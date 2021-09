Préhistoire : comment vivaient les derniers Néandertaliens ?

il y a 17 minutes

Par Melissa Hogenboom

Crédit photo, Alamy Légende image, Les interprétations modernes de l'apparence de l'homme de Neandertal incluent les cheveux roux

Il y a 40 000 ans, en Europe, nous n'étions pas la seule espèce humaine en vie - il y en avait au moins trois autres. Beaucoup d'entre nous connaissent l'une d'entre elles, les Néandertaliens. Ils se distinguaient par leur corps trapu et leurs sourcils épais. Ils étaient remarquablement semblables à nous et ont vécu dans de nombreuses régions d'Europe pendant plus de 300 000 ans.

Pour la plupart, les Néandertaliens étaient un groupe résilient. Ils ont existé pendant environ 200 000 ans de plus que nous, les humains modernes (Homo sapiens). Les preuves de leur existence disparaissent il y a environ 28 000 ans, ce qui nous permet d'estimer le moment où ils se sont définitivement éteints.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Les preuves fossiles montrent que, vers la fin, les quelques derniers s'accrochaient à la survie dans des endroits comme Gibraltar. Les découvertes faites dans ce territoire britannique d'outre-mer, situé à l'extrémité sud de la péninsule ibérique, nous aident à mieux comprendre ce qu'étaient réellement ces derniers Néandertaliens vivants. Et de nouveaux éléments révèlent qu'ils nous ressemblaient beaucoup plus que nous ne le pensions.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Reproduction d'une famille néandertalienne exposée au Field Museum of Natural History de Chicago, dans l'Illinois

En reconnaissance de cela, Gibraltar reçoit le statut de patrimoine mondial de l'Unesco en 2016. Quatre grandes grottes présentent un intérêt particulier. Trois de ces grottes sont à peine explorées. Mais l'une d'entre elles, la grotte de Gorham, fait l'objet de fouilles annuelles. "Ils ne faisaient pas que survivre", me dit Clive Finlayson, directeur de l'archéologie du musée de Gibraltar, à propos de ses habitants.

"C'était en quelque sorte la ville de Neandertal", dit-il. "C'était l'endroit avec la plus grande concentration de Néandertaliens partout en Europe". On ne sait pas si cela pouvait représenter seulement des dizaines de personnes, ou quelques familles, puisque les preuves génétiques suggèrent également que les Néandertaliens vivaient en "nombreuses petites sous-populations".

Leur occupation à Gibraltar a été établie pour la première fois en 1848, avec la découverte du premier crâne de Néandertalien entièrement adulte. Depuis lors, les ossements de sept autres individus néandertaliens ont été trouvés, ainsi que de nombreux artefacts qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne, comme des outils, des restes d'animaux et des coquillages.

Nous pouvons dater chaque découverte en fonction de l'endroit où elle a été trouvée. À l'intérieur de la grotte de Gorham, il y a plusieurs mètres de couches de sédiments. Chaque couche représente un point différent dans le temps géologique. Les restes fossiles découverts dans ces couches suggèrent que les Néandertaliens de Gibraltar ont occupé la grotte par intermittence pendant plus de 100 000 ans.

Les Néandertaliens se sont peut-être accrochés dans la région jusqu'à il y a 24 à 33 000 ans, selon la datation d'une des couches de la grotte de Gorham. Cela fait de cette région l'un des derniers endroits connus où les Néandertaliens ont vécu.

Il est possible qu'ils se soient également répandus dans les zones côtières environnantes, mais l'eau a considérablement augmenté au cours des 30 000 dernières années. Cela signifie que toute autre preuve fossile a été submergée depuis longtemps. "Nous avons la chance qu'à Gibraltar, en raison de ses falaises abruptes, les preuves soient restées dans ces grottes", explique Clive.

Clive, ainsi que sa femme Geraldine et son fils Stewart, fouillent ces grottes depuis de nombreuses années. Tous trois sont des scientifiques.

Si la partie avant de la grotte est relativement ouverte, baignée par la lumière naturelle du soleil et offrant une vue directe sur l'océan, l'arrière est plus sombre et se divise en plusieurs chambres. Les grottes restent fraîches en été et légèrement chaudes dans les mois les plus froids - un endroit parfait pour reposer les yeux fatigués et rester à l'abri des prédateurs dangereux.

