Université : ces Kenyans qui aident les étudiants occidentaux à tricher contre de l'argent

il y a 23 minutes

Si un étudiant de Londres ou de New York va en ligne pour payer quelqu'un pour faire sa rédaction, il y a de fortes chances pour que le travail soit en fait effectué par quelqu'un du Kenya.

Il fait partie d'une industrie en ligne véritablement mondiale, qui est en plein essor au Kenya. Mais ce que Kennedy et beaucoup d'autres Kényans appellent "rédaction universitaire", le reste du monde l'appelle "tricherie".

Si vous êtes un étudiant ou un écolier qui a du mal à faire un devoir, ou si vous n'en avez tout simplement pas envie, Kennedy et son équipe de rédacteurs le feront pour vous, moyennant une rémunération correcte.

Vous rendez votre travail, en prétendant que c'est le vôtre et en espérant ne pas vous faire prendre.

Beaucoup de ces sites sont basés aux États-Unis et en Europe de l'Est et leur part peut représenter jusqu'à la moitié du tarif.