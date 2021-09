Les applications peuvent-elles gérer nos problèmes de santé chroniques ?

Par Maddy Savage

Business reporter, Stockholm

il y a une heure

Crédit photo, Ewa-Lena Rasmusson Légende image, Ewa-Lena Rasmusson a souffert d'arthrite aux genoux.

D'une sortie du lit en titubant lentement à des cours de musculation actifs à la salle de sport, la mobilité d'Ewa-Lena Rasmusson s'est transformée pendant la pandémie.

Cette Suédoise de 55 ans, originaire de Stockholm, explique que c'est grâce à une application suédoise qui crée des programmes d'exercices sur mesure conçus pour atténuer les douleurs articulaires.

Chaque jour, l'application envoie à Mme Rasmusson un "coup de pouce" pour lui rappeler de faire une série de répétitions pendant cinq minutes, comme des squats et des levées de jambes.

Des démonstrations vidéo permettent de s'assurer qu'elle comprend la bonne technique, et son entraînement est adapté en fonction de ses commentaires sur la difficulté ou la douleur qu'elle ressent.

L'application comporte également une fonction de chat qui lui permet d'envoyer un message à un physiothérapeute en chair et en os, qui organise également des contrôles réguliers par vidéoconférence.

"Je peux vraiment sentir la différence", déclare Mme Rasmusson, qui a souffert de douleurs au genou. Lorsqu'elle a commencé le traitement en mars 2020, elle ne pouvait faire qu'une poignée d'accroupissements, et aujourd'hui elle est fière d'en faire "jusqu'à 21".

En plus de soulever des haltères, elle a récemment pu se remettre au vélo, et a même réservé un voyage de ski en famille pour l'année prochaine.

L'application, appelée Joint Academy, a été lancée en 2014 dans le but d'améliorer le traitement de l'arthrose. Elle a été cofondée par Leif Dahlberg, professeur d'orthopédie à l'université de Lund, dans le sud de la Suède, et son fils Jakob, aujourd'hui âgé de 30 ans, qui a abandonné son diplôme en informatique pour lancer la start-up.

Crédit photo, Joint Academy Légende image, Leif et Jakob Dahlberg, père et fils, étendent désormais leurs activités à l'étranger.

La société affirme qu'elle offre une alternative aux files d'attente pour la physiothérapie en face à face, et résout le problème des patients qui sont orientés vers des opérations "à haut risque" et "coûteuses", sans avoir la possibilité d'essayer d'abord des traitements plus simples.

Pendant la pandémie, le jeune M. Dahlberg affirme que la base d'utilisateurs de la plateforme a "fait un bond en avant de deux ou trois ans" par rapport à la croissance prévue.

Bien que la Suède ait choisi de ne pas procéder à un confinement officiel, des opérations ont été reportées dans tout le pays, des cours d'exercices pour personnes âgées ont été annulés, et les patients comme le personnel de santé ont cherché à limiter les contacts en face à face.

Selon la société, près de 50 000 personnes ont utilisé la Joint Academy depuis avril de l'année dernière, contre 15 000 au cours de ses six premières années d'existence. C'est désormais le traitement de première intention le plus courant des douleurs articulaires chroniques en Suède.

"Les personnes souffrant d'affections chroniques font souvent partie du groupe à haut risque pour le Covid, et en cas de pandémie, elles ne devraient pas courir à la clinique pour obtenir du soutien", explique Jakob. "C'était donc très bien pour nous de décharger et de réaffecter des ressources dans les soins de santé."

Joint Academy est un prestataire de services de physiothérapie agréé en Suède. Elle est financée par les autorités régionales de santé qui prennent en charge les frais de placement des patients dans ses programmes de physiothérapie numérique.

Certains patients sont également envoyés par des prestataires privés d'assurance maladie. L'entreprise a levé 295 millions de couronnes suédoises (34,2 millions de dollars ; 24,8 millions de livres sterling) de fonds et a réalisé un chiffre d'affaires de 64 millions de couronnes en 2020.

Crédit photo, Prykhodov Légende image, L'application Joint Academy guide l'utilisateur à travers des exercices

Le succès de l'application s'inscrit dans le cadre d'un essor plus large des services de santé numériques spécialisés en Suède. Parmi ceux-ci, citons Blodtrycksdoktorn, qui propose un traitement sur mesure aux patients souffrant d'hypertension, le service d'aide aux migraineux Migränhjälpen et Mindler, qui donne accès en ligne à des psychologues.

