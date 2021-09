Téléphone portable: êtes-vous "surconnecté" ?

Tom Chatfield

BBC Future

il y a 31 minutes

Un groupe de personnes attend près d'un monument, ignorant l'existence des autres. Une femme marche, la bouche ouverte, dans une rue animée, une main sur son cœur. Deux jeunes hommes - des frères ? - se tiennent derrière une barrière blanche, les deux têtes inclinées au même angle.

Ce sont quelques-uns des moments capturés dans la série Somewhere Else du photographe Josh Pulman, qui documente l'utilisation des téléphones portables dans les lieux publics (voir photos). Presque toutes les rues de toutes les villes du monde sont pleines de gens qui agissent ainsi, ce qui n'existait pas il y a quelques décennies. Nous nous sommes habitués à ce qu'un espace physique partagé ne soit plus synonyme d'expérience partagée. Partout où nous allons, nous transportons avec nous des options bien plus séduisantes que le lieu et le moment où nous nous trouvons : accès aux amis, à la famille, aux nouvelles, aux opinions, aux scandales, aux célébrités, au travail, aux loisirs, aux informations, aux rumeurs.

Lire aussi:

Il n'est pas étonnant que nous soyons fascinés, que les visages des images de Pulman soient empreints d'une telle émotion. Nous sommes libres, si le mot "libre" est le bon, d'envoyer à tout moment une stimulation ou une distraction dans notre cerveau. Grâce aux écrans que nous portons - et que nous porterons bientôt - il n'a jamais été aussi facile de convoquer ceux que nous aimons, dont nous avons besoin, dont nous nous soucions ou dont nous dépendons.

Crédit photo, Tim Robberts

Pourtant, comme le demande Pulman lui-même, "si deux personnes marchent ensemble dans la rue et sont toutes deux au téléphone avec quelqu'un d'autre, sont-elles vraiment ensemble ? Et quel est l'effet sur le reste d'entre nous de telles manifestations publiques d'émotions, qu'il s'agisse d'anxiété, de rage ou de joie ?" Être humain, c'est avoir soif de connexion. Mais notre talent peut-il nous trahir ? Est-il possible d'être "surconnecté" - et, si oui, qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir ?

La vie sur une ligne

Depuis son invention, le téléphone a été à la fois un moteur de perturbation sociale et un foyer d'anxiété technologique. Imaginez la scène avec les yeux du 19ème siècle, lorsque l'infrastructure des premiers réseaux téléphoniques a commencé à être mise en place : des kilomètres et des kilomètres de fils pendaient le long des routes publiques, perçant chaque maison à tour de rôle. Les murs étaient percés : le sanctuaire de la maison était connecté à une nouvelle forme d'interaction humaine.

Crédit photo, (Josh Pulman)

Le télégraphe électrique avait déjà offert au monde quelque chose de miraculeux : la messagerie à la vitesse de l'électricité. Les téléphones, cependant, ne portaient pas les points et les tirets de type commercial ou le code Morse, mais la voix humaine, chuchotant de l'éther dans l'oreille de n'importe quel auditeur consentant. "Nous ne serons bientôt plus que des tas de gelée transparents les uns pour les autres", se lamentait un écrivain britannique en 1897, craignant que la vie privée ne soit remplacée par la promiscuité d'une nouvelle ère médiatique, dans laquelle le moi non médiatisé ne pourrait plus se cacher.

Les avertissements alarmistes sur les nouvelles technologies ne sont pas nouveaux, comme je l'ai décrit récemment dans une émission pour BBC Radio 4.

Pourtant, si les premières craintes concernant le téléphone étaient peut-être exagérées, elles étaient aussi prophétiques. Si l'un des grands élans technologiques de la fin du XIXe et du XXe siècle a été de connecter chaque lieu de travail et de loisirs à des réseaux d'énergie, de transport et de communication, l'histoire émergente du XXIe siècle est l'interconnexion de nos propres esprits dans un état de réseau similaire.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Marthe Carine Njakou, entrepreneur e-commerce

Nous ne sommes plus en train de percer des trous dans les murs de nos maisons pour y installer des fils téléphoniques. C'est nous-mêmes que nous branchons, et nous commençons à en ressentir les effets.

