Eric Zemmour : qui est-il et pourquoi veut-il "empêcher" les Français de donner le nom Mohamed à leurs enfants?

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zemmour n'a pas officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle française, mais une campagne de soutien à sa candidature a déjà commencé

Provoquer la polémique n'est pas nouveau pour l'écrivain Eric Zemmour, tout comme sa position sur les communautés musulmanes et les "étrangers de France" en général.

Cependant, la possibilité de sa candidature et de remporter la présidence de la France, a suscité les craintes de nombreux Arabes et musulmans, ce qui pourrait entraîner une restriction de vie pour les immigrés, leurs enfants et la communauté française plus largement.

Eric Zemmour est connu depuis des années pour son rejet et son inquiétude, qu'il ne cache pas, des aspects culturels auxquels adhèrent les membres des communautés musulmanes de France, en commençant par les rituels religieux et en terminant par leurs noms et leur langue.

Aujourd'hui, le livre "La France n'a pas dit son dernier mot" est publié par l'écrivain et homme politique français d'extrême droite.

La campagne de promotion du livre soulève un débat permanent pendant des jours.

Lors de son apparition samedi dans l'émission "We Live" sur la chaîne 2, Zemmour défend les idées qu'il présente dans son nouveau livre, face aux accusations de racisme, d'homophobie et de discrimination à l'égard des femmes.

Après l'épisode, son nom s'est répandu dans les médias et les réseaux sociaux en France et à l'étranger, notamment dans les pays du Maghreb.

La partie qui suscite le plus de réactions dans les déclarations de Zemmour est celle dans laquelle il déclare : "s'il devient président de la France, il empêchera les enfants d'être nommés Mohamed".

Sa déclaration est une réponse à la journaliste franco-libanaise "Léa Salamé", qui lui demande : "comment mettra-t-il en œuvre ses idées s'il devient président de la France ?"

La journaliste lui demande s'il demanderait aux musulmans de renoncer à leur religion afin de les accepter au sein de la République française.

Zemmour répond qu'il "ferait ce que Napoléon Bonaparte a fait aux Juifs pendant la Révolution française".

À l'époque, Bonaparte avait lancé la loi de 1803, qui interdit de donner aux personnes nées en France des noms non français. La loi est restée en vigueur jusqu'en 1993.

Par conséquent, on lui demandé s'il changerait les noms des musulmans en France et empêcherait les Français de nommer leurs enfants "Mohamed" comme exemple.

Zemmour dit qu'il le ferait, et qu'un Français pourrait donner à son fils "Mohamed" comme deuxième nom, mais que son prénom "doit absolument être français".

Zemmour explique, en réponse à un autre interlocuteur, qu'"il aurait mieux valu que le footballeur Zinedine Zidane se nomme "Jean Zidane" au lieu de Zinedine", car il est né avant l'abandon de la loi interdisant les noms non français, et donc ses parents "ont violé la loi française, comme beaucoup le font".

La journaliste demande à Zemmour s'il fermerait les mosquées, et il répond qu'il "fermerait celles dirigées par les Frères musulmans et les salafistes".

Dans une interview à la radio mardi, Zemmour est interrogé sur sa déclaration sur l'interdiction des noms non français, et s'il voulait interdire uniquement les noms d'origine musulmane. Il dit qu'il voulait interdire tous les noms "étrangers" de Mohamed et Enas à " Kevin" et "Jordanie".

La colère et la peur

Les déclarations de Zemmour, auxquelles les interlocuteurs ne négligent de répondre et de critiquer lors de l'entretien et plus tard dans d'autres entretiens, ne surprennent pas certains.

Alors qu'elles suscitent l'indignation médiatique en France et à l'étranger.

Les tweeters arabo-musulmans les qualifie de "fascisme et extrémisme contre les musulmans", en particulier dans un pays basé sur ses principes déclarés de liberté.

De nombreux commentaires hors de France sur les déclarations de Zemmour, les considérent comme "absolument hostiles" à l'islam et aux musulmans.

