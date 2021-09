Pollution : "nous consommons du poisson contaminé par les déchets électroniques que nous envoyons en Afrique"

Qui ne possède pas un téléphone portable, une tablette ou même une voiture électrique ? Qui ne se plaint pas lorsque ses appareils électroniques commencent à se charger moins bien et que la durabilité de leurs batteries diminue ? À quelle fréquence remplaçons-nous nos appareils électroniques ?

Mais qui sait comment et d'où proviennent les matériaux nécessaires à la fabrication de ces batteries ? Qui sait ce qui arrive aux appareils que nous jetons ?

Les appareils électroniques que nous possédons tous sont un mélange complexe de centaines de matériaux. Il s'agit notamment de métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le cadmium.

Pour vous donner une idée, un téléphone portable compte entre 500 et 1 000 composés différents. En outre, il est important de savoir que l'extraction de ces matériaux met en danger la santé des travailleurs qui extraient les métaux dans les mines et fabriquent les produits.

Et à la fin de leur vie utile, si ces matériaux ne sont pas correctement traités, les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent polluer l'environnement et affecter la santé des personnes.

Les populations locales respirent des fumées toxiques et ne sont pas conscientes des problèmes environnementaux causés par ces déchets électroniques

Le cercle vicieux des appareils électroniques

À terme, les smartphones, tablettes et voitures électriques produits seront vendus dans le monde entier. Même si la plupart des consommateurs vivent dans des pays développés, comme ceux d'Amérique du Nord et d'Europe.

Mais ce n'est pas tout. Lorsque nos appareils électroniques sont déjà obsolètes et que leurs batteries ne durent pas assez longtemps, le voyage des métaux lourds qui a commencé dans les mines africaines se termine par le renvoi de nos déchets électroniques sur le continent africain.

Le cas de la décharge du Ghana

À titre d'exemple, le Ghana, pays d'Afrique occidentale, abrite l'une des plus grandes décharges de déchets électroniques au monde, qui reçoit principalement des déchets électroniques européens. Dans cette décharge, les déchets technologiques sont accumulés puis brûlés.

Ces déchets peuvent commencer à se décomposer, produisant des gaz qui vont dans l'atmosphère et des liquides qui vont pénétrer dans le sol. Sa combustion émettra également des gaz dangereux dans l'atmosphère. Des études antérieures ont déjà montré que la décharge de déchets électroniques du Ghana entraîne une importante contamination du sol et de l'atmosphère par les métaux lourds.

Cependant, les populations locales ne sont pas conscientes des problèmes environnementaux causés par ces déchets électroniques, qui respirent ces gaz et consomment les ressources naturelles environnantes. Il n'y a pas de contrôle sanitaire préalable.

Les États européens bénéficient de transports verts et sans carbone grâce aux voitures électriques dont les batteries contiennent des minéraux africains

La pollution revient en Europe

La restitution des déchets électroniques européens aux pays africains ferme un cercle qui illustre bien la politique mondiale actuelle : le premier monde prend ce dont il a besoin et rend ce dont il ne veut plus.

L'énorme coût environnemental des métaux nécessaires pour satisfaire le besoin croissant d'appareils électriques et électroniques dans les pays développés est payé par les pays africains producteurs et récepteurs de déchets.

Pendant ce temps, les États européens bénéficient de nouveaux gadgets et de transports verts sans carbone grâce aux voitures électriques dont les batteries contiennent des minéraux africains.

Mais peut-être que ce cercle n'est pas parfait et que cette pollution se répercute sur les citoyens européens. Les fruits de mer pourraient être un vecteur possible de la pollution par les métaux lourds entre l'Afrique et l'Europe.