Crédit photo, Toby Harnden private collection / Polaris Légende image, John Walker Lindh est arrêté en Afghanistan à la fin de 2001

John Walker Lindh a grandi dans une famille catholique de classe moyenne à Mill Valley, au nord de San Francisco. Cependant, il est connu dans le monde entier comme le "taliban américain".

M. Lindh a été le premier détenu de nationalité américaine après le début de la "guerre contre le terrorisme" annoncée par le président George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001.

Sa capture au Pakistan, où il faisait partie d'une unité militaire comprenant 75 étrangers combattant dans les rangs des talibans, a fait grand bruit et les images de ce jeune homme barbu apparemment désorienté ont fait le tour du monde.

"Je plaide coupable. J'ai servi comme soldat pour les talibans l'année dernière, d'août à décembre. Ce faisant, je portais un fusil et deux grenades. Je l'ai fait volontairement et en sachant que c'était illégal", avoue Lindh en juillet 2002, à la suite d'un accord sur le plaidoyer qui lui a permis d'éviter la prison à vie et d'être condamné à 20 ans de prison.

Mais comment ce jeune Californien est-il devenu un djihadiste et s'est-il entraîné dans des camps militaires financés par Oussama ben Laden ?

Entre Malcolm X et Oussama ben Laden

Malgré son éducation catholique, Lindh a commencé à être attiré par l'islam au début de son adolescence

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les premières images de Lindh après son arrestation ont fait le tour du monde

Selon son père, Frank Lindh, le jeune homme était très impressionné lorsqu'il a vu, à l'âge de 12 ans, les images de pèlerins se rendant à la Mecque dans le film de Spike Lee, Malcolm X.

C'est à partir de là qu'il a entamé un processus de recherche qui, des années plus tard, aboutira à sa conversion à l'islam.

"Il était à la croisée des chemins à ce moment-là. Il n'était pas sûr de savoir où aller dans ce monde. Il semblait que l'islam et la religion étaient pour lui un moyen de s'épanouir spirituellement", a déclaré Abdullah Nana, imam du centre islamique de Mill Valley, dans une interview accordée à la BBC en 2011.

Nana explique que le jeune homme s'est adressé à l'institution et s'est peu après converti à l'Islam et a décidé d'apprendre l'arabe et de mémoriser le Coran.

Ainsi, à l'âge de 17 ans, Lindh obtient la permission de ses parents de se rendre au Yémen pour y étudier l'arabe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On pense que Lindh s'est radicalisé alors qu'il étudiait dans une école coranique au Pakistan

Il est ensuite retourné en Californie, où il est resté quelques mois avant de décider de retourner au Yémen. De là, il a écrit à son père pour lui demander s'il pouvait aller au Pakistan pour poursuivre ses études.

"Je fais confiance à ton jugement et j'espère que tu vivras une merveilleuse aventure", a répondu son père.

Au Pakistan, Lindh s'est inscrit dans une école religieuse de la ville de Bannu, dans la province de la Frontière du Nord-Ouest, où sa position s'est apparemment radicalisée.

À l'insu de ses parents, en juin 2001, Lindh décide de passer en Afghanistan.

Avec l'aide d'un groupe militant, il reçoit une formation militaire de deux mois au camp d'entraînement al-Farouq, financé par Oussama ben Laden.

Au cours de cet été, il rencontre deux fois le chef d'Al-Qaïda, bien que, selon son père, le jeune homme n'ait rien à voir avec le terrorisme.

"Il était l'un des milliers de jeunes hommes musulmans qui, au fil des ans, ont offert leurs services en Afghanistan contre les seigneurs de la guerre soutenus par la Russie" (de l'Alliance du Nord), a déclaré Frank Lindh à la BBC dans une interview de 2011.

Cependant, Michael Chertoff, qui était procureur général adjoint lors du procès de Lindh, ne pensait pas que le jeune homme était si clairement dissocié du terrorisme.

"Il est allé se battre pour un régime hostile aux États-Unis et qui a soutenu les attaques du 11 septembre.

Ce n'est pas exactement de la trahison, mais je dirais que c'est un cousin proche de la trahison", a déclaré M. Chertoff à la BBC en 2011.

Les premières accusations portées contre Lindh indiquaient qu'Al-Qaïda lui avait proposé de commettre un attentat contre les États-Unis ou Israël, mais qu'il avait refusé.

L'impact du 11 septembre

Début septembre 2001, Lindh faisait partie d'une unité militaire de 75 soldats non afghans dans la région de Tahar, au nord-est du pays.

C'est à ce moment-là que tout a changé.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Afghanistan et de renverser le régime des talibans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au moment de l'attaque des tours jumelles, Lindh combattait avec les Talibans en Afghanistan

Quelques semaines plus tard, le pays est bombardé et l'unité de Lindh est contrainte de battre en retraite, traversant le désert jusqu'à Kunnduz, où elle se rend à l'Alliance du Nord.

Ils ont été déplacés vers la forteresse de Qala-i-Jangi, à l'extérieur de Mazar-e Sarif, qui était contrôlée par le général Abdul Rashid Dostum, un chef de guerre afghan.

Ce devait être l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre en Afghanistan, commençant par un soulèvement de prisonniers talibans et se terminant par la mort de centaines de prisonniers talibans, ainsi que d'un des agents de la CIA qui aidaient l'Alliance du Nord contre le régime taliban.

