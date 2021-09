Mehdi Rajabian: le musicien iranien qui risque la prison à cause de son nouvel album

Mark Savage

BBC music reporter

il y a 34 minutes

Crédit photo, Mehdi Rajabian Légende image, Mehdi Rajabian a créé son album en secret, puis a éffacé toute trace de l'enregistrement de chez lui

Le musicien iranien Mehdi Rajabian risque la prison pour avoir fait de la musique.

En fait, il a déjà passé deux ans enfermé - dont un passage à l'isolement et une grève de la faim - pour avoir diffusé des chansons avec lesquelles les autorités iraniennes n'étaient pas d'accord. Mais il ne se décourage pas.

"Je ne reculerai pas et je ne me censurerai pas", déclare à BBC News.

Et donc, il a travaillé depuis le sous-sol de sa maison à Sari, dans le nord de l'Iran, pour créer un nouvel album.

L'album intitulé 'Coup Of The Gods' est le résultat de la collaboration de plusieurs artistes dont un orchestre brésilien, des musiciens de Turquie, de Russie, d'Inde, d'Argentine et de deux chanteuses américaines, Lizzy O'Very et Aubrey Johnson.

Leurs voix donnent vie aux airs mélancoliques des chansons de Rajabian. Mais elles constituent aussi un acte politique audacieux dans un pays où les chanteuses ne peuvent pas se produire.

Lorsque Rajabian a annoncé son intention de travailler avec des musiciennes l'année dernière, il a été arrêté et traduit en justice, où un juge lui a dit qu'il "encourageait la prostitution".

Après avoir versé une caution, il a continué à enregistrer, malgré la menace d'emprisonnement.

Maintenant que l'album est terminé, "ils pourraient m'accuser à nouveau", dit-il à BBC News. "On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Mais je ne reculerai pas".

"Il est ridicule qu'à notre époque, nous parlions d'interdire la musique".

Grève de la faim

L'épreuve de Rajabian a commencé en 2013, lorsque les Gardiens de la révolution islamique ont fait une descente dans son bureau, fermé son studio d'enregistrement et confisqué tous ses disques durs.

À l'époque, il dirigeait une maison de disques qui défendait les musiciennes et travaillait sur un album, 'The History Of Iran Narrated By Setar', qu'il a décrit comme traitant de "l'absurdité" de la guerre Iran-Irak.

Accusé de diffuser "de la musique underground, dont les paroles et les messages en grande partie ont été jugés offensants pour les autorités iraniennes ou la religion du pays", il a été envoyé en prison. Rajabian dit qu'il a passé 90 jours en isolement, les yeux bandés sans savoir où il se trouvait.

Il a finalement été libéré sous caution, mais en 2015 a été de nouveau arrêté - cette fois avec son frère cinéaste, Hossein Rajabian - et condamné à six ans de prison, après un procès de trois minutes.

En signe de protestation, les frères ont entamé une grève de la faim pendant 40 jours. Rajabian dit qu'il a perdu 15 kg et qu'il a vomi du sang.

Crédit photo, Mehdi Rajabian Légende image, Mehdi Rajabian : "Au Moyen-Orient, un instrument peut être aussi puissant qu'une arme à feu"

Cette expérience a directement inspiré le morceau d'ouverture de son nouvel album, 'Whip On A Lifeless Body' [Fouet sur un corps sans vie]. Sombre et envoûtant, il passe d'une ligne de violoncelle saccadée à une houle spectrale, presque transcendantale, de cordes et de voix.

"Le narrateur est un corps humain qui n'a plus de présence physique", explique le musicien.

" Le 29e jour de la grève de la faim, j'ai ouvert les yeux et je ne savais pas si j'étais vivant ou mort, sur Terre ou au ciel. J'étais en transe. C'était une sensation étrange... et c'est ce que je voulais capturer".

La grève de la faim a également laissé des séquelles, ses articulations ont enflé, ce qui signifie qu'il ne peut plus jouer de la musique lui-même.

Au lieu de cela, il écrit les chansons et les envoie à des musiciens du monde entier. Ils enregistrent leurs parties et les renvoient en Iran, où il assemble minutieusement les chansons, luttant contre une connexion Internet lente et sous la surveillance des autorités iraniennes.

Le processus est long et ardu. Rajabian dit avoir parlé à l'orchestre brésilien "pendant des heures à distance" pour expliquer les émotions qu'il voulait transmettre.

"Je cherchais une nouvelle couleur sonore. Une musique qui n'a pas de lieu, ni à l'est ni à l'ouest", dit-il. "J'ai même essayé d'enlever leur accent occidental", poursuit-il, les encourageant à improviser. Le but était de "se sentir libéré, de créer un vrai sentiment".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président de la Recording Academy Harvey Mason Jr (à droite, photographié avec John Legend) a aidé à terminer l'album

L'album a été mixé et édité par le producteur américain Harvey Mason Jr, qui a écrit et enregistré avec Aretha Franklin, Michael Jackson, Beyoncé et Britney Spears ; et a été, plus tôt cette année, élu président par intérim des Grammys.

"Quand j'ai parlé à Mehdi pour la première fois, j'étais intéressé, puis quand j'ai entendu son histoire, j'étais intrigué", explique-t-il à BBC News. "Enfin, quand j'ai entendu la musique, j'ai été époustouflé".

"Mehdi a fait quelque chose de fascinant et de beau dans des circonstances difficiles".

"Une arme de vérité"

L'album doit sortir ce vendredi et survient quelques semaines seulement après la prise de contrôle par les talibans de l'Afghanistan, voisin oriental de l'Iran. Le nouveau régime a déjà interdit la diffusion de musique en public, la qualifiant de 'non islamique' ; tandis que le chanteur folk Fawad Andarabi a été abattu, apparemment après avoir été traîné hors de son domicile par les forces talibanes.

Rajabian dit que la résistance est la seule solution.

"Au Moyen-Orient, un instrument peut être aussi puissant qu'une arme à feu", indique-t-il à BBC News lorsqu'il a annoncé l'album pour la première fois en janvier 2020.

Aujourd'hui, il ajoute : "Un jour, les gens regarderont en arrière et se rendront compte que nous n'avons pas fait que de la musique. Nous avons apporté la philosophie et la pensée à l'humanité avec la musique, pour dire que nous ne sommes pas restés silencieux face à l'oppression.

"Le silence face à l'oppression est une complicité avec l'oppresseur. Je ne peux pas me taire. La musique est la seule arme de la vérité, pour résister à la superstition".

Bien que la musique de Rajabian ne puisse pas être entendue dans son pays d'origine, il espère que les gens d'ailleurs l'adopteront ainsi que ses messages de compassion et de force.

"Le fait que les gens écoutent mon album et me suivent m'aide à dire que je suis vivant, ma voix n'est pas étouffée", dit-il.

"Je peux dire au monde qu'aucun pouvoir dictatorial ne peut arrêter la liberté de la musique. J'ai bravé toutes les interdictions et les barbelés de la prison, et aujourd'hui j'ai apporté de la [nouvelle] musique au public. Même si je me retrouve moi-même derrière les barreaux".