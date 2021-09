Santé : l'alcool est-il vraiment mauvais pour vous ?

Par Bianca Nogrady

Crédit photo, Thinkstock Légende image, Verres illuminés dans un bar

Ceux d'entre nous qui aiment boire un verre de bière ou de vin à l'occasion aimeraient beaucoup croire qu'ils rendent service à leur corps.

Toute étude suggérant qu'un verre ou deux par jour peut éloigner le médecin est accueillie avec un enthousiasme disproportionné par les médias et le grand public.

Mais il est complexe de déterminer si l'alcool consommé avec modération présente ou non des avantages pour la santé.

L'une des premières études établissant un lien entre la consommation d'alcool et la santé a été réalisée par le grand Archie Cochrane, le parrain de la médecine factuelle.

En 1979, Cochrane et deux collègues ont tenté de déterminer ce qui était exactement responsable des différences de taux de mortalité par maladie cardiaque dans 18 pays développés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.

Leur analyse a permis d'établir un lien clair et significatif entre l'augmentation de la consommation d'alcool - en particulier de vin - et la diminution des taux de cardiopathie ischémique (maladie cardiaque causée par l'accumulation de dépôts graisseux à l'intérieur des vaisseaux sanguins alimentant le cœur).

Citant des études antérieures qui avaient établi un lien entre la consommation d'alcool et la diminution des taux de décès par crise cardiaque, Cochrane et ses collègues ont suggéré que les composés aromatiques et autres de l'alcool - dont on a récemment supposé qu'ils étaient des antioxydants tels que les polyphénols d'origine végétale - étaient probablement responsables de ces bienfaits, plutôt que l'alcool lui-même.

Dans l'esprit de la médecine fondée sur les preuves, ils ont préconisé une approche expérimentale de la question.

Bien qu'amusant, le fait d'administrer de l'alcool à des sujets expérimentaux a peu de chances de révéler le type d'effets bénéfiques sur les maladies chroniques que l'alcool est censé apporter.

C'est pourquoi une grande partie de la recherche sur l'alcool et ses coûts et avantages pour la santé a pris la forme d'études à long terme, basées sur la population.

Crédit photo, Gideon Mendel Légende image, Des amis boivent de la bière dans un bar à Soweto

En 1986, des chercheurs ont interrogé un groupe de plus de 50 000 médecins masculins aux États-Unis sur leurs habitudes de consommation d'alcool et d'alimentation, leurs antécédents médicaux et leur état de santé pendant deux ans.

Ils ont constaté que plus les médecins déclaraient boire d'alcool, plus le risque de développer une maladie coronarienne était faible, malgré leurs habitudes alimentaires.

Une autre étude de grande envergure publiée en 2000, portant également sur des médecins masculins, a révélé une relation en forme de "U" entre une consommation modérée d'alcool et - dans ce cas - la mort, plutôt que la maladie coronarienne.

Les sujets qui buvaient un verre standard par jour étaient moins susceptibles de mourir au cours des 5,5 années de l'étude que ceux qui en buvaient moins d'un par semaine ou ceux qui en buvaient plus d'un par jour.

Ces résultats suggèrent qu'il existe un "point idéal" pour la consommation d'alcool, un juste milieu entre trop peu et trop, où les avantages pour la santé cardiovasculaire contrebalancent le risque de décès toutes causes confondues.

Mais est-ce l'alcool lui-même qui procure les bienfaits, ou n'est-il qu'un marqueur d'autres comportements sains ?

Les personnes qui boivent avec modération sont-elles aussi celles qui font régulièrement de l'exercice, ont une alimentation équilibrée et prennent généralement soin d'elles-mêmes ?

En 2005, une autre étude menée auprès de professionnels de la santé - cette fois 32 000 femmes et 18 000 hommes - a tenté de répondre à cette question en examinant comment leurs habitudes de consommation d'alcool affectaient non seulement leur risque de crise cardiaque, mais aussi leur physiologie.

Les personnes qui buvaient un à deux verres d'alcool, trois à quatre fois par semaine, présentaient un risque plus faible d'infarctus, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être dû aux effets bénéfiques de l'alcool sur le cholestérol HDL - le "bon" cholestérol - ainsi que sur l'hémoglobine A1c (un marqueur du risque de diabète) et le fibrinogène, un agent qui aide le sang à coaguler.

Ces trois facteurs jouent tous un rôle important dans le "syndrome métabolique", c'est-à-dire l'ensemble des anomalies qui annoncent souvent les maladies cardiovasculaires et le diabète.

D'autres études ont trouvé des indices selon lesquels l'alcool pourrait modifier l'équilibre de ces facteurs pour le mieux, ce qui a mis en évidence un mécanisme possible par lequel l'alcool, avec modération, pourrait améliorer la santé.

