"J'ai survécu au 11 septembre parce que je suis arrivé en retard pour travailler dans les tours jumelles. Et parfois, je me sens coupable."

Natalia Guerrero

BBC News Mundo

il y a 15 minutes

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, En 2001, Hans Gernot Schenk travaillait pour une entreprise allemande de logistique internationale. Son bureau était au 32e étage de la tour nord du World Trade Center.

Une petite clé en bronze, une carte d'accès électronique et un téléphone portable Nokia.

Voici quelques-uns des objets qui, il y a 20 ans, faisaient partie de la vie quotidienne de Hans Gernot Schenk, aujourd'hui âgé de 50 ans.

Ce sont des souvenirs de ce 11 septembre 2001, le jour de l'attaque des tours jumelles où il a perdu des amis et où certains de ses rêves se sont littéralement effondrés.

Hans travaillait depuis plus d'un an dans les tours jumelles du World Trade Center (WTC) à New York lorsque deux avions se sont écrasés sur les bâtiments emblématiques lors d'une série d'attaques coordonnées par le groupe extrémiste islamique Al-Qaïda.

Ce jour-là, il est arrivé un peu plus tard que certains de ses collègues et c'est probablement pour cela qu'il a été épargné. Mais les attaques ont marqué sa vie.

Il s'agit de ses souvenirs à la première personne du 11 septembre, des jours qui ont suivi et d'une réflexion sur le hasard de la survie.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, Hans possède encore les objets qui faisaient partie de son quotidien lorsqu'il travaillait dans les tours jumelles en 2001.

Le dîner qui a changé ma vie

Quelques jours avant le 11 septembre, ma société nous avait envoyé un communiqué attirant notre attention sur les retards et nous demandant d'arriver au plus tard à 9 heures.

Bien que je sois arrivé à l'heure ce jour-là, le fait de ne pas avoir dormi à la maison la nuit précédente a changé mon destin. Peut-être que cela m'a fait arriver au travail environ 10 minutes plus tard que je ne l'aurais fait normalement.

J'analyse le temps, les minutes et les chocs et je sais que cela a eu un impact sur le résultat pour chacun d'entre nous.

Aujourd'hui, chaque année qui passe, chaque 11 septembre, la personne avec qui je sortais à l'époque m'envoie un texto et me dit bonjour parce qu'elle comprend que c'est précisément le fait que nous soyons sortis dîner et que nous soyons restés ensembles cette nuit-là qui m'a empêchée de venir au bureau plus tôt.

C'est un lien qui a été maintenu toutes ces années, même si nous ne nous sommes pas vus pendant de nombreuses années après le 11 septembre 2001.

Ce n'est qu'en 2012 ou 2013 que nous nous sommes retrouvés et que nous avons pu parler de ce qui s'est passé.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, La carte de Hans qui lui donnait accès à son bureau dans le World Trade Center.

Le 11 septembre

Je me suis levé très tôt ce jour-là, car avant d'aller au bureau, je devais rentrer à la maison pour me changer. Je prends un bain, m'habille et me précipite vers le métro. Je me dis avec surprise : "Wow, je vais être à l'heure, plus tôt que d'habitude".

Quand j'y arrive, je descends du train. Je me promène sous les tours, où il y avait un centre commercial avec un restaurant où j'allais toujours déjeuner.

J'estime que je me trouve à environ 25 mètres des portes tournantes pour entrer dans le hall du bâtiment de la tour 1, où je travaillais, la tour Nord, et à ce moment-là, je vois des gens en panique courir vers moi.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir les femmes dans leurs robes et avec leurs sacs à main qui courent. L'image est très forte. Je pensais que quelque chose de très grave devait s'être produit pour que les gens courent comme ça.

Crédit photo, Getty Images

Puis, à cet instant, je cherche la rue.

Je ne me rappelle pas exactement combien de temps s'est écoulé. En sortant, je lève les yeux et je vois la fumée. C'est une fumée noire. Cependant, comme il est très haut, je ne comprends pas la dimension de ce que je vois.

Je n'ai pas imaginé grand-chose. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir.

Je reste là, à regarder en l'air, exactement entre les tours. Les gens commencent à partir et la place commence à se remplir.

Un avion au dessus de ma tête

Je regardais les cartes et maintenant, tant d'années plus tard, je comprends que je ne me tenais pas là où j'avais toujours pensé me tenir.

La référence est que je ne vois pas le deuxième avion s'écraser, je vois juste l'explosion venant de l'autre côté du bâtiment et cela me prend complètement au dépourvu.

Cette explosion passe au-dessus de ma tête.