Crédit photo, BBC Earth Légende image, Clive Finlayson, directeur de l'archéologie du musée de Gibraltar, affirme que les Néandertaliens auraient pu prospérer dans la grotte de Gorham

Des cousins qui s'embrassent

Comme le reste de leur espèce, les Néandertaliens qui vivaient ici étaient loin de l'image que nous en avions - un groupe d'humains primitifs, brutaux et trapus, qui ne pouvaient que grogner pour communiquer et brandir violemment leurs massues devant quiconque s'approchait trop près.

En fait, comme le dit Paola Villa, de l'université du Colorado à Boulder, dans une revue, ils nous ressemblaient beaucoup : nous devons dissiper "le complexe de supériorité de l'homme moderne". Ce constat est renforcé par les connaissances génétiques. Non seulement nous partageons 99,5 % du même ADN, mais nous sommes encore aujourd'hui porteurs d'une partie de l'ADN de l'homme de Neandertal.

Cela s'explique par le fait que lorsque nous sommes arrivés d'Afrique en Europe, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et nous nous sommes croisés avec eux. Tous les individus en dehors de l'Afrique portent encore des traces de ce brassage préhistorique. J'ai découvert il y a quelques années que j'avais 2,5 % d'ADN néandertalien. Il y en a beaucoup - sur des milliers d'individus, les chercheurs ont identifié un total combiné de 20 % d'ADN néandertalien chez les humains modernes d'aujourd'hui.

Les découvertes faites dans la grotte de Gorham nous ont permis d'en savoir beaucoup plus, notamment sur leurs dernières années sur Terre.

Les vestiges de la grotte suggèrent qu'ils exploitaient les fruits de mer et les mammifères marins. Cela n'est pas surprenant étant donné les nouvelles preuves publiées en janvier 2020 qui suggèrent qu'ils pouvaient nager. Il y a même des preuves qu'ils chassaient les dauphins, dit Clive Finlayson. La façon dont ils s'y prenaient n'est pas claire, mais nous savons qu'ils chassaient - ou récupéraient - du gros gibier comme les mammouths laineux, les rhinocéros laineux, les cerfs et les bouquetins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le crâne fossilisé d'un Néandertalien découvert à Gibraltar est exposé au Natural History Museum de Londres

Les restes de plus de 150 espèces différentes d'oiseaux ont également été découverts dans la grotte de Gorham, dont beaucoup portent des marques de dents et de coupures, ce qui suggère que les Néandertaliens les mangeaient.

Il existe même des preuves qu'ils capturaient des oiseaux de proie, notamment des aigles royaux et des vautours. Nous ne savons pas s'ils disposaient de la viande et attendaient la bonne occasion pour la tuer, ou s'ils chassaient activement les oiseaux, une tâche beaucoup plus difficile. Ce que nous savons, c'est qu'ils ne mangeaient pas nécessairement tous les oiseaux qu'ils chassaient, et surtout pas les oiseaux de proie comme les vautours - qui sont pleins d'acide.

"La plupart des marques de coupure se trouvent sur les os des ailes, avec peu de chair. Il semble qu'ils les attrapaient pour porter les plumes", explique Clive Finlayson. Ils semblent avoir préféré les oiseaux aux plumes noires. Cela indique qu'ils les utilisaient peut-être à des fins décoratives, comme des bijoux.

Pour me montrer exactement ce qu'il voulait dire, Clive et son équipe ont reconstitué certaines habitudes intrigantes des Néandertaliens. Un vautour mort, soigneusement conservé congelé, a été sorti et disséqué devant moi, pour montrer comment les Néandertaliens auraient pu procéder des milliers d'années plus tôt.

Ils ont soigneusement retiré les tissus du corps de l'oiseau. Ce qui restait était une magnifique cape décorative élaborée à plumes noires, qui s'étendait, bien sûr, sur toute l'envergure des ailes du vautour. Ils l'ont peut-être enroulée autour de leurs épaules, dit Clive.

Crédit photo, BBC Earth Légende image, Les Néandertaliens auraient pu attraper des vautours pour utiliser leurs plumes comme décoration

Le fait que les Néandertaliens aient pu et voulu prendre ces mesures - y compris la créativité et le raisonnement abstrait nécessaires pour transformer un animal volant en une cape décorative - montre que leurs capacités cognitives pouvaient être comparables aux nôtres. Et indépendamment de leur degré d'intelligence, la création de ce type d'artefacts culturels est l'un des traits caractéristiques de l'humanité.

