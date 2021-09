Nutrition : manger trop de sel nuit-il à votre santé ?

il y a 17 minutes

La consommation excessive de sel est associée à une augmentation de la pression artérielle, un facteur de risque dans le développement des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, et à un risque accru de cancer de l'estomac et d'ostéoporose.