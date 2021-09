Architecture : la brillante invention des Mayas (toujours utilisée aujourd'hui) pour construire une ville majestueuse sur un lieu sans eau.

Construites sans l'aide de bêtes de somme, d'outils métalliques ou de roues, ces œuvres grandioses servaient aux rois et aux prêtres qui régnaient sur l'une des cités-états les plus influentes du royaume maya, qui s'étendait de la péninsule du Yucatán, au Mexique, au Guatemala, au Belize, à certaines parties du Honduras et du Salvador.

Tikal était le centre économique et cérémoniel d'une civilisation qui aurait compté entre 10 et 15 millions d'habitants.

Les palais et temples massifs de la ville, tous orientés en fonction du passage quotidien du soleil dans le ciel, témoignent des compétences des Mayas en tant qu'architectes et astronomes.

En l'absence de rivières ou de lacs à proximité, les Mayas ont dû créer un réseau d'immenses réservoirs à Tikal pour recueillir et stocker suffisamment d'eau de pluie pendant les quatre à six mois de la saison sèche de la région pour les milliers d'habitants qui vivaient à son apogée au huitième siècle - entre 40 000 et 240 000 selon les estimations.Ces réservoirs ont contribué à plus de 1 000 ans de présence maya à Tikal.