Il y a un gigantesque nuage noir et rouge. Il commence à tout souffler : beaucoup de papiers et de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses.

Il y a tant de choses qui tombent, tant de choses qui sont visibles, l'impact est si grand, l'explosion est si forte et le bruit est si retentissant que ma seule réaction immédiate est de survivre, de me couvrir la tête et de courir.

Et donc je m'enfuis de là, j'entre dans un escalier qui devait être très proche en dessous des tours.

Je suis dans un tel état d'alerte que je descends à une vitesse absurde et sans réfléchir, je saute par-dessus la machine où l'on glisse la carte pour entrer dans le métro. Je ressemblais à un gymnaste professionnel. C'est quelque chose qui est resté dans mon esprit pour toujours.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hans se trouvait sur une place entre les tours jumelles à 9 h 03 lorsque le deuxième avion a percuté la tour sud. Le moment a été enregistré dans cette photo.

J'arrive sur le quai du métro et je suis surpris de voir qu'il est vide. Il n'y a qu'une seule dame.

Elle me demande ce qui s'est passé et je lui dis de ne pas sortir, car il y a des bombes.

À l'intérieur du métro, on a l'impression que les gens ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Je ne commente rien, je suis juste dans cet immense état d'alerte auquel je ne peux pas penser.

Je décide de descendre deux stations plus loin, à Canal Street.

Les gens entrent en masse dans le train. Je dois esquiver les gens pour descendre du train, quitter le quai et sortir de la gare.

Je pensais sortir, mais je vois des gens entrer en si grand nombre que je m'arrête évidemment.

Je vois deux jeunes filles, elles devaient avoir moins de vingt ans. Elles pleurent. Je leur demande ce qui s'est passé et l'une d'elles me dit que des avions viennent de s'écraser sur les tours jumelles.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk

Malgré le fait que j'ai vu l'explosion et que j'ai fui la scène, je suis complètement choqué car je ne peux pas comprendre.

"Quel genre d'avions", je leur demande. Elles répondent qu'il s'agissait d'avions commerciaux, "d'avions de passagers". En entendant ça, je fais demi-tour, je ne sors pas dans la rue. Je prends un autre métro et je rentre chez moi.

Je commence à appeler sur mon téléphone portable les personnes que je connais dans mon bureau. Je ne peux pas les joindre, le téléphone est mort. Il n'y a aucun moyen de passer des appels.

Une mauvaise blague

Quand je rentre chez moi, mon colocataire regarde la télé et est surpris de me voir. Nous sommes tous deux rivés à la télévision, sous le choc.

Quelques minutes plus tard, la première tour s'effondre.

C'était la deuxième tour touchée. Ce n'était pas mon immeuble, mais la tour 2. C'est extrêmement choquant et bouleversant pour moi.

Mon colocataire me dit "je m'en vais" et m'invite à partir avec lui.

Quelques minutes plus tard, la deuxième tour s'effondre.

J'ai vu les deux effondrements en direct à la télévision.

Je ne peux pas envisager l'idée de partir, ni l'idée de tout perdre, le bureau, le travail.

Mon collègue me fait une blague après l'effondrement des tours : "Tu n'as pas à retourner à ton travail. Vous n'étiez pas si heureux de toute façon.

C'est une situation surréaliste. Il est resté dans ma mémoire pour toujours.

Après ça, je ne sors pas pour le reste de la journée, je reste dans l'appartement à regarder la télé.

Mes pensées vont vers des choses simples comme mon bureau, l'espace où j'avais l'habitude de travailler, où j'avais l'habitude de m'asseoir. Il n'existe plus. Je ne savais pas ce qui était arrivé à mes collègues. Je ne pouvais communiquer avec personne.

Bureau 3271, Tour Nord

Je travaillais pour une entreprise allemande de logistique internationale.

J'avais étudié la géographie humaine, l'économie et la logistique en Allemagne et je parlais également l'allemand, l'anglais et l'espagnol. J'ai donc réussi à obtenir un stage chez eux pendant mes études à l'université de New York.

Après l'obtention de mon diplôme, on m'a proposé un poste de directeur régional des ventes à New York.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, La carte de visite de Hans avec l'adresse du bureau au World Trade Center.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, Hans a beaucoup aimé travailler dans le secteur des transports à New York. Il participait fréquemment à des événements avec ses collègues.

Je ne pouvais pas le croire ! J'étais en extase. J'aime ces tours depuis que je suis enfant, car j'adore les gratte-ciel. Quand j'étais enfant, je les regardais, je les cherchais, j'étais fasciné par les photos des "plus hautes tours du monde".

J'avais quitté la Colombie pour étudier en Allemagne et j'étais enfin arrivé à New York, la ville où je voulais le plus vivre. C'était un rêve.