Des artistes antiques

Il se peut même qu'ils aient produit de l'art. Lors d'une surprenante découverte en 2014, les Finlayson ont trouvé un marquage sur le mur de la grotte de Gorham, surnommé le "hash tag néandertalien". Il s'agissait de la première preuve d'art néandertalien, selon Geraldine.

Malgré sa crudité, Géraldine m'assure qu'il a dû faire l'objet d'une longue préparation. "Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par erreur ou à la suite d'un gribouillage... il y a eu un processus de réflexion", dit-elle.

Lorsque les archéologues ont essayé de refaire le dessin eux-mêmes, ils ont constaté que la rainure la plus profonde nécessitait 60 coups d'un outil de pierre tranchant. "Il était clair qu'il s'agissait de quelque chose d'intentionnel", dit Geraldine.

D'autres découvertes de coquillages décoratifs et l'utilisation de pigments d'ocre rouge sur des sites néandertaliens laissent également penser qu'ils utilisaient des objets à des fins artistiques. Encore une fois, si c'est le cas, cela montre que les Néandertaliens avaient des capacités symboliques que l'on croyait autrefois propres à l'homme. En 2018, en Espagne, d'autres peintures rupestres d'animaux et de formes géométriques ont été attribuées aux Néandertaliens. Cette fois, elles ont été datées encore plus tôt - à 64 000 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les peintures rupestres découvertes en Espagne continentale ont été créées 20 000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe, probablement par les Néandertaliens il y a environ 65 000 ans

S'ils étaient capables de produire des symboles comme l'art et les bijoux, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que des études récentes indiquent qu'ils avaient également des capacités linguistiques sophistiquées.

Dans une étude réalisée en 2013, une équipe a examiné un os connu pour être crucial pour la parole - l'os hyoïde - et a découvert que la version de l'homme de Néandertal fonctionnait exactement comme la nôtre.

L'équipe, dirigée par Stephen Wroe, de l'Université de la Nouvelle-Angleterre, à Armidale, NSW Australie, m'a déclaré à l'époque que leur modèle informatique indiquait que les Néandertaliens pouvaient donc parler comme nous. À l'époque de sa découverte, il a déclaré : "Nombreux sont ceux qui soutiennent que notre capacité d'élocution et de langage est l'une des caractéristiques les plus fondamentales qui font de nous des êtres humains. Si les Néandertaliens avaient aussi le langage, alors ils étaient vraiment humains, eux aussi."

S'ils pouvaient parler, alors ils pouvaient efficacement se transmettre des informations, comme la façon de fabriquer des outils. Ils auraient même pu nous apprendre une chose ou deux, à nous les humains modernes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Finlayson dit que les falaises abruptes de Gibraltar ont aidé à préserver les restes de l'homme de Neandertal

Des preuves suggèrent désormais que c'est exactement ce qui s'est passé lorsque les Néandertaliens et les humains modernes sont entrés en contact. Un type d'outil en os, découvert sur un site connu de l'homme de Néandertal, a été retrouvé plus tard là où ne vivaient que des humains modernes.

L'équipe, dirigée par Marie Soressi de l'université de Leiden aux Pays-Bas, a analysé des sites connus de l'homme de Néandertal datant d'environ 40 à 60 000 ans. Les outils qu'ils ont trouvés étaient en fait des fragments d'os de côtes de cerfs et étaient très probablement utilisés pour aider à rendre la peau des animaux plus souple, peut-être pour les vêtements. "Ce type d'outil en os est très courant... dans tous les sites utilisés par les humains modernes après la disparition des Néandertaliens", m'a dit Mme Soressi dans une interview pour BBC Earth.

Cela indique une chose, dit-elle : les humains modernes qui avaient rencontré les Néandertaliens ont copié leur utilisation des outils en os. "Pour moi, c'est potentiellement la première preuve de la transmission de quelque chose des Néandertaliens aux humains modernes.

Lorsque nous vivions plus près de l'équateur, nous n'avions pas besoin de vêtements plus chauds. Les Néandertaliens, en revanche, vivaient dans les climats européens plus froids depuis de nombreuses années avant l'arrivée des hommes modernes. Il aurait été très utile pour nous d'apprendre comment les Néandertaliens géraient le froid.

Légende image, Finlayson et ses collègues à Gorham's Cave, le dernier endroit connu où vivaient des Néandertaliens ?

