont recadrés - par les personnes atteintes, les médias et les professionnels de la santé - comme le syndrome.

"Les symptômes sont aussi réels que n'importe quel autre symptôme", dit-il, affirmant que les individus sont devenus hyper conscients et craintifs à mesure que les rapports se répandaient, en particulier au sein d'une communauté fermée.

Selon lui, ce phénomène est ensuite devenu contagieux parmi les autres fonctionnaires américains en poste à l'étranger.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ambassade des États-Unis à La Havane, mai 2021

Il reste de nombreux éléments inexpliqués. Pourquoi des diplomates canadiens ont-ils signalé des symptômes à La Havane ? Étaient-ils des dommages collatéraux de la prise pour cible des Américains à proximité ?

Et pourquoi aucun fonctionnaire britannique n'a-t-il signalé de symptômes ?

"Les Russes ont littéralement essayé de tuer des gens sur le sol britannique ces dernières années avec des matériaux radioactifs, et pourtant pourquoi aucun cas n'a-t-il été signalé ?" demande Mark Zaid.

"Je mettrais probablement sur pause l'affirmation selon laquelle personne au Royaume-Uni n'a ressenti de symptômes", répond Bill Evanina, qui affirme que les États-Unis partagent désormais les détails avec leurs alliés pour repérer les cas.

Certains cas peuvent être sans rapport. "Nous avons eu un groupe de militaires au Moyen-Orient qui ont prétendu avoir subi cette attaque - il s'est avéré qu'ils avaient eu une intoxication alimentaire", raconte un ancien fonctionnaire. "Nous devons séparer le bon grain de l'ivraie", estime Mark Zaid, qui dit que des membres du public, dont certains ont des problèmes de santé mentale, l'approchent en prétendant souffrir d'attaques par micro-ondes. Un ancien fonctionnaire estime qu'environ la moitié des cas signalés par les autorités américaines pourraient être liés à des attaques de l'adversaire. D'autres disent que le nombre réel pourrait être encore plus faible.

Un rapport publié en décembre 2020 par les Académies nationales des sciences des États-Unis a constitué un moment charnière. Les experts ont recueilli les témoignages de scientifiques et de cliniciens, ainsi que de huit victimes.

"C'était assez dramatique", se souvient le professeur David Relman, de Stanford, qui a présidé le panel.

"Certaines de ces personnes se cachaient littéralement, par crainte de nouvelles actions contre elles de la part de qui que ce soit. Nous avons dû prendre des précautions pour assurer leur sécurité."

Le groupe d'experts a examiné les causes psychologiques et autres, mais a conclu que les micro-ondes pulsées à haute énergie étaient très probablement responsables de certains cas, ce qui rejoint l'opinion de James Lin, qui a témoigné.

Mais même si le département d'État a parrainé l'étude, il considère toujours que la conclusion n'est qu'une hypothèse plausible et les fonctionnaires disent qu'ils n'ont pas trouvé d'autres preuves pour l'étayer.

L'administration Biden a indiqué qu'elle prenait la question au sérieux.

Les fonctionnaires de la CIA et du département d'État reçoivent des conseils sur la manière de réagir aux incidents (notamment sur la manière de "quitter le X", c'est-à-dire de s'éloigner physiquement d'un endroit s'ils ont l'impression d'être frappés).

Le département d'État a mis en place un groupe de travail pour soutenir le personnel lors de ce que l'on appelle désormais des "incidents de santé inexpliqués". Les tentatives précédentes de catégoriser les cas selon qu'ils répondent ou non à des critères spécifiques ont été abandonnées. Mais sans définition, il devient plus difficile de les dénombrer.

Cette année, une nouvelle vague de cas est arrivée - notamment à Berlin et un groupe plus important à Vienne.

En août, un voyage de la vice-présidente américaine Kamala Harris au Viêt Nam a été retardé de trois heures en raison d'un cas signalé à l'ambassade d'Hanoï. Les diplomates inquiets se posent désormais des questions avant de prendre des missions à l'étranger avec leur famille.

"C'est une distraction majeure pour nous si nous pensons que les Russes font des choses à nos agents de renseignement qui voyagent", déclare l'ancien officier de la CIA Polymreopolous, qui a finalement reçu le traitement médical qu'il souhaitait cette année. "Cela va mettre un frein à notre empreinte opérationnelle".

La CIA a repris la chasse à la cause, avec un vétéran de la chasse à Oussama Ben Laden placé à sa tête.

Marques dans le sang

Une accusation selon laquelle un autre État a porté atteinte à des fonctionnaires américains est lourde de conséquences.

"C'est un acte de guerre", dit M. Polymeropolous. La barre est donc haute à atteindre. Les décideurs politiques exigeront des preuves tangibles, qui jusqu'à présent, selon les officiels, font toujours défaut.

Cinq ans plus tard, certains responsables américains affirment que l'on n'en sait guère plus que la date de début du syndrome de La Havane.

Mais d'autres ne sont pas d'accord. Ils affirment que les preuves de l'existence des micro-ondes sont beaucoup plus solides aujourd'hui, même si elles ne sont pas encore concluantes.

La BBC a appris que de nouvelles preuves arrivent au fur et à mesure que les données sont collectées et analysées de manière plus systématique pour la première fois. Certains des cas recensés cette année présentaient des marqueurs spécifiques dans le sang, indiquant des lésions cérébrales.

Ces marqueurs disparaissent au bout de quelques jours et, auparavant, trop de temps s'était écoulé pour les repérer. Mais maintenant que les gens sont testés beaucoup plus rapidement après avoir signalé les symptômes, ils ont été vus pour la première fois.

Le débat reste divisé et il est possible que la réponse soit complexe. Il pourrait y avoir un noyau de cas réels, tandis que d'autres ont été intégrés au syndrome. Les responsables évoquent la possibilité que la technologie et les intentions aient pu changer au fil du temps, peut-être pour tenter de déstabiliser les États-Unis. Certains s'inquiètent même de la possibilité qu'un État se soit appuyé sur les activités d'un autre. "Nous aimons un diagnostic simple par étiquette", affirme le professeur Relman.

"Mais parfois, c'est difficile à réaliser. Et lorsque nous n'y parvenons pas, nous devons faire très attention à ne pas simplement lever les bras et nous en aller."

Le mystère du syndrome de La Havane pourrait être son véritable pouvoir.

L'ambiguïté et la peur qu'il répand agissent comme un multiplicateur, amenant de plus en plus de personnes à se demander si elles sont atteintes, et rendant plus difficile la tâche des espions et des diplomates à l'étranger.