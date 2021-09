Fortnite Pro : "ma maman de 58 ans est maintenant un joueur professionnel de Fortnite"

"La prochaine étape, c'est le million", dit-elle, en s'exprimant depuis la même pièce où elle s'adresse à ses fans et où est exposée sa collection de peluches et d'ours en peluche en forme de hiboux, juste à côté de sa brillante récompense de 100 000 abonnés YouTube.

"J'étais vraiment mauvaise au début. Je me contentais de camper et de me cacher des autres joueurs au cas où je me ferais tuer", explique-t-elle.