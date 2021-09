Comment l'arrivée de milliers de migrants sur les côtes britanniques a déclenché une guerre diplomatique

Crédit photo, Getty Légende image, Un groupe de migrants arrivant sur la plage de Dungeness, en Angleterre, le 7 septembre 2021.

Selon le ministère de l'Intérieur britannique, il y en a eu plus de 14 000 arrivées en 2021 sur les côtes britanniques par le détroit qui les sépare de la France, dépassant les chiffres de l'ensemble de 2020.

Cette semaine seulement, plus de 1 500 personnes ont traversé le canal. Et à la fin du mois d'août, il y avait un record de plus de 828 migrants en une seule journée.

"Les chiffres sont inacceptables, nous agissons donc sur tous les fronts", a déclaré en août le commandant Dan O'Mahoney, chargé de surveiller les eaux qui séparent la France de la Grande-Bretagne.

"Les forces de l'ordre démantèlent les gangs de trafiquants d'êtres humains [qui opèrent souvent la traversée du canal]. Le fait de devoir travailler avec les Français a doublé le nombre de policiers sur les plages françaises", a-t-il ajouté.

Mais cette collaboration s'est transformée en différend.

Crédit photo, Getty Légende image, Les bateaux utilisés par les migrants sont stockés dans un entrepôt à Douvres, Kent, après avoir été interceptés.

Pourquoi y a-t-il plus de migrants qui traversent le canal ?

"Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'augmentation du nombre de migrants traversant le canal", a déclaré à BBC Mundo Peter Walsh, chercheur à l'Observatoire des migrations de l'Université d'Oxford, qui travaille à l'analyse des données du ministère de l'Intérieur, des Nations Unies et des demandeurs d'asile au Royaume-Uni.

"La racine du problème est géopolitique. La plupart des migrants viennent d'Iran, d'Afghanistan, du Yémen, de Syrie et du Soudan, des pays en conflit où il y a des guerres et des persécutions politiques".

"La variation saisonnière [la hausse des températures] est une autre explication : le chiffre augmente lorsque la mer est calme et le ciel est clair (comme cela s'est produit ces derniers jours et semaines)."

Walsh ajoute que les routes terrestres sont de moins en moins ‘viables’ pour le passage des migrants car elles sont de plus en plus surveillées. À cela s'ajoutent des restrictions pendant la pandémie et avec le Brexit.

Crédit photo, Getty Légende image, De nombreux migrants sont secourus par le RNLI, une organisation qui sauve des vies en mer.

Tactique du ‘refoulement’

Jeudi, la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu'elle souhaitait autoriser les forces frontalières britanniques à repousser les navires transportant des migrants à travers la Manche dans certaines circonstances.

Des sources gouvernementales anglaises ont confirmé à la BBC qu'une équipe des forces frontalières s'entraînait depuis des mois pour commencer l'opération.

Cette tactique de ‘refoulement’ signifie que la British Border Force forcerait les bateaux de migrants à faire demi-tour dans le canal. Il appartiendrait alors aux garde-côtes français d'intercepter les bateaux de migrants dans leurs eaux territoriales.

Cependant, la France s'y oppose.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que "la sauvegarde des vies humaines en mer est une priorité".

Darmanin a également accusé le Royaume-Uni de "chantage financier".

Il faisait référence à un accord conclu plus tôt cette année dans lequel les Britanniques promettaient de payer à la France plus de 75 millions de dollars pour des opérations extraordinaires, telles que le doublement du nombre de patrouilles côtières.

Patel a averti que le Royaume-Uni pourrait retenir cet argent, à moins que d'autres navires ne soient interceptés.

Mais les bateaux de migrants peuvent-ils être restitués ?

Limites légales

Crédit photo, AFP Légende image, Les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni ont atteint un niveau record en ce début d'année 2021

Les procureurs du gouvernement affirment que le retour des navires passant par le canal serait légal dans des circonstances limitées et spécifiques, bien qu'ils n'aient pas confirmé lesquelles.

Les autorités britanniques ne pourraient pas pénétrer dans les eaux territoriales françaises sans leur consentement, ce qui pourrait poser problème, a déclaré à la BBC le professeur Andrew Serdy, expert en droit maritime.

"Si la France ne veut pas repousser les navires, elle ne peut pas être forcée de le faire", a expliqué Serdy.

Walsh dit qu'il n'est pas très clair comment cette politique serait mise en œuvre parce que la coopération de la France est nécessaire. "Sans cette coopération, il est très difficile d'imaginer comment les navires peuvent être restitués", a déclaré l'analyste.

Il est également difficile de savoir si la tactique britannique serait légale en vertu du droit international.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer stipule que les pays sont tenus de "prêter assistance à toute personne en mer en danger de se perdre".

Selon le droit international, le Royaume-Uni devrait déterminer les risques encourus par chaque migrant dans un bateau avant de le forcer à sortir de l'eau, a expliqué à la BBC James Turner, avocat spécialisé dans les litiges maritimes.

"La mort dans l'eau"

La tactique de repousser les navires n'a jamais été utilisée dans la Manche auparavant, mais a été utilisée en Méditerranée, a déclaré l'Union des services d'immigration (ISU), qui représente le personnel des frontières, de l'immigration et des douanes.

Lucy Moreton de l'ISU a déclaré qu'elle serait "très surprise" si le Royaume-Uni finissait par l'utiliser, décrivant la tactique comme "la mort dans l'eau".

Il y a, naturellement, de nombreuses limitations, et vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quel embarquement pour être vulnérable."

De nombreux migrants de ces navires "vulnérables" sont secourus par la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), une organisation à but non lucratif opérant au large des côtes de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man.