Toujours en marche

Comme ses ancêtres du 19ème siècle, le téléphone portable a commencé comme un symbole de statut social pour les gens occupés et riches : un gros morceau de technologie de pointe, qu'il fallait crier aussi fort que possible. Au fil du temps, le luxe est devenu universel, le symbole a éclaté dans d'innombrables circonstances sociales. Nous avons commencé à intégrer la disponibilité constante dans notre conception de l'espace public et privé, dans notre langage corporel et dans l'étiquette quotidienne ("J'arriverai à midi et je t'appellerai"). Être injoignable est devenu exceptionnel, farfelu, une marque de luxe et de distinction - ou, selon votre point de vue, une source d'anxiété croissante en soi.

Crédit photo, Josh Pulman

Et, comme si l'histoire se répétait, les mises en garde contre les effets néfastes de la communication mobile se multiplient à nouveau - un sujet d'angoisse à une époque où notre ambivalence à l'égard de la connexion permanente cache la question plus pressante de savoir à quoi, précisément, nous nous connectons.

Il suffit de penser à la facilité avec laquelle s'est répandue récemment l'histoire d'un homme de 31 ans traité pour un "trouble de la dépendance à Internet", lié à son utilisation excessive des Google Glass (une technologie depuis mise au placard au nom du redéveloppement). À bien des égards, utiliser les Google Glass revient à s'attacher un smartphone sur le visage.

Il s'agit d'un dispositif portable doté d'une caméra, d'un microphone, d'un écran minuscule et d'une connectivité Internet intégrés, qui s'active soit par la voix, soit par une légère pression des doigts.

Les médecins ont remarqué que le sujet imitait ce mouvement de manière compulsive, en portant sa main droite à sa tempe et en se tapotant le crâne, même lorsqu'il ne portait pas les Glass. Il l'utilisait jusqu'à 18 heures par jour et, la nuit, il rêvait qu'il regardait le monde à travers l'appareil.

Crédit photo, Josh Pulman

C'est une histoire d'épouvante taillée sur mesure pour notre époque. Une vie troublée (l'homme en question avait des antécédents de troubles de l'humeur et d'abus d'alcool) rencontre une séduction à laquelle il ne peut résister et sombre dans la dépendance. Pour certains lecteurs, cependant, je soupçonne qu'elle soulève aussi des questions nerveuses. Combien de fois vos propres mains se dirigent-elles involontairement vers votre téléphone, ou vers l'endroit où vous le gardez habituellement ? Que ressentez-vous à l'écoute de chaque message qui vous parvient - ou à son absence lorsqu'il n'y a pas de réseau ? Dans quelle mesure la vie sous emprise d'un toxicomane fait-elle écho à vos propres relations avec la technologie ?

Le problème est que ces questions n'ont pas de réponses définitives. Pour tracer une frontière entre habitude et pathologie, il faut décider ce que nous entendons par comportement normal, sain et acceptable. Et si la technologie excelle dans un domaine, c'est bien celui de l'évolution des anciennes normes plus rapidement que ne peut le faire le néophyte le plus agile. J'ai passé des années à essayer d'évaluer nos relations avec la technologie, et je me trouve toujours tiré dans deux directions différentes.

Crédit photo, Josh Pulman

D'une part, comme me l'a dit un jour le philosophe Julian Baggini, "les êtres humains changent peut-être, mais à bien des égards, nous restons très semblables". Je peux encore lire des traductions de la littérature romaine ou grecque antique et savoir exactement ce que leurs auteurs veulent dire lorsqu'ils parlent de colère, de passion, de patriotisme, de confiance, de trahison.

D'autre part, grâce aux technologies numériques, mes relations avec les autres et le monde sont étendues et amplifiées au-delà de ce que connaissaient même mes grands-parents. Je confie mes souvenirs, mes routines, mes habitudes et mes responsabilités à un matériel omniprésent ; j'automatise avec gratitude tout ce qui va de la recherche d'un itinéraire à la recommandation de films.

