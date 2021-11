Fluidité sexuelle : les identités liées à la sexualité sont-elles moins rigides pour tous ?

Jessica Klein

BBC Worklife

il y a 44 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au fil du temps, le langage a évolué pour reconnaître les femmes comme sexuellement non binaires.

La façon dont nous pensons à la sexualité est en train de changer pour mettre en valeur la diversité des orientations. Les gens semblent de plus en plus ouverts à discuter de leur sexualité, et des identités moins conventionnelles, autrefois ‘invisibles’, font désormais partie du paysage. A mesure que les langues se délient, les identités sexuelles deviennent moins rigides et plus fluides.

Mais de nouvelles données montrent que ce changement est plus répandu dans un groupe : dans de nombreux pays, plus de femmes sont concernées que par le passé, et plus significativement que les hommes.

Comment peut-on expliquer cet écart ? Les experts pensent que de nombreux facteurs contribuent à cette progression, en particulier les changements de climat social qui ont permis aux femmes de sortir des rôles et des identités de genre conventionnels. Avec ces nouvelles perspectives, cependant, la question demeure : qu'est-ce que cela signifie pour la fluidité sexuelle pour tous les genres ?

Un changement notable

Sean Massey et ses collègues du Binghamton Human Sexualities Research Lab à New York étudient les comportements sexuels depuis environ une décennie. Dans chacune de leurs études, ils ont demandé aux participants de déclarer leur orientation sexuelle et leur sexe. Ils n'avaient jamais examiné comment ces données avaient changé au fil du temps - jusqu'à ce que Massey et ses collègues réalisent récemment qu'ils étaient assis sur un trésor d'informations sur l'attirance sexuelle.

Ils ont découvert qu'entre 2011 et 2019, les femmes d'âge universitaire s'étaient de plus en plus éloignées de l'hétérosexualité exclusive. En 2019, 65 % des femmes ont déclaré n'être attirées que par les hommes, une baisse notable par rapport à 77 % en 2011. Le nombre de femmes ayant exclusivement des relations sexuelles avec des hommes a également diminué entre ces années. Pendant ce temps, l'attirance et le comportement sexuel des hommes sont restés pour la plupart statiques au cours de la même période : environ 85 % ont déclaré une attirance sexuelle envers les femmes uniquement, et près de 90 % ont déclaré avoir des relations sexuelles exclusivement avec des femmes.

D'autres enquêtes menées dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, présentent des résultats similaires. Dans l'ensemble, plus de femmes ont signalé plus d'attirance pour le même sexe, d'une année à l'autre, que leurs homologues masculins.

Pouvoir et liberté

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans une étude menée sur plusieurs années, moins de femmes que par le passé ont déclaré être attirées par des hommes uniquement.

"Tout cela est trop compliqué pour se résumer à une seule chose", déclare Elizabeth Morgan, professeure agrégée de psychologie au Springfield College dans le Massachusetts, aux États-Unis. Mais les rôles de genre – et comment ils ont tous deux changé et n'ont pas changé – peuvent être un facteur important.

Massey et ses collègues attribuent en grande partie le changement notable aux changements culturels, comme les progrès du féminisme et le mouvement des femmes, qui ont tous deux considérablement changé le paysage sociopolitique au cours des dernières décennies. Cependant, ces changements ont affecté différemment les hommes et les femmes.

"Des progrès ont vraiment été réalisés autour du rôle de genre féminin et moins autour du rôle de genre masculin", explique Massey. Bien qu'il ne néglige pas l'effet du mouvement LGBTQ + sur les personnes qui s'identifient comme sexuellement fluides aujourd'hui, Massy pense que le féminisme et le mouvement des femmes jouent un rôle dans la raison pour laquelle plus de femmes que d’hommes s'identifient de cette façon.

"Il y a cinquante ans, on ne pouvait vivre sa vie qu’en épousant un homme car c’est votre qui subvenait à vos besoins", ajoute Morgan. En ce sens, le fait d'éviter l'hétérosexualité exclusive pourrait être considéré comme faisant partie d'une rupture des rôles de genre traditionnels chez les femmes.