"Nous viendrons toujours en aide à ceux qui ont des problèmes en mer, comme nous le faisons depuis notre fondation en 1824. Nous continuerons à lancer [des sauvetages] lorsque cela nous sera confié par la British Coast Guard, qui initie et coordonne la recherche et le sauvetage ", a-t-il déclaré à BBC Mundo, porte-parole de la RNLI.

"Lorsque nous lançons nos canots de sauvetage, nous opérons en vertu du droit maritime international, qui stipule que nous sommes autorisés, et sommes en fait obligés, d'entrer dans toutes les eaux, quel que soit le territoire, à des fins de recherche et de sauvetage."

"Et lorsqu'il s'agit de sauver des personnes essayant de traverser la Manche, nous ne nous demandons pas pourquoi elles ont eu des ennuis, qui elles sont ou d'où elles viennent. Tout ce que nous devons savoir, c'est qu'elles ont besoin de notre aide."

Que deviennent les migrants qui traversent la Manche ?

Crédit photo, AFP Légende image, Des migrants descendent d'un bateau de secours après avoir été secourus le long de la côte française alors qu'ils tentaient de traverser la Manche vers le Royaume-Uni.

S'ils se trouvent dans les eaux nationales du Royaume-Uni, ils sont susceptibles d'être emmenés dans un port britannique.

S'ils se trouvent dans les eaux internationales, le Royaume-Uni travaillera avec les autorités françaises pour décider où les emmener.

Chaque pays a des zones de recherche et de sauvetage.

Une loi de l'UE appelée Dublin III permet aux demandeurs d'asile d'être renvoyés dans le premier État membre dans lequel ils sont entrés, mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de cet accord et n'a pas accepté d’en signer un nouveau pour le remplacer.

Patel a rencontré mercredi son homologue français pour discuter de la crise de l'immigration, mais ils n'ont pas pu parvenir à un accord.

Dans un tweet, le ministre britannique a déclaré que les pourparlers étaient constructifs. "J'ai clairement indiqué que l'obtention de résultats et l'arrêt des traversées [du canal] étaient une priorité absolue pour le peuple britannique", a-t-il déclaré.

Mais Darmanin a déclaré que l'utilisation de telles tactiques "risquerait d'avoir un impact négatif sur notre coopération".

Le député français de Calais, Pierre-Henri Dumont, a déclaré que "rien" ne peut arrêter les traversées des bateaux de migrants, en raison de l'étendue des côtes françaises.

"Nous avons entre 300 et 400 kilomètres de côtes à surveiller chaque jour et chaque nuit et il est impossible d'avoir des policiers tous les 100 mètres en raison de la longueur de la côte", a-t-il expliqué.

"Proposer des circuits plus sûrs"

Crédit photo, AFP Légende image, Bloqués à une trentaine de kilomètres de l'Angleterre par une frontière verrouillée, de plus en plus de migrants tentent de traverser la Manche dans des embarcations de fortune

Plusieurs organisations caritatives de sauvetage ont exhorté le ministère de l'Intérieur britannique à adopter une "approche plus humaine et responsable" envers les demandeurs d'asile.

Amnesty International a noté que les gens ont le droit de demander l'asile au Royaume-Uni et qu'ils "font des voyages dangereux et dépendent des trafiquants parce qu'il n'y a pas d'alternatives sûres à leur disposition".

"Une petite minorité de réfugiés dans le monde se sentent en sécurité et veulent reconstruire leur vie au Royaume-Uni parce qu'ils ont une famille et une communauté ici", a déclaré à BBC World Tim Naor Hilton, directeur exécutif de l'organisation caritative britannique Refugee Action.

"Le gouvernement doit proposer des circuits plus sûrs, tels que des plans de regroupement familial, des visas humanitaires et un engagement à long terme pour réinstaller 10 000 réfugiés par an.

"La plupart des gens au Royaume-Uni pensent que nous devrions offrir un abri à ceux qui en ont besoin. Et nous avons vu un changement palpable dans l'opinion publique depuis la tragédie en Afghanistan, avec des dons à des œuvres caritatives, des offres de logement et des appels pour traiter les réfugiés avec la dignité qu'ils méritent", a ajouté Hilton.

Le Refugee Council, un groupe britannique qui travaille avec les réfugiés et les demandeurs d'asile, a demandé que des mesures soient prises pour aider les migrants.

"Plutôt que de consacrer du temps, des ressources et d'immenses efforts pour chasser ces personnes vulnérables, ce gouvernement doit en premier lieu offrir aux gens des options d'itinéraires sûrs pour arrêter des voyages aussi dangereux".

"Nous exhortons ce gouvernement à reconsidérer ses politiques brutales et à penser aux vies individuelles au centre de ces voyages désespérés."

Le chercheur de l'Université d'Oxford, Peter Walsh, a déclaré à BBC Mundo que, selon une enquête du ministère de l'Intérieur, presque tous les migrants qui traversent le canal et demandent l'asile au Royaume-Uni le font parce qu'ils ont déjà de la famille dans le pays, la perception qu'il s'agit d'une nation pacifique et tolérante, et le fait que l'anglais est la langue parlée.

"Dans de nombreux cas, les migrants eux-mêmes n'ont pas le choix ; les passeurs décident pour eux", a déclaré Walsh.

Il estime également que cette question préoccupe beaucoup les citoyens britanniques, mais qu’elle reste très complexe à traiter par le gouvernement, qui peut l'utiliser plutôt "comme quelque chose de symbolique pour faire de la rhétorique politique".

Le gouvernement britannique a déclaré qu'il continuait d'évaluer et de tester une variété d'options sûres et légales pour trouver des moyens d'arrêter les petits navires entreprenant le voyage à travers le canal.

Il a également noté qu'il devait utiliser toutes les tactiques possibles à sa disposition pour lutter contre la traite des êtres humains.