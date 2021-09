Aisin-Gioro Puyi : la vie exceptionnelle du dernier empereur de Chine qui a fini comme jardinier

Puyi, le dernier empereur de Chine

Quoi qu'il en soit, son histoire devait être extraordinaire, car il était destiné à devenir le maître absolu de près d'un quart de la population mondiale. Mais il finit par être unique en ce sens que, contrairement à ses ancêtres, il commence par le XXe siècle et en subit les conséquences.

Aisin-Gioro Puyi est né en février 1906 à Pékin, alors que son oncle Guangxu est empereur de Chine. Ce dernier, cependant, a déjà été assigné à résidence pendant huit ans par sa tante, l'impératrice douairière Cixi, qu'il a choisi pour occuper le trône du Dragon et l'a maintenu comme régente sous le titre de "Sainte Mère, impératrice douairière".

Elle ordonne elle-même, le 13 novembre 1908, que le successeur de Guangxu, qui est mourant, soit amené à la Cité interdite, la résidence officielle des empereurs et de leur cour ainsi que le centre cérémoniel et politique du gouvernement chinois.

L'élu est Puyi et, malgré son jeune âge, il n'a jamais oublié sa rencontre avec la formidable Cixi, dont il a vu le "visage décharné et terrifiant" à travers un rideau gris et entouré d'étrangers.

"On dit que j'ai poussé de grands hurlements en le voyant et que j'ai commencé à trembler de façon incontrôlable. Cixi a dit à quelqu'un de me donner des bonbons, mais je les ai jetés par terre et j'ai crié : 'je veux ma nounou, je veux ma nounou !', au grand dam de Cixi", se souvient-il des années plus tard.

Le 14 novembre, Guangxu est mort, et le jour suivant, Cixi est morte.

Le 2 décembre, deux mois avant son troisième anniversaire, Puyi commence à être appelé "Sa Majesté l'Empereur", "Le Seigneur des Dix Mille Ans", "Le Fils du Ciel" après la "Grande Cérémonie d'intronisation".

"Une cérémonie que j'ai ruinée par mes pleurs", écrit-il plus tard dans son autobiographie.

Il devient le douzième empereur de la dynastie Qing et le plus jeune dans la longue histoire impériale de la Chine.

Sa dynastie

Puyi est un descendant des tribus mandchoues qui ont vaincu les Ming et fondé la dynastie Qing en 1644, sous laquelle la Chine a doublé de taille pour inclure le Xinjiang à l'extrême ouest, ainsi que la Mongolie et le Tibet, créant ainsi la forme essentielle de la Chine actuelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un sceau impérial de la période Kangxi de la dynastie Qing

La nouvelle dynastie tolère une diversité de peuples et de religions, et entreprend de grandes entreprises culturelles.

Au XVIIIe siècle, la Chine est sans doute la plus grande économie du monde, avec la riche culture qui accompagne la prospérité. Ses empereurs vivent au cœur de son opulente capitale, Pékin, entourés de gardes impériaux et de familles nobles mandchoues.

Mais au XIXe siècle, la dynastie Qing commence à s'affaiblir, incapable de défendre la Chine contre les agressions militaires des forces britanniques, américaines, françaises, allemandes et japonaises.

En 1850, un chrétien chinois converti, Hong Xiuquan, s'autoproclame chef d'une nouvelle dynastie, le Royaume céleste de Taiping, et, avec ses partisans, marche contre les Qing, gagnant au passage un large soutien.

La guerre civile qui suit dure 14 ans ; environ 20 millions de personnes perdent la vie dans un conflit qui implique finalement des soldats européens et chinois.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La rébellion des Taiping, une œuvre du milieu du 19e siècle

La rébellion des Taiping est l'un des événements les plus importants de la Chine du XIXe siècle, et elle laisse des traces, tout comme la "révolte des Boxers", également connue sous le nom de "révolte du Yihétuán", une rébellion de villageois des provinces du nord qui, désespérés et affamés, accusent les étrangers d'être responsables de leur sort et entreprennent de purger la Chine des commerçants et missionnaires étrangers.

Affirmant que leurs poings sont plus forts que le feu et invincibles aux balles, ils commencent leur mouvement en 1898 et, à l'été 1900, assiègent fortement Pékin, mais tout se termine brutalement en septembre 1901.

C'est cette Chine que commence à gouverner le petit Puyi, avec le titre d'empereur Xuantong et son père, le prince Chun, et sa tante, l'impératrice douairière Longyu (épouse de Guangxu), comme ses représentants.

Le monde extérieur

Autrefois, la faiblesse de la dynastie Qing aurait entraîné la montée d'une autre, mais le 20e siècle a apporté d'autres options.

Crédit photo, Getty Images Légende image, 1909 : le prince Chun, régent et contrôleur de la nation, avec son plus jeune fils agenouillé et Puyi (1906-1967), empereur de Chine, à ses côtés

Alors que Puyi est formé à son rôle et jouit de privilèges, dont celui extrême de posséder d'autres personnes, comme les eunuques qui le servent et doivent obéir à tous ses caprices, une révolution se prépare contre le pouvoir de sa dynastie, que de nombreux Chinois considèrent comme ayant perdu le Mandat du Ciel. En 1911, la révolution Xinhai ou révolution Hsinhai éclate et le 12 février 1912, l'impératrice douairière Longyu scelle l'"édit impérial d'abdication de l'empereur".

