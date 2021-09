Santé sexuelle : à quoi ressemble vraiment le clitoris (et ses ressemblances frappantes avec le pénis)

Laura Plitt

BBC News Mundo

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, A gauche le clitoris, à droite le pénis.

'Waouh !' est l'expression que j'entends le plus souvent chaque fois que je montre la photo.

Il s'agit du dessin lilas et rose que vous voyez ci-dessus avec un pénis et un clitoris côte à côte.

Depuis que j'ai commencé à faire des recherches pour cet article, je l'ai enregistré sur mon téléphone et, de temps en temps, je saisis l'occasion de le montrer pour observer la réaction de mes interlocuteurs.

Peu importe le niveau d'éducation, l'accès à l'information, les croyances religieuses ou la profession, ni le fait que la personne qui le regarde soit un homme ou une femme.

La grande majorité d'entre eux ignorent ce que l'image montre clairement : au moins dans leur forme, les deux organes présentent une ressemblance frappante l'un avec l'autre.

Cette méconnaissance est compréhensible.

Alors que les informations sur les organes génitaux masculins abondent, le clitoris (du grec kleitoris, qui signifie "petite monture") est apparu et a disparu de la littérature médicale au cours de l'histoire.Ce n'est qu'en 2005 qu'il a été relancé par l'urologue australienne Helen O'Connell, qui a décrit pour la première fois l'anatomie complète de cet organe, ainsi que ses relations avec les structures adjacentes telles que l'urètre, le vagin et les glandes vestibulaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En raison de sa forme, de nombreuses personnes associent le clitoris à une orchidée.

En l'absence de matériel d'étude adéquat sur le clitoris, O'Donnell a entrepris de l'étudier en profondeur - dissection de cadavres, imagerie par résonance magnétique de femmes vivantes et études cytologiques des tissus - pour découvrir que ce qui est visible n'est qu'une infime partie : environ 90 % de la structure de cet organe féminin se trouve à l'intérieur du corps.

Structure

"La petite pointe que nous voyons, qui est ce que l'on a toujours cru être le clitoris, est en fait la partie émergée de l'iceberg", explique à BBC Mundo la psychologue et sexologue basque Laura Morán, auteur de "Orgas(mitos)", un livre qui cherche à dissiper la désinformation et les mythes entourant la sexualité humaine.

"Il s'agit du gland du clitoris (situé à la jonction des petites lèvres et caché sous un capuchon) et le reste est un organe interne", ajoute-t-elle.

En dehors du champ visuel, le clitoris s'étend sous la peau.

Sa tige a une forme cylindrique composée de deux corps caverneux réunis qui s'étendent dans le creux pubien.

À son extrémité se trouvent les racines - de fines bandes de tissu érectile - qui partent de la tige, longent les os qui forment l'os pubien et enveloppent l'urètre et le vagin.

À côté de chacune des racines se trouve une autre région de tissu érectile, les bulbes clitoridiens, qui se trouvent derrière les parois vaginales. "La paroi vaginale est, en fait, le clitoris", a déclaré O'Connell à la BBC en 2006.

Similitudes et différences

En raison de leurs similitudes, cette comparaison avec le pénis est très utile pour comprendre la forme du clitoris.

Ce sont ce que l'on appelle des organes homologues : ils ont la même origine, ils sont similaires dans leur structure interne, bien qu'ils puissent avoir des fonctions différentes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 3D.

D'un bout à l'autre, l'organe féminin mesure en moyenne 10 centimètres et, comme le pénis, le tissu qui le constitue est spongieux, érectile. C'est-à-dire qu'il se gonfle et grossit avec l'excitation grâce à l'afflux de sang.

"Certaines personnes font référence au clitoris comme à un pénis interne, mais d'autres diront que le pénis n'est qu'un clitoris externe. C'est ainsi que j'aime m'expliquer", explique à BBC Mundo Laurie Mintz, psychologue, sexologue et auteure de Becoming Cliterate, un livre qui expose le contexte culturel qui contribue à perpétuer le fossé entre le plaisir des hommes et celui des femmes.

Une chose qui les différencie - outre la relation externe/interne - est que le pénis a une double fonction : il fait partie du processus de reproduction sexuelle et du système urinaire.

