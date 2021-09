Pamela Uba : la première Miss Irlande noire et "fière" de sa couronne

il y a 27 minutes

"C'est incroyable d'être ce visage que les jeunes filles noires peuvent regarder et dire : 'oui, elle l'a fait, alors nous aussi.'"

Elle ajoute : "Je suis la première et c'est incroyable - les gens m'admirent et je n'aurais jamais pensé que je serais dans cette position."

Pamela a déménagé en République d'Irlande depuis l'Afrique du Sud à l'âge de sept ans, avec sa mère et ses trois frères et sœurs.

"C'est juste une étrange façon de grandir, je n'aimais pas vraiment que mes amis viennent parce que je ne voulais pas qu'ils me voient comme étant différente."

Pamela a ensuite étudié les sciences médicales à l'université et travaille maintenant dans un hôpital de Galway.

"L'un des juges pensait que j'étais candidate cette année-là et je ne l'étais pas en fait, elle m'a encouragé à le faire."

"Cela me fait plaisir de savoir que je rends d'autres fiers".

"Les gens nous ont tellement soutenus, ils sont si heureux de nous voir représentés et si fiers d'être irlandais.

"Je suis tellement bénie de savoir que les jeunes filles se sentent représentées maintenant, car elles me voient faire des choses que j'avais rêvées de faire en tant que jeune fille."

Mais il y a eu des commentaires négatifs et du trolling aussi.

"Ce qui m'a apporté le plus de joie, c'est d'aider ma communauté et d'aider les enfants qui étaient comme moi et qui venaient de la même situation que moi."