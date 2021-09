Élections russes : cinq choses à savoir

il y a une heure

La Russie organise des élections législatives et locales du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.

Le président Vladimir Poutine explique qu'il s'agit de "l'événement le plus important dans la vie de la société et du pays".

1. Qui est élu et qui vote ?

La Russie a à la fois un parlement et un président.

Ce dernier a plus de pouvoir réel pour déterminer les orientations politiques et économiques du développement du pays, mais le premier a un rôle clé pour proposer de nouvelles lois.

La Russie est un État fédéral composé de 85 sujets - républiques ou régions. Les conseils locaux ou les parlements locaux, comme on les appelle dans certains cas, jouent un rôle important dans le développement régional, car ils contrôlent les dépenses locales et affectent directement la vie quotidienne des gens.

C'est pourquoi les personnes élues dans ces assemblées législatives locales sont tout aussi importantes, sinon plus, pour les populations locales. Cette fois, certaines régions du pays organiseront des élections locales - soit des conseillers locaux, soit des députés locaux (39 régions sur 85), soit des gouverneurs locaux (neuf régions et états).

La Russie a un système de vote mixte : la moitié des sièges de la Douma sont élus sur des listes de parti et l'autre moitié au scrutin majoritaire à un tour.

Il y a plus de 108 millions de personnes inscrites sur les listes électorales en Russie. Il y a également plus de deux millions d'électeurs russes à l'étranger. Il devrait y avoir plus de 95 000 bureaux de vote.