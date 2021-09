Attentats du 11 septembre 2001 : les 2 causes scientifiques de l'effondrement des tours jumelles après l'impact des avions

il y a 38 minutes

Le 11 septembre 2001, deux Boeing 767 ont frappé les tours jumelles, les plus hauts bâtiments de 110 étages de New York.

"Après le bruit incroyable de l'effondrement du bâtiment, en quelques secondes, tout est devenu plus sombre que la nuit, sans aucun bruit, et je ne pouvais plus respirer", se souvient Bruno Dellinger, un survivant qui travaillait au 47e étage de la tour nord.