D'autres études ont reproduit cet effet de l'alcool sur les accidents ischémiques cérébraux (accidents causés par un caillot de sang dans le cerveau) et sur la mort en général.

Mais avant de plonger et de vous prescrire deux bouteilles par semaine - pour votre santé, bien sûr - vous voudrez peut-être lire ce qui suit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les abstinents courent-ils plus de risques que les personnes qui consomment une ou deux boissons alcoolisées ?

Les abstinents ont-ils réellement un risque de décès plus élevé que les personnes qui consomment une ou deux boissons alcoolisées par jour ? Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît.

En 2006, une équipe de chercheurs a examiné de plus près la manière dont ces études étaient conçues.

Leur méta-analyse a révélé un défaut majeur dans la manière dont les buveurs - ou plutôt les abstinents - étaient classés : les abstinents dans nombre de ces études comprenaient des personnes qui avaient réduit ou arrêté de boire pour des raisons de santé ou de vieillesse.

Cela pourrait potentiellement faire passer les non-buveurs pour un groupe beaucoup moins sain que la population générale.

Il est important de noter que les études sans cette classification erronée n'ont pas constaté de réduction des maladies cardiaques ou des décès chez les buveurs modérés.

D'autres chercheurs ont maintenant exploré de plus près cette "hypothèse de classification erronée", notamment une vaste étude de la population britannique publiée cette année.

Cette étude a montré que si l'on compare simplement la consommation d'alcool et les résultats en matière de santé, on constate un effet bénéfique évident de la consommation modérée d'alcool.

Mais si l'on retire les anciens buveurs du groupe des abstinents, les avantages ne sont plus aussi évidents - en fait, ils disparaissent presque complètement.

Pendant ce temps, une autre équipe de chercheurs a étudié des personnes dont l'organisme ne peut pas traiter correctement l'alcool - et qui, par conséquent, ne boivent généralement pas d'alcool du tout - et a constaté que celles qui possédaient ce marqueur génétique avaient une meilleure santé cardiovasculaire et un risque plus faible de maladie coronarienne que les autres.

Crédit photo, Thinkstock Légende image, De nombreuses études de grande envergure ont examiné le lien entre l'alcool et les maladies cardiaques, avec des résultats très différents.

Et puis il y a les très mauvaises nouvelles. Quels que soient les effets que l'alcool a ou n'a pas sur votre risque de maladie cardiaque, il peut encore accélérer votre mort d'une myriade d'autres façons colorées.

L'Organisation mondiale de la santé a indiqué l'année dernière que la consommation d'alcool peut augmenter le risque de dépression et d'anxiété, de cirrhose du foie, de pancréatite, de suicide, de violence et de blessures accidentelles.

L'alcool est également lié aux cancers de la bouche, du nez, du larynx, de l'œsophage, du côlon, du foie et du sein chez les femmes.

Entre 4 et 30 % des décès par cancer dans le monde pourraient être attribués à la consommation d'alcool (pour le cancer du sein, le plus fréquent, le chiffre est de 8 %).

Il est important de noter que même une consommation modérée d'alcool entraîne une certaine augmentation du risque : un seul verre par jour augmente le risque de cancer du sein de 4 %, tandis qu'une consommation excessive d'alcool peut augmenter le risque de 40 à 50 %.

La consommation excessive d'alcool affaiblit le système immunitaire et est donc liée à la pneumonie et à la tuberculose.

Elle encourage également les comportements sexuels à risque, ce qui augmente le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles telles que le VIH.

Enfin, la consommation d'alcool pendant la grossesse peut causer des dommages au fœtus et entraîner le syndrome d'alcoolisme fœtal.

Au total, plus de 200 maladies et blessures peuvent être liées à la consommation d'alcool, dont 30 ne sont causées que par l'alcool.

Mais l'idée qu'une consommation modérée d'alcool pourrait être bénéfique n'a pas complètement disparu, et même les organisations qui se consacrent à la lutte contre le problème de l'alcool affirment à contrecœur que de petites quantités d'alcool peuvent avoir un effet protecteur contre les maladies cardiaques et certains types d'accidents vasculaires cérébraux.

Vous ne savez plus quoi penser ? Vous n'êtes pas le seul. Le meilleur résumé de la façon dont l'alcool affecte notre santé provient peut-être d'une analyse critique publiée début 2013.

Son auteur a conclu que, si les preuves des effets néfastes de l'alcool étaient solides, il y avait de nombreuses raisons de prendre les preuves des bienfaits de l'alcool pour la santé avec un grain de sel - mais pas, peut-être, une tranche de citron.