Lindh a été blessé à la jambe et s'est réfugié avec de nombreux autres survivants dans une cave.

Selon son récit des événements, pendant qu'ils étaient là, les forces de Dostum ont lancé des grenades dans les conduits d'aération et ont pompé de l'eau glacée pour tenter de les noyer. De nombreux autres prisonniers sont morts.

Blessée par des éclats d'obus et souffrant d'hypothermie, Lindh a réussi à remonter à la surface et a été placée sous la garde des forces américaines le 1er décembre 2001.

"Le Taliban américain"

Peu après, la nouvelle de son arrestation se répand dans le monde entier et il devient connu sous le nom de "taliban américain"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Début décembre 2001, Lindh a été placée en détention par les forces américaines

C'est aussi à ce moment-là, après sept mois sans nouvelles de lui, que ses parents reconnaîtront son image aux informations.

Lindh a été emmené au Camp Rhino, une base américaine située à quelque 190 kilomètres au sud-ouest de Kandahar. Là-bas, selon le récit de son père, "il a été laissé dans un conteneur métallique, nu pendant deux jours et deux nuits dans le désert afghan" et sans traitement pour ses blessures.

Pendant ce temps, aux États-Unis, ce que sa mère, Marilyn Walker, a décrit comme une "marée" irrépressible de couverture médiatique négative a augmenté.

Le procureur général John Ashcroft a décrit Lindh comme "un terroriste formé par Al-Qaïda qui a conspiré avec les talibans pour tuer ses concitoyens".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le procureur général John Ashcroft a décrit Lindh comme "un terroriste formé par Al-Qaïda"

"Cette image a été gravée dans l'esprit des gens lorsqu'ils étaient accablés par le chagrin et le deuil après le 11 septembre", explique Frank Lindh à la BBC.

Dans ce contexte, il peut sembler presque miraculeux que Lindh ait pu éviter la peine de prison à vie prévue dans l'acte d'accusation initial de l'accusation.

Mais ce qui semble avoir joué en sa faveur, ce sont les images prises après son arrestation qui montrent comment il a été traité par les forces américaines.

Ces photographies - dont certaines illustrent cette note - viennent d'être publiées dans le livre qui vient de paraître First Casualty: The Untold Story of the CIA Mission to Avenge 9/11, écrit par Toby Harnden, qui raconte l'histoire de la première mission de la CIA en Afghanistan après le 11 septembre et comment la capture de Lindh a eu lieu.

De la prison à la libération conditionnelle

Selon le récit de Harnden, rapporté par le Daily Mail britannique, les premiers agents américains en Afghanistan ont appelé Lindh "l'Irlandais" car, bien qu'il ait refusé de leur parler, un autre prisonnier leur avait dit qu'il prétendait être originaire de ce pays.

Ce n'est qu'après l'échec du soulèvement de Qala-i Jangim que Lindh a dit à un médecin qu'il était américain.

Crédit photo, Toby Harnden private collection / Polaris Légende image, Les agents américains ont pris une photo d'équipe avec Lindh

Après cette révélation, le "Taliban américain" est né et Lindh est devenu une sorte de trophée pour les agents américains.

Ainsi, lorsqu'il devait être transféré de Mazar-e Sarif au Camp Rhino, une équipe d'agents américains a décidé de lui mettre un bandeau sur les yeux - sur lequel ils ont placé un ruban adhésif portant l'inscription shithead (tête de m...) - et de se prendre en photo à côté de lui.

Cette image, ainsi que de nombreuses autres montrant prétendument ses mauvais traitements, a été compilée par les avocats de Lindh avant le procès et est maintenant publiée dans le livre de Harnden.

D'autres photos prises au Camp Rhino montrent Lindh nu sur une civière, les yeux bandés et menotté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les avocats de Lindh ont affirmé que ces images constituaient des preuves de mauvais traitements

La défense de Lindh a utilisé cet ensemble d'images pour affirmer qu'il avait été maltraité et pour demander que les déclarations qu'il avait faites lors des interrogatoires au Camp Rhino ne soient pas prises en compte car elles avaient été faites sous la contrainte.

Selon le livre de Harnden, Lindh aurait avoué au FBI que, pendant l'été, il avait appris d'une base d'Al-Qaïda que des kamikazes (ceux qui ont perpétré les attentats du 11 septembre) avaient été envoyés aux États-Unis.

Ces éléments ont toutefois été mis de côté lorsque Lindh a conclu avec l'accusation un accord de plaidoyer qui l'obligeait à ne plaider coupable que de deux chefs d'accusation - ce qui lui valait une peine de 20 ans de prison - et à renoncer à formuler toute allégation d'abus ou de mauvais traitements à l'encontre des agents américains qui l'avaient placée en détention.

Bien qu'au moment de sa condamnation en octobre 2002, Lindh ait déclaré qu'il condamnait "le terrorisme à tous les niveaux, sans équivoque" et qu'il avait eu tort de rejoindre les talibans, des articles de presse publiés ces dernières années indiquent qu'il a apparemment continué à épouser des positions radicales.

Crédit photo, Toby Harnden private collection / Polaris

Un élément qui a suscité la controverse en 2019, lorsqu'après 17 ans de prison, on a appris que Lindh bénéficierait d'une libération conditionnelle.

À la mi-mai 2019, Lindh a été libérée de prison, mais avec certaines restrictions telles qu'une interdiction d'Internet et une interdiction de voyager.