Le clitoris, en revanche, n'a qu'une seule fonction : c'est le seul organe du corps humain dont la seule fonction est de procurer du plaisir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes ne sont pas les seules à avoir un clitoris. Tous les mammifères femelles en possèdent, et certains reptiles aussi.

Le clitoris possède environ 8 000 terminaisons nerveuses. L'organe masculin en compte entre 4 000 et 6 000.

C'est la zone du corps la plus densément peuplée de terminaisons nerveuses, explique Mintz.

"Imaginez tous les nerfs à l'extrémité du pénis, mais sur une surface de la taille d'une gomme à crayon", dit-elle en guise d'illustration.

Même origine

Si le clitoris et le pénis présentent tant de similitudes, c'est parce qu'ils se forment à partir du même tubercule génital au cours du développement embryonnaire dans l'utérus de la mère.

Crédit photo, Getty Images

Ils ne se différencient qu'à partir de la sixième ou septième semaine, lorsque les embryons commencent à exprimer leurs chromosomes sexuels.

Dès lors, la libération de testostérone chez les embryons XY entraînera la formation d'organes sexuels masculins, tandis que l'absence de cette hormone sexuelle chez les embryons XX entraînera la formation d'organes sexuels féminins.

Dans un cas, elles se développeront vers l'extérieur, dans l'autre, vers l'intérieur.

Manque de connaissances

La méconnaissance de l'anatomie et de la fonction du clitoris - que Morán et Mintz attribuent en partie à l'esprit machiste ou au patriarcat et à la dévalorisation du plaisir sexuel féminin - a un impact direct sur la pratique médicale, mais elle a aussi un effet profond sur la vie sexuelle des femmes.

"Cela les prive de plaisir", dit Morán. "C'est comme si on vous donnait une voiture mais que vous ne saviez pas comment l'utiliser, et qu'ensuite vous ne pouviez pas en profiter.

Crédit photo, Delmaine Donson

"Cette ignorance nous frustre, car bien sûr, ils nous donnent cette voiture et nous disent que nous devons l'utiliser. Mais il faut que ce soit comme dans le porno traditionnel ou les films romantiques, et là, on ne voit pas de stimulation du clitoris.

"Il y a toujours la pénétration, et la pénétration en elle-même n'est pas la technique qui stimule le mieux le clitoris. Ce n'est pas un facilitateur d'orgasme".

En revanche, commente Morán, "les femmes qui ont découvert par l'auto-exploration que la stimulation clitoridienne leur procure du plaisir et des orgasmes, classent ceux-ci comme étant de moindre qualité".

"En fait, certaines femmes me disent que oui, j'ai des orgasmes, mais seulement si je me stimule avec ma main, comme si elles avaient un défaut d'usine."

"Non seulement ils ne savent pas que le clitoris est là, mais ils ne savent pas non plus que c'est l'organe le plus facile à atteindre pour avoir un orgasme", dit Morán.

Le pouvoir des mots

Mintz admet que cet écart de plaisir est lié au manque de connaissances des femmes sur leur propre anatomie.

"Malheureusement, de nombreuses femmes, même aujourd'hui, ne connaissent pas le pouvoir de la partie du clitoris qu'elles peuvent voir et toucher, ou la relèguent comme insignifiante", explique-t-elle.

Mais le sexologue estime également que "le langage que nous utilisons dans notre culture reflète et perpétue" cette situation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'éducation sexuelle est essentielle pour que les hommes et les femmes puissent profiter davantage du sexe

"Nous appelons tout ce qui se passe avant (les rapports sexuels) des préliminaires, comme s'il s'agissait des préliminaires de l'événement principal, alors que c'est le type d'activité le plus susceptible d'amener la plupart des femmes à l'orgasme", explique Mintz.

Pour changer cette image, il faut une éducation sexuelle, dit-elle.

Elle exige "un enseignement sur le plaisir sexuel et le consentement, comme aux Pays-Bas, où, en conséquence, il y a moins d'agressions sexuelles et un écart d'orgasme beaucoup plus faible que dans tout autre pays.

L'éducation est également un élément clé pour M. Morán.