"L'impératrice douairière est assise sur un kang (plate-forme) dans une pièce latérale du palais de la Nature de l'esprit, s'essuyant les yeux avec un mouchoir tandis qu'un vieil homme obèse (le Premier ministre Yuan Shikai) s'agenouille devant elle sur un coussin rouge, des larmes coulant sur son visage".

"J'étais assis à la droite de la veuve et je me demandais pourquoi les deux adultes pleuraient", se souvient Puyi dans ses "Mémoires".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les impératrices douairières Longyu (première à droite) et Cixi (Tzu-hsi, 1835-1908, au centre) avec des dames de la cour en 1904

Ils ont pleuré en mettant officiellement fin à leur règne et aux 267 années de pouvoir de la dynastie Qing.

Mais lui, à 6 ans, n'était pas conscient de ces réalités.

Et il l'est resté, car avec l'établissement de la République de Chine, tout le monde est entré en territoire inconnu : après avoir mis fin à un système impérial vieux de 2 000 ans, personne ne savait vraiment quoi faire de la maison impériale déchue.

Devraient-ils les envoyer en Mandchourie ou les laisser à Pékin ?

Ils décident de le traiter comme un roi étranger, l'autorisant à vivre dans la Cité interdite, profitant du luxe de son palais et des jardins impériaux.

Ainsi, pour Puyi, peu de choses ont changé : il n'a même été informé qu'il n'est plus empereur qu'après un certain temps et continue à jouir de privilèges difficiles à imaginer aujourd'hui.

"...à l'époque où la Chine s'appelait une république et où l'humanité avait avancé au 20e siècle, je vivais encore comme un empereur, respirant la poussière du 19e siècle", écrit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains disent que la Cité interdite est sa première prison

En effet, il est brièvement rétabli dans ses fonctions d'empereur en 1917, lorsque le général pro-monarchiste Zhang Xun organise un coup d'État et prend le pouvoir en tant que "régent de l'Empire".

Mais la liaison dure à peine deux semaines et Puyi et sa cour n'ont pas été tenus responsables de ce qui s'est passé.

Prisonnier cruel

Dans cet environnement étrange, il grandit, isolé du monde extérieur, séparé de sa famille, sans autre point de référence que sa nounou Wang.

Mais il continue d'être traité comme une divinité, que personne ne peut mécontenter, même lorsqu'il se comporte, comme il le racontera plus tard, de manière infâme.

"Fouetter les eunuques faisait partie de ma routine quotidienne. Ma cruauté et mon amour de l'exercice du pouvoir étaient déjà trop forts pour que la persuasion ait un quelconque effet".

En 1919, cependant, Reginald Johnston, un érudit britannique entré au service de la cour des Qing pour servir de tuteur à Puyi, le décrit aux autorités britanniques comme suit :

"Un garçon très 'humain', avec de la vivacité, de l'intelligence et un grand sens de l'humour. De plus, il a d'excellentes manières et est totalement exempt d'arrogance [...]".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Empereur, âgé de 11 ans

"Bien que l'empereur ne semble pas encore avoir été gâté, d'après les folies et les futilités qui l'entourent, je crains qu'il n'y ait aucun espoir qu'il soit épargné par les dangers moraux dans les prochaines années de sa vie (années très critiques nécessairement pour un garçon au début de l'adolescence)", écrit-il.

"A moins qu'il ne puisse être soustrait à l'influence des hordes d'eunuques et autres fonctionnaires inutiles qui sont actuellement presque ses seuls compagnons".

Ainsi, Puyi devient un adolescent dont les actes de rébellion consistent à relever des défis tels que se promener en dehors de la Cité interdite, porter des lunettes et couper sa tresse traditionnelle mandchoue.

Pourtant, il est toujours obligé d'obéir à des traditions telles que les "grandes noces" de l'empereur.

"J'ai épousé au total quatre femmes ou, pour reprendre les termes utilisés à l'époque, une impératrice, un consort secondaire et deux consorts juniors. Mais, en fait, elles n'étaient pas de vraies épouses et n'étaient là que pour la décoration", écrit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cortège de cadeaux de mariage de Puyi, empereur Xuantong de Chine (1906 Ð 1967), à sa fiancée Lady Gobulo, impératrice Xiaokemin (1906 Ð 1946)

À l'extérieur, le pays cherche encore des réponses aux bouleversements provoqués par la fin d'un système impérial millénaire.

En 1924, le seigneur de la guerre Feng Yuxiang arrive au pouvoir et expulse Puyi et son entourage de la Cité interdite.

Encore l'empereur

À 19 ans, il se réfugie dans les bras des Japonais qui, lorsqu'ils prennent le contrôle de la Mandchourie en 1931, le proclament empereur du Mandchoukouo, un État fantoche créé à partir des trois provinces historiques de la Mandchourie (nord-est de la Chine).