Comme l'ont affirmé des philosophes comme Andy Clark et David J. Chalmers, mon esprit est une sorte de collaboration entre le cerveau dans ma tête et des outils comme le téléphone dans ma main : "Je" suis un système complexe qui englobe les deux. Et pourquoi ne pourrais-je pas tout simplement célébrer cette facilité, tout comme je le fais pour les libertés liées au fait de posséder une voiture ou un lave-vaisselle, ou de porter des lunettes pour corriger ma vue ?

Crédit photo, Josh Pulman

L'une des objections est que, même si l'on n'adhère pas à l'hypothèse selon laquelle mon téléphone est en fait une partie de mon esprit, il est difficile d'ignorer les preuves croissantes des vulnérabilités de la cognition humaine. Nous ne sommes pas seulement des créatures d'habitudes ; nous sommes aussi des créatures d'examen conscient limité et facilement épuisé. Distrayez ou fatiguez quelqu'un - donnez-lui quelques problèmes de calcul mental à résoudre, faites clignoter des publicités dans les coins de sa vision - et sa volonté est épuisée. "Nudger" chacune de nos décisions est désormais une science alimentée par des milliards de données. Et quel meilleur mécanisme pour fatiguer même le penseur le plus affûté que le bourdonnement ininterrompu du matériel dans nos poches et des logiciels dans leur nuage encerclant ?

C'est cet impact exponentiel des technologies de l'information qui pose le plus grand problème à tout ce que nous considérions comme normal, équilibré, autonome et autorégulé. Nous vivons à l'ère de la suffusion, et nos pathologies sont celles de l'excès. La malbouffe, fabriquée pour être si savoureuse qu'on ne peut s'empêcher de se l'enfoncer dans la bouche. Les médias, les informations et le temps de la malbouffe - des tics algorithmiques à la recherche d'attention qui cherchent à s'intégrer dans les schémas de notre esprit.

Temps libre

Avons-nous besoin de faire un régime, de nous désintoxiquer ? Qu'il s'agisse de santé physique ou mentale, aucune de ces solutions ne fonctionne pour la plupart des gens, ni ne commence à s'attaquer aux causes des excès. À quoi bon se débrancher si la seule raison de le faire est de se rebrancher avec encore plus d'empressement à une date ultérieure ? Mieux vaut regarder la réalité en face et commencer par l'extraordinaire intimité d'une relation qui ne peut que se resserrer : celle qui existe entre les cerveaux dans nos corps et les réseaux étincelants d'automatisation que nous tissons entre eux.

Crédit photo, Josh Pulman

Après tout, je ne déverse pas mes heures et mes minutes sur un simple écran, mais sur le réseau le plus complet d'esprits humains jamais réalisé, chacun étant plus puissant que l'ordinateur le plus rapide. Si je suis si souvent captivé, consterné, sur-engagé, distrait et ravi, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui tamisent et réfractent ce monde d'informations en retour. Et si je veux changer cela, je ne le ferai que si je peux trouver d'autres personnes avec lesquelles je peux construire de nouvelles habitudes, de nouveaux modèles et de nouveaux modes de pratique.

Pour citer à nouveau mon échange avec Julian Baggini, il y a un paradoxe qui sous-tend le pouvoir des manipulations technologiques, même les plus complexes : "les méthodes utilisées pour nous manipuler sont plus sophistiquées que jamais, mais précisément parce que la connaissance de la manière de le faire a augmenté, nous sommes plus à même de nous défendre". Par exemple, je n'ai pas besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la vie privée, le piratage et le cryptage pour me protéger contre l'espionnage gouvernemental. Si je peux trouver des conseils d'experts fiables pour me protéger, je peux au moins commencer à me diriger vers un plus grand contrôle et un plus grand engagement.

Crédit photo, Marko Geber

En ce sens, les machines elles-mêmes sont une cible trompeuse pour l'anxiété. Les communautés et systèmes hors ligne toxiques abondent ; la technologie, comme elle l'a toujours fait, facilite les interactions à chaque extrémité du spectre humain. Il peut être difficile de se déconnecter, mais nous pouvons chercher à mieux contrôler avec qui nous nous connectons et ce que nous nous demandons les uns aux autres.