Pendant ce temps, alors que les femmes ont pu trouver plus de liberté, les rôles de genre des hommes sont restés relativement statiques alors qu'ils continuent à détenir le pouvoir dans la société. "[Les hommes] doivent défendre un rôle de genre très masculin pour maintenir ce pouvoir, et une partie de la masculinité est l'hétérosexualité", explique Morgan. Exprimer un intérêt pour le même sexe pourrait réduire ce pouvoir. Comme le dit Massey, la masculinité est un "concept fragile". Elle peut être "souillée" par l'attirance homosexuelle.

La coach sexuelle et éducatrice Violet Turning, 24 ans, pointe également du doigt la "fétichisation" de deux femmes ayant des relations sexuelles ou s'embrassant, notamment sous le regard masculin. Cela a rendu l'attirance homosexuelle entre les femmes plus acceptable socialement, bien que pour de mauvaises raisons. Pendant ce temps, les gens semblent trouver les notions de deux hommes ayant des relations sexuelles beaucoup moins acceptables. Une étude de 2019 qui a examiné les attitudes envers les hommes et les femmes homosexuels dans 23 pays a révélé, dans l'ensemble, que "les hommes homosexuels sont plus détestés que les femmes lesbiennes".

Un dialogue ouvert

Crédit photo, Getty Images

Les lieux où les femmes peuvent parler ouvertement de leur sexualité se sont également multipliés au fil du temps.

Lorsque Lisa Diamond, professeure de psychologie et d'études de genre à l'Université de l'Utah, aux États-Unis, a commencé à étudier la fluidité sexuelle au début des années 1990, ses recherches se sont concentrées sur les hommes. De nombreux participants, dit-elle, venaient de groupes de soutien homosexuels, composés principalement de membres masculins, de sorte que les hommes étaient "plus faciles à trouver pour les chercheurs".

Mais Diamond voulait explorer la sexualité des femmes. Elle a commencé une étude dans laquelle elle a vérifié auprès de 100 femmes leurs orientations et comportements sexuels tous les deux ans pendant une décennie. Son livre, Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire, a été publié en 2008. Il explique comment, pour certaines femmes, l'amour et l'attirance sont fluides et peuvent changer avec le temps. Cela était en contradiction avec la ligne de pensée précédente qui dépeignait l'orientation sexuelle comme rigide.

À l'époque où son livre a été publié, des célébrités américaines qui avaient déjà fréquenté des hommes, comme Cynthia Nixon et Maria Bello, ont annoncé publiquement une attirance pour le même sexe. Oprah Winfrey a ensuite demandé à Diamond de venir dans son émission pour parler de la fluidité sexuelle féminine. Le concept et la pratique étaient officiellement entrés dans le débat public.

De plus, Turning note que le langage a évolué pour reconnaître les femmes comme sexuellement non binaires.

"Aujourd’hui, c'est comme si tout le monde avait la possibilité de s'identifier comme homosexuel, parce que c'est tellement acceptable", déclare Turning, qui dit que le discours et la terminologie ont évolué pour inclure des personnes de tous les genres, y compris les femmes.

Quel est l'avenir de la fluidité sexuelle ?

La fluidité sexuelle est peut-être en passe d'entrer dans des espaces plus masculins. Sur TikTok, il est devenu populaire pour les jeunes hommes hétéros de jouer le rôle de gay dans leurs vidéos. Leurs adeptes, principalement des femmes, en profitent, selon un article du New York Times sur la tendance. Que ces créateurs soient ou non vraiment à l'aise de jouer en tant des personnages queer ou le font pour amasser le nombre de vues, cette tendance suggère toujours un changement d'attitude envers la masculinité, ce qui pourrait ouvrir la voie à davantage d'hommes.

Les femmes sexuellement fluides peuvent également aider à ouvrir la voie. Plus de femmes discutent ouvertement de leurs orientations fluides, cela signifie que plus de personnes discutent d'alternatives à la sexualité rigide en général.

"Notre culture met beaucoup de honte autour de la sexualité", dit Diamond. "Tout ce qui permet aux gens de réfléchir plus facilement et socialement à leurs désirs sans porter de jugement", ajoute-t-elle, "a le potentiel d'ouvrir leurs possibilités sexuelles – ou du moins de les laisser envisager l’idée de le faire".

"Nous devons commencer à libérer les hommes de l'hétérosexualité obligatoire [et] de la masculinité traditionnelle", ajoute Massey. "Et cela peut avoir un résultat différent, ou peut-être avoir un résultat similaire [aux femmes] en termes de permettre plus de diversité dans la sexualité."