Dans les Twin Towers, il y avait de très grands bureaux, avec 200, 300 employés occupant plusieurs étages. Le nôtre était relativement petit comparé aux autres dans le World Trade Center. Nous étions environ 25.

Le bureau était au 32ème étage. C'était le 3271. J'ai toujours la carte avec l'adresse dessus.

C'était un bureau typique de New York. Ce n'était pas très chic, mais c'était bien.

Je me suis fait beaucoup d'amis. Nous sortions ensemble, nous allions au happy hour, au déjeuner ou au Windows of the World, qui se trouvait aux 106e et 107e étages de la tour 1.

Je me souviens que nous avions fréquemment des exercices d'évacuation sporadiques. Cette mesure a été mise en œuvre après l'attaque du World Trade Center en 1993.

L'exercice se produisait tout d'un coup. Nous étions tous un peu paresseux. Nous devions laisser l'ordinateur et tout ce que nous faisions et nous mettre en rang dans le couloir près du mur de la cage d'escalier, mais lors de ces exercices, nous n'avons jamais réussi à descendre les escaliers, qui étaient très étroits.

En 2001, huit années seulement s'étaient écoulées depuis la bombe de 1993 et la conscience de la possibilité d'un attentat existait, si bien que j'ai pensé "c'était des bombes" lorsque j'ai vu l'exposition.

Le jour d'après

Le jour suivant était également surréaliste.

Je me suis réveillé, j'ai pris un bain et j'ai pensé : "Qu'est-ce que je fais ?" Je ne savais pas vraiment quoi faire, je ne savais pas si je devais sortir ou rester à l'intérieur. Mais à la fin, je suis sorti.

La journée était aussi belle et ensoleillée que la veille. Je sais qu'il y avait de la fumée, mais le vent l'a soufflée dans une autre direction, donc je ne pouvais pas la voir autour de ma maison.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, Hans a également conservé le téléphone portable qu'il avait en 2001.

Il était 9 ou 10 heures du matin. La ville était complètement déserte. J'ai décidé d'aller donner mon sang dans un endroit situé à quelques rues de chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai lu les règles. Je ne pouvais pas donner mon sang parce que je suis gay.

J'ai décidé de marcher jusqu'aux tours pour savoir ce qui s'était passé.

J'ai marché sur une quarantaine de pâtés de maisons depuis la 57e rue. Je me souviens avoir descendu, descendu et descendu.

Je suis arrivé à Canal Street. Il y avait déjà des barricades de police là-bas. Vous ne pouviez pas passer.

Je ne sais pas si c'était la fumée ou la poussière, mais on ne voyait pas grand-chose. L'atmosphère était complètement grise.

Je ne pouvais appeler personne, les téléphones ne fonctionnaient toujours pas. J'ai donc marché jusqu'à la maison d'un ami proche. Je suis arrivé, j'ai sonné, je suis monté, et manifestement elle était heureuse de me voir, de nous voir.

Inga et Eddie

Les jours suivants ne sont pas très clairs pour moi.

Pendant le week-end, certains d'entre nous au bureau ont réussi à prendre contact.

L'information qui arrive est de se rencontrer au bureau près de l'aéroport JFK. Nous nous saluons tous, voyons qui arrive et réalisons que deux personnes manquent à l'appel.

L'une d'entre elles était ma patronne lorsque je faisais mon stage et c'est elle qui m'a formée. Elle s'appelait Ingeborg Joseph. Nous l'appelions Inga.

Elle était très particulière et drôle ; son bureau était rempli de dossiers. C'était une personne très gentille. Elle était très attachée à moi.

Inga a survécu au 11 septembre, mais elle a subi des brûlures et est restée hospitalisée pendant plusieurs semaines jusqu'à son décès.

Je comprends qu'elle était probablement dans le hall d'arrivée, c'est-à-dire plusieurs mètres devant moi, devant l'ascenseur, lorsque le premier avion s'est écrasé. L'explosion passe par les tunnels de l'ascenseur et explose dans le hall du bâtiment.

Crédit photo, BBC Mundo Légende image, Ingeborg Joseph est l'un des quelque 3 000 noms figurant sur le mémorial aux victimes de la tragédie du 11 septembre, situé sur le site des tours jumelles.

C'est précisément pourquoi, lorsque j'entre dans le bâtiment, les gens sortent en courant, paniqués.

Nous n'avons jamais pu lui rendre visite à l'hôpital. Ils ne nous ont pas laissé faire.

L'autre collègue décédé était Eddie Reyes, un Portoricain. Il était dans l'entreprise depuis deux semaines. Ils ont trouvé ses papiers dans l'un des ascenseurs.