"Intégration" et "fusion" dans la culture française

Pour ceux qui vivent en France, si Zemmour arrive au pouvoir et parvient à le mettre en œuvre, ses idées affecteraient leur vie personnelle sous tous ses aspects, d'autant plus que sa pensée insiste plutôt sur la nécessité d'assimiler les immigrés et leurs enfants à la société et à la culture françaises, d'intégrer et de coexister avec les différences en vertu de la loi et des principes généraux de la République.

Moez Ould Ahmed, doctorant à l'Université de Paris 8, raconte à la BBC que cette fusion, dont Zemmour, et d'autres hommes politiques avant lui, ont besoin, signifie : "pour devenir Français, je dois me fondre complètement dans la culture française, abandonner complètement ma culture d'origine, en commençant par changer de nom." Changer de Moez à Jean-Pierre, par exemple, ou peut-être a-t-il mis des lentilles de contact de couleur bleue pour être plus français.

Moez dit que cette pensée "contredit l'un des plus beaux principes de ce merveilleux pays, la France, qui est la vie privée (au sens d'exclusivité et de distinction)".

Polémique "promotionnelle"

Eric Zemmour suscite souvent la polémique, mais il y a ceux qui pensent que cette fois-ci il agite délibérément l'opinion publique et fait résonner son nom et ses idées en vue de sa candidature à la présidence.

Bien que Zemmour n'ait pas annoncé sa candidature et ait déclaré qu'il est encore en train de réfléchir, une sorte de campagne a commencé à se former pour le soutenir en tant que "président de la France" à travers les pages des médias sociaux et dans les rues de sa région.

Comme Zemmour trouve de nombreux fans et ceux qui sont d'accord avec son idée, ceux qui le rejettent sont plus que les Français et les autres.

Philip Bhutto, candidat à la présidentielle de 2020, a publié des vidéos de lui couvrant les photos de Zemmour accrochées aux murs une fois avec une image antiraciste et une fois contre l'homophobie.

Et de nombreux clips circulent en France et dans les pays arabes.

Certains critiquent également les médias pour avoir donné aux idées de Zemmour la possibilité de se répandre.

En effet, la Haute Autorité de l'Audiovisuel en France décide de réduire la durée de la participation médiatique d'Eric Zemmour, et il exerce toujours son travail médiatique, considérant qu'il représente une orientation politique, bien qu'il ne soit pas officiellement nommé à ce jour.

Une décision que ses partisans considèrent comme un parti pris à son encontre.

Parallèlement, le ministre français de la Culture déclare que l'autorité considère que les idées promues par Zemmour doivent être réduites de même que la durée de leur diffusion dans les médias, tout en préservant son droit d'exprimer son orientation.

Les partisans de Zemmour disent qu'il est soumis à une campagne de blocage et de censure, même de Twitter aujourd'hui, en conjonction avec la sortie de son livre.

La page Twitter officielle d'Eric Zemmour est ouverte, mais certains disent qu'il n'a pas pu accéder à la page de la campagne Zemmour Youth Support.

Crédit photo, Twitter

Toujours controversé

Le nom de Marine Le Pen a toujours été associé à l'extrémisme et à la discrimination contre les musulmans en France, mais Zemmour reproche à Le Pen d'avoir dit qu'elle fait la différence entre l'islam et l'islam politique, et d'avoir dit que l'islam est compatible avec les principes de la République française, alors qu'il ne le voit pas comme tel.

Zemmour considère l'islam comme antithétique aux principes de la République et un danger pour elle, et il le dit depuis de nombreuses années.

En 2014, Zemmour parlait du "danger" de la formation et de l'expansion de groupes "étrangers", et de l'arrivée de la France dans une guerre civile et sa transformation en "un autre Liban".

En 2020, lors d'une confrontation médiatique entre lui et l'ancien ministre de la Culture, "Jack Lang", l'auteur du livre "La langue arabe, trésor de la France" et le président de l'Institut du monde arabe à Paris, Zemmour disait que la propagation de la langue arabe en France était un moyen des Frères musulmans dans l'islamisation de la France, et accusait l'ancien ministre et l'institut qu'il dirige d'être un moyen pour cela.

Qui est Eric Zemmour ?