Covid : que sait-on du variant Mu, détecté dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et surveillé par l'OMS ?

Luke O'Neill

The Conversation*

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d'ajouter un autre variant de coronavirus à sa liste de surveillance. Il est appelé Mu et est désigné comme un variant d'intérêt (VOI).

Cela signifie qu'il présente des différences génétiques par rapport aux autres variantes connues et qu'il est à l'origine d'infections dans plusieurs pays, ce qui pourrait constituer une menace particulière pour la santé publique.

Il est possible que les modifications génétiques de mu la rendent plus transmissible, lui permettent de provoquer des maladies plus graves et la rendent plus apte à échapper aux réponses immunitaires déclenchées par les vaccins ou l'infection par des variantes antérieures.

Ce qui, à son tour, pourrait le rendre moins sensible au traitement. Notez le mot "pourrait".

Un VOI n'est pas un variant préoccupant (VOC), qui est un variant dont il est démontré qu'elle acquiert l'une de ces caractéristiques, ce qui la rend plus dangereuse et donc plus importante.

Le variant Mu est surveillé de prêt pour voir s'il doit être désigné comme un COV. Espérons que ce ne soit pas le cas.

Quatre autres VOI sont surveillés par l'OMS - Eta, Iota, Kappa et Lambda - mais aucun d'entre eux n'a été reclassé comme un COV.

Cela pourrait être le cas pour le mu également, mais nous devons attendre de nouvelles données.

Ce qui rend Mu particulièrement intéressant (et inquiétant), c'est qu'il présente ce que l'OMS appelle une "constellation de mutations indiquant des propriétés potentielles d'échappement au système immunitaire".

En d'autres termes, il a la particularité de pouvoir contourner la protection vaccinale existante

Où se propage-t-il ?

Mu est apparu pour la première fois en Colombie en janvier 2021, où il a reçu la désignation B.1621. Il a depuis été détecté dans 40 pays, mais on pense actuellement qu'il n'est responsable que de 0,1 % des infections dans le monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mu est apparu en Colombie en janvier 2021 et est plus répandu dans ce pays que partout ailleurs

Mu est beaucoup plus répandu en Colombie que partout ailleurs.

Si l'on considère les échantillons de coronavirus qui sont séquencés génétiquement, 39 % de ceux analysés en Colombie sont des Mu - bien qu'aucun échantillon n'ait été enregistré dans ce pays au cours des quatre dernières semaines.

En revanche, 13 % des échantillons testés en Équateur étaient mu, et ce variant représente 9 % des échantillons séquencés au cours des quatre dernières semaines, tandis qu'au Chili, un peu moins de 40 % des échantillons séquencés étaient mu au cours du dernier mois.

Cela suggère que le virus ne circule plus en Colombie, mais qu'il est transmis dans d'autres pays d'Amérique du Sud proches.

Jusqu'à présent, 45 cas sont identifiés au Royaume-Uni grâce à des analyses génétiques, et semblent provenir de l'étranger.

Cependant, comme tous les cas de covid-19 ne sont pas finalement séquencés pour voir de quelle variante il s'agit, il est possible que la prévalence de Mu au Royaume-Uni soit plus élevée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant Mu ne circule pas seulement en Colombie. Des cas sont également détectés dans des pays tels que le Royaume-Uni

Quel est le danger ?

Les principales questions sont de savoir si le Mu est plus transmissible que la variante actuellement dominante, Delta, et si elle peut provoquer une maladie plus grave.

Le variant Mu présente une mutation appelée P681H, signalée pour la première fois dans le variant Alpha, qui est potentiellement responsable d'une transmission plus rapide.

Toutefois, cette étude est encore en format de prépublication, ce qui signifie que ses résultats n'ont pas encore été officiellement examinés par d'autres scientifiques.

Nous ne pouvons pas encore être sûrs des effets de P681H sur le comportement du virus.

Le Mu présente également les mutations E484K et K417N, qui sont associées à la capacité d'échapper aux anticorps contre le coronavirus. La preuve en est plus concrète.

Ces mutations se produisent également dans le variant Bêta, il est donc possible que le Mu se comporte comme bêta, contre lequel certains vaccins sont moins efficaces.

Le Mu présente également d'autres mutations, telles que R346K et Y144T, dont les conséquences sont inconnues, d'où la nécessité d'analyses complémentaires.

Mais le Mu peut-il vraiment échapper à l'immunité préexistante ?

Jusqu'à présent, il n'existe que peu d'informations à ce sujet, une étude réalisée par un laboratoire de Rome ayant montré que le vaccin Pfizer/BioNTech était moins efficace contre le mu que d'autres variantes lors d'une expérience en laboratoire.

Malgré cela, l'étude considère que la protection offerte par le vaccin contre le mu est robuste. Nous ne savons pas encore vraiment si les mutations mu se traduiront par une augmentation des infections et des maladies.

Cependant, il y a eu des rapports surprenants de Mu.

Fin juillet, une chaîne d'information de Floride a rapporté que 10 % des échantillons séquencés à l'Université de Miami étaient du Mu.

Au début du mois d'août, Reuters a rapporté que sept résidents entièrement vaccinés d'une maison de retraite en Belgique étaient morts d'une épidémie de Mu.

Toutefois, il s'agit d'instantanés limités du comportement du variant.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le Mu est le premier nouveau variant à être ajouté à la liste de l'OMS depuis juin.

Lorsqu'un variant préoccupant est désigné, l'OMS procède à une analyse comparative des caractéristiques du nouveau variant, évaluant comment il se compare à d'autres qui sont également surveillés, en demandant à ses États membres de recueillir des informations sur l'incidence et l'impact du variant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant delta, découvert pour la première fois en Inde, est responsable de graves épidémies de coronavirus dans le monde entier

Ceci est en cours de réalisation.

La désignation de Mu comme OIV reflète l'inquiétude générale quant à l'apparition de nouvelles variantes qui pourraient être problématiques.

La variante Delta, plus transmissible, qui s'installe dans de nombreux pays, notamment chez les personnes non vaccinées, montre la rapidité et l'importance avec lesquelles les variantes virales peuvent changer le cours de la pandémie.

Chaque fois que le virus se reproduit à l'intérieur d'une personne, il y a une chance qu'il mute et qu'un nouveau variant apparaisse.

C'est un jeu de chiffres. C'est un processus aléatoire, un peu comme un jeu de dés.

Plus il y a de rouleaux, plus il y a de chances que de nouveaux variants apparaissent. Le principal moyen d'arrêter les variants est la vaccination mondiale.

L'émergence de Mu nous rappelle combien cet objectif reste important.

De nombreuses personnes, notamment dans les pays en développement, ne sont toujours pas vaccinées.

Nous devons acheminer des vaccins dans ces pays le plus rapidement possible, à la fois pour aider les personnes vulnérables et pour empêcher l'apparition de nouveaux variants.

Sinon, notre sortie de la pandémie sera retardée, peut-être de plusieurs mois.

-----------------

Luke O'Neill est professeur de biochimie au Trinity College de Dublin, en Irlande.