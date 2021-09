iPhone 13 : ce qu'il faut savoir sur le nouveau smartphone de Apple

Par Cristina Criddle & David Molloy

Reporters Technologie

il y a une heure

Crédit photo, Apple

Apple a annoncé son nouvel iPhone 13, qui peut filmer des vidéos en "mode portrait" avec un effet de profondeur de champ.

Le nouveau mode cinématographique "anticipe le moment où une personne est sur le point d'entrer dans le cadre" et déplace la mise au point vers elle, a déclaré Apple - quelque chose connu sous le nom de "pull focus".

Il s'agit du seul smartphone qui permet aux utilisateurs de modifier cet effet après la prise de vue, a déclaré Tim Cook, le patron d'Apple.

Cependant, la plupart des autres caractéristiques du nouveau modèle sont des mises à jour progressives par rapport aux versions précédentes.

L'événement a également été assombri par l'annonce d'une nouvelle faille de sécurité dans les appareils Apple, qui pourrait exposer les messages des utilisateurs.

Apple a publié lundi un correctif de sécurité pour la faille précédemment inconnue, qui pourrait permettre aux pirates d'accéder à son service iMessage sans que l'utilisateur ne clique sur un lien ou un fichier malveillant.

Nouvelles fonctionnalités

Le nouvel iPhone est doté d'une puce A15 plus rapide, d'un écran plus lumineux et d'une autonomie pouvant atteindre 2,5 heures de plus. Il est proposé dans de nouveaux coloris, notamment rose, bleu, minuit, starlight et rouge.

Crédit photo, Apple

Le nouvel iPhone disposera également d'une capacité de stockage pouvant atteindre 500 Go, la capacité la plus faible étant de 128 Go, contre 64 Go pour les modèles précédents.

Apple a également tenu à mettre l'accent sur ses qualités écologiques, en indiquant que le téléphone utilise de nombreux matériaux recyclés, notamment des câbles d'antenne fabriqués à partir de bouteilles d'eau en plastique.

Ce lancement intervient alors que les acheteurs gardent leur téléphone plus longtemps avant de le mettre à niveau. La société d'investissement Wedbush Securities estime qu'environ 250 millions d'utilisateurs d'iPhone n'ont pas mis à niveau leur téléphone depuis 3 voire 5 ans.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a déclaré que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore fait l'expérience des fonctionnalités modernes."Alors que beaucoup verront certaines mises à niveau comme incrémentales, il y a des millions d'utilisateurs qui doivent encore passer à la 5G.

Par conséquent, ce moment dit de 'supercycle' est toujours d'actualité", a-t-il déclaré.

La connectivité 5G n'est disponible que sur l'iPhone 12, sorti l'année dernière, et les modèles récemment annoncés.

Au deuxième trimestre de cette année, Apple a expédié 25,9 % de tous les combinés 5G dans le monde, selon le cabinet d'analystes IDC.

Marta Pinto, directrice de recherche senior chez IDC, a déclaré : "Avec le nouveau portefeuille, ce nombre va augmenter et consolider la domination d'Apple dans cet espace".

"Ne pas être le premier [à lancer un téléphone 5G] a été payant".

Apple a également lancé un iPhone 13 Mini, Pro et Pro Max.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max sont équipés de trois caméras et de ce qu'Apple appelle "son système de caméra le plus avancé à ce jour".

Ses modèles haut de gamme comprennent un écran Super Retina XDR et ProMotion - qui offre des taux de rafraîchissement adaptatifs allant jusqu'à 120 Hz.

Cela permet un défilement, des animations et un gameplay plus fluides.

L'iPhone 13 mini est proposé à partir de 445 394,8 Franc CFA, et l'iPhone 13 à partir de 510 990,5 Franc CFA. L'iPhone 13 Pro commence à 729 058,52 Franc CFA , et le plus grand Pro Max à 805 877,51 Franc CFA.

Légende image, Analyse de James Clayton, reporter technologique pour l'Amérique du Nord

"Apple a une réputation d'innovation. Mais si l'on en croit ce lancement, cette réputation est dépassée.

Rien de particulièrement nouveau ou visionnaire n'a été annoncé ici. Les mises à jour de l'iPhone, de l'Apple Watch et de l'iPad sont conservatrices, peu inspirées et sans danger.

À l'exception d'une nouvelle caméra cinématique améliorée (qui, pour être honnête, a l'air bien), ce sont des mises à jour itératives. Même la présentation, bien qu'élégante, ne comporte aucun moment particulièrement mémorable ou créatif. Les rumeurs de mises à jour plus intéressantes, des iPhones avec des capacités satellitaires par exemple, se sont révélées fausses.

"Quelle série spectaculaire d'annonces", a déclaré Tim Cook d'Apple - en faisant référence à des produits comme le nouvel iPhone 13, qui a l'air presque identique à l'iPhone 12.

Certains avaient spéculé que peut-être Apple arrêterait de numéroter le nouvel iPhone (13 étant un chiffre malchanceux pour certains) - mais pas de geste aussi radical.

Il n'en reste pas moins qu'Apple vendra beaucoup de ces gadgets, comme toujours.

Mais au-delà du marketing grandiloquent, ce lancement était plutôt inintéressant, surtout de la part d'une entreprise qui aime se décrire comme innovante. "

Apple Watch Series 7

Crédit photo, Apple

Apple a également annoncé une nouvelle version de sa montre connectée Apple Watch.

La Series 7 apporte la première refonte de la montre depuis 2018, et sera légèrement plus grande.

La nouvelle taille peut contenir près de 50% de texte en plus à l'écran, et dispose d'un clavier pour saisir du texte. Elle est également résistante à la poussière pour la première fois.

L'Apple Watch iOS 8 sera également capable de détecter automatiquement les déplacements à vélo, y compris les vélos électriques.

Mais la fabrication de l'Apple Watch Series 7 pourrait connaître des retards de production, rapporte Bloomberg.

Apple a déclaré que le nouveau modèle serait disponible "plus tard cet automne", alors que d'autres produits tels que le nouvel iPad et l'iPhone - annoncés lors du même événement - sont disponibles dès la semaine prochaine.

Apple représente 47 % du marché mondial des smartwatchs, selon une étude de CCS Insight.

"À première vue, la dernière Apple Watch est une autre mise à jour itérative, mais le plus grand écran permettant des boutons virtuels plus grands et un clavier qwerty complet devrait certainement améliorer la convivialité", a déclaré Leo Gebbie, analyste principal chez CCS Insight.

Il a dit qu'il s'attendait à voir une batterie plus longue, car "les propriétaires continuent de réclamer que les smartwatches durent plus longtemps", mais cela n'a pas été annoncé - même si une charge plus rapide l'a été.

"Malgré ces préoccupations, l'Apple Watch continue de se vendre en nombre record et domine de loin le marché des smartwatches", a-t-il ajouté.

Mises à jour de l'iPad

Crédit photo, Apple

Apple a également lancé une nouvelle version de son iPad. Tim Cook a déclaré que les ventes d'iPad avaient augmenté de 40 % au cours de l'année écoulée.

Il sera alimenté par la puce A13, dont les performances sont 20 % plus rapides que celles de l'itération précédente. Apple a déclaré qu'il était jusqu'à "trois fois plus rapide que le Chromebook".

Ces types d'ordinateurs portables bon marché ont explosé en popularité l'année dernière, lorsque les écoles ont été fermées pendant la pandémie.

Le nouvel iPad débute à 329 dollars et bénéficie d'un prix réduit de 299 dollars pour les écoles.