Environ un Suédois sur cinq a utilisé une application numérique de santé à l'automne 2020, selon la Fondation suédoise pour l'internet, dont près d'un retraité sur 10.

Roger Molin est un expert en soins de santé numériques, et un ancien coordinateur national pour les traitements des maladies chroniques. Selon lui, la tendance à utiliser ces applications de santé n'est pas surprenante dans un pays dont la population est férue de technologie et qui a une longue histoire de développement d'innovations numériques, de Spotify à la plateforme de paiement Klarna.

"Je pense qu'elles sont très conviviales", dit-il en parlant des applications numériques de santé qu'il a vues. Il pense qu'un investissement public encore plus important dans les soins de santé numériques est la solution pour alléger la pression sur les services de santé en Suède qui, comme de nombreux pays européens, est confronté au vieillissement de la population.

"Si vous voulez accroître l'efficacité des soins de santé suédois, alors vous devez faire quelque chose pour les personnes atteintes de maladies chroniques, car ces dernières représentent la majeure partie des coûts des soins de santé."

Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Sofia Rydgren Stale, qui préside l'Association médicale suédoise, déclare que, bien que les applications de soins de santé soient d'une "grande importance" pour le développement du système de soins de santé du pays, des débats sont en cours sur la façon de réglementer l'industrie.

Les inquiétudes portent notamment sur le "marketing très agressif" de certaines des entreprises privées à l'origine de ces applications. "Nous avons également besoin de plus de recherche", fait-elle valoir. "Il est important de définir quel type de soins et quels types de traitements peuvent être pris en charge par des applications numériques, et quels soins et quels traitements doivent être pris en charge en consultant un médecin dans un centre de santé ou un hôpital."

De plus, alors que les Suédois ont tendance à avoir un niveau élevé de culture numérique, elle craint que certains résidents vulnérables aient plus de mal que d'autres à accéder aux services basés sur les apps, ce qui pourrait alimenter les inégalités si celles-ci sont prioritaires à l'avenir. "Le secteur des soins de santé devrait être ouvert à tous", insiste-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ un quart des personnes souffriront d'arthrite au cours de leur vie.

Mais Jakob Dahlberg, qui est le directeur général de Joint Academy, est loin de s'inquiéter des critiques, soulignant les résultats des dix études cliniques de l'entreprise évaluées par des pairs.

Des recherches récentes menées par l'université de Nottingham ont montré que les patients utilisant l'application ont vu leur niveau de douleur diminuer de 41 % après six semaines, alors que ce chiffre n'était que de 6 % pour ceux qui recevaient des soins traditionnels.

"Cela fonctionne. Il n'y a vraiment pas besoin d'argumenter plus que cela : les données parlent d'elles-mêmes", déclare Jakob.

Pour quelque 2 500 utilisateurs, comme Agneta Sjödin Portinson d'Östersund, dans le nord de la Suède, l'impact a même été si spectaculaire qu'ils ont changé d'avis sur la possibilité de se faire opérer.

"J'étais à deux doigts de me faire opérer parce que je ne voyais pas d'autre solution", explique cette femme de 58 ans.

Sa douleur à la hanche était si forte qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit et avait souvent du mal à mettre ses chaussures et ses chaussettes le matin. "Maintenant, tout va bien... Quand je marche longtemps, je peux ressentir un peu de douleur en rentrant chez moi, mais d'autres fois, pas du tout", dit Mme Portinson.

Selon Jakob, Joint Academy a désormais "de très grandes ambitions au niveau mondial". Lancée récemment aux États-Unis, elle prévoit de s'implanter dans d'autres pays européens et d'ajouter les douleurs lombaires à son offre de traitement.

Au Royaume-Uni, où environ 10 millions de personnes souffrent d'arthrite ou d'autres affections des articulations, l'application est déjà disponible, bien qu'elle ne soit pas actuellement financée par le NHS.

Crédit photo, Ewa-Lena Rasmusson Légende image, Ewa-Lena Rasmusson peut à nouveau participer à des randonnées cyclistes organisées.

De retour en Suède, les utilisateurs de Joint Academy comme Mme Rasmusson sont convaincus que l'attrait de l'application perdurera, même dans les pays où les recommandations de distanciation sociale ont été assouplies et où les rendez-vous physiques sont à nouveau plus accessibles.

Pour Mme Rasmusson, l'attrait de l'application réside en grande partie dans le fait qu'elle n'a pas eu à se déplacer pour se rendre à un rendez-vous de physiothérapie traditionnel, ce qui, selon elle, aurait été fastidieux même avant la pandémie.