Le fait que les Néandertaliens utilisaient de nombreux outils différents révèle à nouveau à quel point ils nous ressemblaient. Comme nous, ils étaient capables de s'adapter et d'exploiter leur environnement avec succès.

"Les Néandertaliens étaient beaucoup plus évolués que ce que nous pensions", affirme M. Soressi. "Nous sommes maintenant à un tournant où nous devons considérer que les Néandertaliens et les humains modernes contemporains étaient égaux dans de nombreux domaines."

Cela devient encore plus évident si l'on considère les preuves supplémentaires qui suggèrent qu'ils enterraient également leurs morts - un autre rituel culturel important montrant un "comportement symbolique complexe".

Les derniers Néandertaliens

Mais il y avait aussi des différences évidentes entre les Néandertaliens et les humains modernes. Il est révélateur que nous soyons là aujourd'hui et pas eux. Alors qu'ils atteignaient les derniers millénaires de leur existence, ils étaient confrontés à de nouveaux défis, qu'ils n'étaient pas aussi bien armés pour relever que les humains modernes.

John Stewart, de l'université britannique de Bournemouth, évoque ses travaux sur les différentes stratégies de chasse des humains et des Néandertaliens. Ces derniers, dit-il, n'exploitaient pas le petit gibier, comme les lapins, autant que les humains modernes. Bien que certains indices provenant de la grotte de Gorham montrent que les Néandertaliens chassaient le lapin, M. Stewart affirme qu'ils en chassaient moins que nous.

Leurs tactiques de chasse au corps-à-corps, qui leur avaient bien servi pour le gros gibier, ont peut-être rendu beaucoup plus difficile la capture d'un nombre suffisant de lapins pour assurer leur subsistance lorsque les autres aliments étaient rares. "Je pense que les humains modernes disposaient de plus de technologies pour attraper ces petites proies qui se déplacent rapidement, comme des filets ou des pièges. Je pense que les hommes modernes disposaient de plus de technologies pour attraper ces petites proies qui se déplacent rapidement, comme les filets ou les pièges.

Les données climatiques montrent que les Néandertaliens évoluaient également dans un environnement de plus en plus hostile. Les périodes de froid extrême dans d'autres parties de l'Europe les ont poussés plus au sud jusqu'à ce qu'ils arrivent dans des régions comme Gibraltar.

"Tous les quelques milliers d'années en Europe et en Asie, le climat changeait radicalement, passant d'un climat relativement chaud à un froid glacial", explique Chris Stringer, responsable de la recherche sur les origines humaines au Natural History Museum de Londres. "Comme cela se produisait encore et encore, ils n'ont jamais pu construire leur diversité".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Reconstitution d'une sépulture néandertalienne à la Chapelle-aux-Saints, France

Cela signifie qu'au moment où les derniers Néandertaliens ont atteint leur dernier endroit sur Terre, ils étaient très consanguins - une mauvaise nouvelle pour une population qui diminuait déjà.

Dans le même temps, une découverte de 2019 suggère également que leur fertilité était en baisse, peut-être en raison d'un manque de nourriture, car l'infertilité peut être le résultat d'une diminution de la graisse corporelle. Le document de recherche, dirigé par Anna Degioanni de l'Université Aix-Marseille en France, propose que même "un léger changement dans le taux de fertilité des jeunes femelles pourrait avoir eu un impact dramatique sur le taux de croissance de la [population] néandertalienne et donc sur sa survie à long terme".

Pour les dernières années, donc, c'était un jeu de chiffres. "L'histoire complète de l'extinction doit être examinée sur une longue période de temps", déclare Clive Finlayson. Leur population est peut-être devenue si petite qu'elle a fini par atteindre "un point de non-retour".

Malheureusement, cela signifie que, même si les derniers Néandertaliens vivaient à peu près comme leurs ancêtres pendant de nombreuses années avant eux, les changements climatiques ont fait que cela n'a pas suffi à assurer leur survie.

Crédit photo, Alamy Légende image, Une grande partie du génome de l'homme de Néandertal subsiste chez l'homme moderne

Cela aurait eu un impact direct sur leur capacité à innover et à diffuser la culture. Si la vie ne devient qu'une bataille pour la survie, d'autres choses comme la culture peuvent être laissées de côté. Au cours de leurs dernières années sur Terre, il n'aurait pas fallu beaucoup de concurrence d'autres humains, d'animaux ou de maladies pour les achever.