À l'époque, la propagande japonaise dépeint la naissance du Mandchoukouo comme un triomphe panasiatique, avec l'union des "cinq races" que sont les Japonais, les Chinois, les Coréens, les Mandchous et les Mongols.

Selon eux, cela marquait rien de moins que la naissance d'une nouvelle civilisation et un tournant dans l'histoire du monde, comme l'explique Edward Behr dans son livre "The Last Emperor" (1987).

Tout comme l'État, Puyi était également une marionnette, car le Mandchoukouo était contrôlé de manière rigide par Tokyo, qui l'utilisait comme base pour son expansion en Asie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Henry Pu-Yi, l'ancien empereur enfant du Japon, est assis entouré de dignitaires après la cérémonie au cours de laquelle il a prêté serment en tant que dirigeant du nouvel État du Mandchoukouo

Sa vie est devenue un cauchemar.

Obsédé par le fait que la grande majorité de ses sujets le détestaient - le Mandchoukouo était "l'un des pays les plus brutalement gouvernés au monde", selon Behr - il vivait comme un prisonnier virtuel dans son palais, n'ayant pas grand-chose à faire à part signer des décrets approuvés par le Japon.

Son penchant pour la cruauté est exacerbé et il tourmente ses serviteurs, non seulement avec les flagellations habituelles, mais aussi en réduisant leurs rations alimentaires.

Il est également devenu bouddhiste, mystique et végétarien.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est resté ferme avec ses maîtres. De son propre aveu, il a émis tant de déclarations pro-japonaises qu'aucun allié ne l'accepterait s'il s'échappait du Mandchoukouo.

Et c'est ce qu'il a été contraint de faire le 11 août 1945 lorsque, réalisant enfin que le Japon ne gagnait pas la guerre, comme il l'avait longtemps cru, il est monté dans un train avec sa cour et ses trésors Qing.

Le 16 août, il abdique en tant qu'empereur du Mandchoukouo et déclare une nouvelle fois dans son dernier décret que le Mandchoukouo fait partie de la Chine, après avoir entendu l'empereur Showa annoncer la capitulation du Japon la veille.

Alors qu'il tente de se rendre au Japon, il est capturé par l'Armée rouge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'empereur du Mandchoukouo Puyi (à droite) est interrogé par le général russe Pritoul (à gauche) après son arrestation

Les Soviétiques, qui au départ ne l'ont même pas reconnu, l'ont emmené dans la ville sibérienne de Chita.

Il y est maintenu en captivité, mais dans des conditions confortables et avec plus de privilèges que les autres prisonniers, ce dont il est reconnaissant à Joseph Staline.

Comme eux, cependant, il a été instruit sur le communisme.

Un domicile

Pendant ce temps, la Chine est toujours avide d'idées et aurait pu prendre de nombreuses directions différentes.

Après des décennies de seigneurs de la guerre, l'invasion japonaise et la guerre civile, le parti communiste, qui est alors étroitement lié à l'Union soviétique de Staline, l'emporte.

Sur la place Tiananmen ou place de la Porte de la Paix Céleste, du nom de la porte sud de la Cité Interdite, la demeure des empereurs, celle d'où sortaient les processions impériales lorsque l'empereur quittait son trône pour accomplir ses rituels pour s'attirer les faveurs des dieux, Mao Zedong proclame la Nouvelle République en 1949, et les communistes accrochent les portraits de leurs héros.

Après près de 40 ans de guerre et d'instabilité, la Chine connaît la paix.

Et pour Puyi, qui avait été l'un de ces empereurs dont la fonction était de maintenir les relations diplomatiques entre les humains et le monde céleste, le temps était venu de rentrer chez lui... même s'il ne le voulait pas.

Il craint le sort qui l'attend dans l'empire du prolétariat, mais Mao Zedong ne fait rien d'autre que de l'envoyer dans un camp de rééducation.

Il y passera dix ans, où, pour la première fois, il devra se brosser les dents et s'habiller tout seul, travailler et apprendre le communisme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Puyi, dans ses dernières années

Pendant des siècles, l'État chinois tourne autour de l'empereur, l'incarnation du pouvoir au cœur de l'État, l'être semi-divin censé protéger le peuple des mauvaises récoltes et des inondations dévastatrices.

En 1960, Mao, une nouvelle version de ces êtres puissants, accorde au dernier empereur de Chine un sursis spécial : la citoyenneté et la libération.

L'homme qui a dirigé le pays le plus peuplé du monde travaille ensuite comme assistant jardinier dans les jardins botaniques de Pékin et comme rédacteur en chef de la Conférence consultative politique du peuple chinois à partir de 1964.

Il écrit également une autobiographie, "From Emperor to Citizen", qui est approuvée par les hauts responsables du parti, Mao et Zhou Enlai.

Il apprend parfaitement les leçons de l'éducation socialiste libre, à en juger par les déclarations qu'il fait dans son livre et celles qu'il donne en des occasions comme son mariage avec Li Shuxian, une infirmière d'hôpital, en 1962, lorsqu'il proclame :

"Nous nous souviendrons de ce jour et continuerons à apprendre de la classe ouvrière tous nos jours futurs ensemble".