Ma vie après le 11 septembre

Le 11 septembre a ébranlé les fondements de ce qu'était ma vie et peut-être de ce qu'elle aurait pu être.

Ma ville préférée était New York. Mes bâtiments préférés étaient les tours jumelles. Je voulais rester à New York, je voulais vivre cette expérience, la poursuivre. Mais l'entreprise pour laquelle je travaillais a géré la situation d'une manière très étrange.

Les cadres de l'entreprise, y compris le président, n'ont pas compris l'impact car ils n'étaient pas à New York le jour des attentats.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À l'âge de 30 ans, Hans Gernot Schenk réalise son rêve : vivre à New York et travailler dans les Twin Towers, des bâtiments qui le fascinent depuis son enfance.

La directive était de continuer à faire des affaires comme si rien ne s'était passé. L'entreprise ne comprenait pas le choc que nous subissions et le chagrin que nous éprouvions.

En novembre de cette année-là, j'ai démissionné et, en décembre 2001, je suis retourné vivre en Allemagne.

Il ne supportait pas les feux d'artifice, les avions ou les voitures.

Je me souviens très bien du Nouvel An, la célébration était très étrange. Nous sommes allés avec des amis voir les feux d'artifice à Berlin. Je me sentais si mal que je n'en ai parlé à personne, mais le bruit des explosions de la poudre était si fort que je ne pouvais même pas lever les yeux. Cela m'a choqué et m'a fait frissonner.

C'est la première fois que j'ai remarqué que cela avait un effet psychologique et physique très fort après les attaques.

Une autre chose que j'ai remarquée, c'est la nervosité et la tension lorsque j'étais dans l'avion. Un vol transatlantique était une torture.

Rouler en voiture, en tant que passager, est également devenu très stressant, je devais constamment freiner pour le conducteur.

En octobre 2002, je me suis rendue à New York pour mon anniversaire. C'était un mois très froid, j'ai eu une très, très mauvaise grippe, comme je n'en avais jamais eu auparavant. Et quand je suis revenu à Berlin, j'ai eu un épisode de psoriasis, une maladie auto-immune dont j'ignorais l'existence.

Presque tout mon corps, sauf mes mains et mon visage, était couvert de lésions. C'était incroyable. Il y avait certainement un lien psychologique avec les événements du 11 septembre. Ces types d'affections auto-immunes peuvent être déclenchées par le stress lorsque vos défenses sont abaissées.

C'était une période terrible pour moi, j'avais un nouveau travail dans une entreprise qui s'est avérée chaotique et cet épisode extrême de psoriasis, alors j'ai décidé de démissionner.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, Hans a vécu un semestre à New York récemment. Du coin de son appartement, il pouvait voir le One World Trade Center, le nouveau bâtiment du WTC, plus connu sous le nom de Freedom Tower.

Je pense que j'ai réalisé que je n'avais pas traité ce qui s'était passé en 2001.

Le documentaire a commencé et je me suis jeté sur le sol de la salle.

Dans l'un des nombreux efforts pour comprendre, j'ai regardé les documentaires sur le 11 septembre qui sortaient.

En 2004, alors que je vivais à Rio de Janeiro, au Brésil, j'ai décidé d'aller au cinéma seule pour voir Fahrenheit 9/11 [le documentaire de Michael Moore].

Il n'y avait qu'une seule personne assise vingt rangs devant moi. Je me suis assis dans l'une des dernières rangées, près du mur du fond.

Crédit photo, Hans Gernot Schenk Légende image, Hans Gernot Schenk vit actuellement à Miami. Il est consultant en alliances stratégiques et en développement commercial international.

Je n'étais pas stressée ou mal à l'aise ; je n'étais absolument pas préparée et je n'ai pas réalisé que le film avait déjà commencé parce que l'écran était noir avec des bruits en arrière-plan.

C'était un enregistrement audio du 11 septembre.

Lorsque j'ai entendu le bruit du crash du deuxième avion, je me suis littéralement jeté au sol entre les chaises du théâtre.

C'est l'explosion que j'ai vécue ce jour-là entre les tours.

Je pense que mon cerveau a dû reconnaître cette explosion à un niveau dont je n'ai pas conscience moi-même, car le fait de me jeter par terre comme ça, sans rationaliser, en une fraction de milliseconde, a dû être une régression.

La culpabilité du survivant

La question de la culpabilité est très forte. J'ai de la chance, mais je me sens parfois coupable car, bien que j'aie vécu des expériences aussi compliquées et difficiles, la vie me fait des cadeaux et continue de me présenter des opportunités.